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Фотограф показал, как живут современные монгольские шаманы. Фото
Здесь все еще берегут традиции.
При коммунизме шаманизм в Монголии был запрещён на протяжении 70 лет. С 1992 года, когда его официально возродили и юридически защитили, он достиг чрезвычайного подъёма. Сейчас шаманы пользуются большим спросом. Они предлагают жителям городов помощь в таких насущных делах, как деньги, романтические отношения, здоровье. Но не забывают и о древнейших ритуалах и церемониях, которые напоминают им о далёких корнях шаманских традиций, глубже связанных с миром природы, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
Шаманизм – ранняя форма религии с многовековой историей, что сбереглась до наших дней. В Монголии насчитываются более 10 000 шаманов. Мн
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Совсем недавно, в день летнего солнцестояния, шаманы Монголии собрались, чтобы провести ритуалы, которые практиковались тысячелетиями, с кострами, бубнами, губными арфами, подношениями и молитвами. Фотожурналист Кевин Фрайер сделал эту серию снимков современных монгольских шаманов в прошлом месяце.
При коммунизме шаманизм в Монголии был запрещён на протяжении 70 лет. С 1992 года, когда его официально возродили и юридически защитили, он достиг чрезвычайного подъёма. Сейчас шаманы пользуются большим спросом. Они предлагают жителям городов помощь в таких насущных делах, как деньги, романтические отношения, здоровье. Но не забывают и о древнейших ритуалах и церемониях, которые напоминают им о далёких корнях шаманских традиций, глубже связанных с миром природы, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
Шаманизм – ранняя форма религии с многовековой историей, что сбереглась до наших дней. В Монголии насчитываются более 10 000 шаманов. Мн
Читайте также: Фотограф показал, как живут бездомные в США. Фото
Совсем недавно, в день летнего солнцестояния, шаманы Монголии собрались, чтобы провести ритуалы, которые практиковались тысячелетиями, с кострами, бубнами, губными арфами, подношениями и молитвами. Фотожурналист Кевин Фрайер сделал эту серию снимков современных монгольских шаманов в прошлом месяце.
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