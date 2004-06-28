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Фотограф показал, как живут современные монгольские шаманы. Фото

Фотограф показал, как живут современные монгольские шаманы. ФотоЗдесь все еще берегут традиции.

При коммунизме шаманизм в Монголии был запрещён на протяжении 70 лет. С 1992 года, когда его официально возродили и юридически защитили, он достиг чрезвычайного подъёма. Сейчас шаманы пользуются большим спросом. Они предлагают жителям городов помощь в таких насущных делах, как деньги, романтические отношения, здоровье. Но не забывают и о древнейших ритуалах и церемониях, которые напоминают им о далёких корнях шаманских традиций, глубже связанных с миром природы, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.

Шаманизм – ранняя форма религии с многовековой историей, что сбереглась до наших дней. В Монголии насчитываются более 10 000 шаманов. Мн

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Совсем недавно, в день летнего солнцестояния, шаманы Монголии собрались, чтобы провести ритуалы, которые практиковались тысячелетиями, с кострами, бубнами, губными арфами, подношениями и молитвами. Фотожурналист Кевин Фрайер сделал эту серию снимков современных монгольских шаманов в прошлом месяце.

Фотограф показал, как живут современные монгольские шаманы. Фото
Фотограф показал, как живут современные монгольские шаманы. Фото
Фотограф показал, как живут современные монгольские шаманы. Фото
Фотограф показал, как живут современные монгольские шаманы. Фото
Фотограф показал, как живут современные монгольские шаманы. Фото
Фотограф показал, как живут современные монгольские шаманы. Фото
Фотограф показал, как живут современные монгольские шаманы. Фото
Фотограф показал, как живут современные монгольские шаманы. Фото
Фотограф показал, как живут современные монгольские шаманы. Фото
Фотограф показал, как живут современные монгольские шаманы. Фото
Фотограф показал, как живут современные монгольские шаманы. Фото
Фотограф показал, как живут современные монгольские шаманы. Фото
Фотограф показал, как живут современные монгольские шаманы. Фото
Фотограф показал, как живут современные монгольские шаманы. Фото
Фотограф показал, как живут современные монгольские шаманы. Фото
Фотограф показал, как живут современные монгольские шаманы. Фото
Фотограф показал, как живут современные монгольские шаманы. Фото
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 Теги: Монголия, шаманы

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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