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Американцы стали миллионерами, потратив на остров 15 тысяч. Фото

Американцы стали миллионерами, потратив на остров 15 тысяч. ФотоТеперь у них есть 27 вилл.

Супругам из Нью-Йорка удалось не просто разбогатеть – они сумели воплотить в жизнь «американскую мечту». Теперь они не просто владельцы состояния в несколько миллионов долларов, а собственники острова-курорта. На острове 27 вилл, и каждая приносит за одну только ночь 800 дол. А начиналось всё с того, что жена приобрела остров у Камбоджийского побережья за каких-то 15 000 тыс, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Американцы стали миллионерами, потратив на остров 15 тысяч. Фото


В 2005 году Мелита Хантер отправилась вместе с мужем в Камбоджу. Это была служебная командировка на год. Когда пришло время возвращаться домой, пара решила приобрести остров Song Saa. Площадь его была небольшой, зато находился он в 30 км от берега. Приобретение обошлось супругам в $ 15 000. За эту сумму они получали право на владение островом на 99 лет. За эту же сумму они могли бы снимать квартиру, например, в Лондоне в течение 6 месяцев.

Американцы стали миллионерами, потратив на остров 15 тысяч. Фото
Американцы стали миллионерами, потратив на остров 15 тысяч. Фото


Через 10 лет на острове было построено 27 вилл класса «люкс». Попасть на остров можно на вертолёте или на катере. Виллы были построены из экологичных материалов, а все блюда, которые предлагаются гостям курорта, отмечены лучшими международными кулинарными наградами.

Американцы стали миллионерами, потратив на остров 15 тысяч. Фото


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Нужно сказать, что новые владельцы острова не только разбогатели, но и создали так необходимые для местного населения рабочие места – 80% персонала, работающего на острове, являются камбоджийцами.

Американцы стали миллионерами, потратив на остров 15 тысяч. Фото
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 Теги: остров, миллионеры

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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