Раздел: Фоторепортажи
Американцы стали миллионерами, потратив на остров 15 тысяч. Фото
Теперь у них есть 27 вилл.
Супругам из Нью-Йорка удалось не просто разбогатеть – они сумели воплотить в жизнь «американскую мечту». Теперь они не просто владельцы состояния в несколько миллионов долларов, а собственники острова-курорта. На острове 27 вилл, и каждая приносит за одну только ночь 800 дол. А начиналось всё с того, что жена приобрела остров у Камбоджийского побережья за каких-то 15 000 тыс, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
В 2005 году Мелита Хантер отправилась вместе с мужем в Камбоджу. Это была служебная командировка на год. Когда пришло время возвращаться домой, пара решила приобрести остров Song Saa. Площадь его была небольшой, зато находился он в 30 км от берега. Приобретение обошлось супругам в $ 15 000. За эту сумму они получали право на владение островом на 99 лет. За эту же сумму они могли бы снимать квартиру, например, в Лондоне в течение 6 месяцев.
Через 10 лет на острове было построено 27 вилл класса «люкс». Попасть на остров можно на вертолёте или на катере. Виллы были построены из экологичных материалов, а все блюда, которые предлагаются гостям курорта, отмечены лучшими международными кулинарными наградами.
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Нужно сказать, что новые владельцы острова не только разбогатели, но и создали так необходимые для местного населения рабочие места – 80% персонала, работающего на острове, являются камбоджийцами.
Супругам из Нью-Йорка удалось не просто разбогатеть – они сумели воплотить в жизнь «американскую мечту». Теперь они не просто владельцы состояния в несколько миллионов долларов, а собственники острова-курорта. На острове 27 вилл, и каждая приносит за одну только ночь 800 дол. А начиналось всё с того, что жена приобрела остров у Камбоджийского побережья за каких-то 15 000 тыс, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
В 2005 году Мелита Хантер отправилась вместе с мужем в Камбоджу. Это была служебная командировка на год. Когда пришло время возвращаться домой, пара решила приобрести остров Song Saa. Площадь его была небольшой, зато находился он в 30 км от берега. Приобретение обошлось супругам в $ 15 000. За эту сумму они получали право на владение островом на 99 лет. За эту же сумму они могли бы снимать квартиру, например, в Лондоне в течение 6 месяцев.
Через 10 лет на острове было построено 27 вилл класса «люкс». Попасть на остров можно на вертолёте или на катере. Виллы были построены из экологичных материалов, а все блюда, которые предлагаются гостям курорта, отмечены лучшими международными кулинарными наградами.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
Нужно сказать, что новые владельцы острова не только разбогатели, но и создали так необходимые для местного населения рабочие места – 80% персонала, работающего на острове, являются камбоджийцами.
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