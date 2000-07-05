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Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото

Природа Афганистана в завораживающих снимках. ФотоНеобычный взгляд на страну.

Афганистан, как и другие страны, разбивает все стереотипы одной фотографией. Вахан — дикий регион Северо-Восточного Афганистана, входящий в провинцию Бадахшан, — невелик размером (в длину всего 300 км) и зажат между горами Памира и хребтом Гиндукуш. Горные перевалы здесь чередуются высокогорными плато, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Когда-то Ваханский коридор был частью древнего Великого шелкового пути, важнейшего торгового маршрута, соединявшего Китай с Европой. Наряду с купеческими караванами по нему проходили воинственные армии и бесстрашные исследователи.

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Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото
Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото
Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото
Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото
Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото
Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото
Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото
Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото
Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото
Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото
Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото
Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото
Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото
Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото
Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото
Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото
Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото
Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото
Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото
Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото
Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото
Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото
Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото
Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото
Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото
Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото
Природа Афганистана в завораживающих снимках. Фото
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 Теги: Афганистан, природа

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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