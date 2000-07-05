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Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Тайване. Фото

Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Тайване. ФотоВпечатляющий фестиваль воздушных шаров стартовал в Тайване.

С 30 июня по 13 августа в Тайдуне на юго-Востоке Тайваня проходит Международный фестиваль воздушных шаров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

В мероприятии принимают участие 39 воздушных шаров из 18 стран.

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Фестиваль привлекает сотни тысяч туристов из Японии, Сингапура, Китая, Кореи и других соседних стран.

Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Тайване. Фото
Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Тайване. Фото
Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Тайване. Фото
Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Тайване. Фото
Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Тайване. Фото
Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Тайване. Фото
Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Тайване. Фото
Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Тайване. Фото
Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Тайване. Фото
Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Тайване. Фото
Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Тайване. Фото
Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Тайване. Фото
Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Тайване. Фото
Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Тайване. Фото
Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Тайване. Фото
Зрелищные кадры: фестиваль воздушных шаров в Тайване. Фото
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 Теги: Тайвань, воздушный шар

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Сегодня, 00:52 » Автор: Татьяна Ларина
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