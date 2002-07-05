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Потрясающие пейзажи, снятые во время путешествий. Фото

Потрясающие пейзажи, снятые во время путешествий. ФотоПрирода и путешествия на снимках Кармен Хутер

Кармен Хутер (Carmen Huter) — талантливая 25-летняя фотограф, писатель, авантюрист и блоггер из Австралии, которая в настоящее время живет в Окленде, Новая Зеландия, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Кармен фокусируется на путешествиях и природе.

Она путешествует по разным странам, чтобы запечатлеть фантастические пейзажи.

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Кармен начала вести Instagram в марте 2015 года и в настоящее время имеет более 89 000 подписчиков.

Потрясающие пейзажи, снятые во время путешествий. Фото
Потрясающие пейзажи, снятые во время путешествий. Фото
Потрясающие пейзажи, снятые во время путешествий. Фото
Потрясающие пейзажи, снятые во время путешествий. Фото
Потрясающие пейзажи, снятые во время путешествий. Фото
Потрясающие пейзажи, снятые во время путешествий. Фото
Потрясающие пейзажи, снятые во время путешествий. Фото
Потрясающие пейзажи, снятые во время путешествий. Фото
Потрясающие пейзажи, снятые во время путешествий. Фото
Потрясающие пейзажи, снятые во время путешествий. Фото
Потрясающие пейзажи, снятые во время путешествий. Фото
Потрясающие пейзажи, снятые во время путешествий. Фото
Потрясающие пейзажи, снятые во время путешествий. Фото
Потрясающие пейзажи, снятые во время путешествий. Фото
Потрясающие пейзажи, снятые во время путешествий. Фото
Потрясающие пейзажи, снятые во время путешествий. Фото
Потрясающие пейзажи, снятые во время путешествий. Фото
Потрясающие пейзажи, снятые во время путешествий. Фото
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 Теги: пейзажи, путешествие

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