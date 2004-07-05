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Раздел: Фоторепортажи  
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Если бы диснеевские герои стали обычными людьми. Фото

Если бы диснеевские герои стали обычными людьми. ФотоДиснеевские персонажи в виде реальных людей

28-летний финский художник Йирка Винс Джонатан Вяатяйнен (Jirka Vinse Jonatan Vaatainen) в течение последних двух лет создаёт портреты персонажей Диснея, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Если бы диснеевские герои стали обычными людьми. Фото
Если бы диснеевские герои стали обычными людьми. Фото
Если бы диснеевские герои стали обычными людьми. Фото
Если бы диснеевские герои стали обычными людьми. Фото
Если бы диснеевские герои стали обычными людьми. Фото
Если бы диснеевские герои стали обычными людьми. Фото
Если бы диснеевские герои стали обычными людьми. Фото
Если бы диснеевские герои стали обычными людьми. Фото
Если бы диснеевские герои стали обычными людьми. Фото
Если бы диснеевские герои стали обычными людьми. Фото
Если бы диснеевские герои стали обычными людьми. Фото
Если бы диснеевские герои стали обычными людьми. Фото
Если бы диснеевские герои стали обычными людьми. Фото
Если бы диснеевские герои стали обычными людьми. Фото
Если бы диснеевские герои стали обычными людьми. Фото
Если бы диснеевские герои стали обычными людьми. Фото
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 Теги: Дисней, мультфильмы

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Сегодня, 07:45 » Автор: Татьяна Ларина
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