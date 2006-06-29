Раздел: Фоторепортажи
Этот уникальный дом-призрак увидеть непросто. Фото
Он похож на фотошоп.
На первый взгляд все выглядит, как фотошоп. Но эта невероятная конструкция вполне реальна. Она была создана в пустыне Калифорнии художником Филлипом K Смиттом III, который просто заменил чередующиеся доски длинными полосками зеркал, превратив заброшенную и обветшавшую постройку в удивительную оптическую иллюзию.
Результат просто поражает воображение. Нужно подойти достаточно близко, чтобы понять в чем секрет. Иначе сознание просто отказывается верить тому, что видят глаза.
На первый взгляд все выглядит, как фотошоп. Но эта невероятная конструкция вполне реальна. Она была создана в пустыне Калифорнии художником Филлипом K Смиттом III, который просто заменил чередующиеся доски длинными полосками зеркал, превратив заброшенную и обветшавшую постройку в удивительную оптическую иллюзию.
Результат просто поражает воображение. Нужно подойти достаточно близко, чтобы понять в чем секрет. Иначе сознание просто отказывается верить тому, что видят глаза.
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