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Этот дом на колесах – мечта любого путешественника. Фото

Этот дом на колесах – мечта любого путешественника. ФотоЗдесь есть все что нужно для жизни.

Трудно будет отыскать на Земле человека, которому не нравилось бы путешествовать. Определенно, когда есть возможность, странствовать в поисках интересного нужно как можно больше. Особенно хорошо это делать на своем автомобиле. Тем же, кто не хочет расставаться с домашним комфортом, следует задуматься о таком вот доме на колесах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Этот дом на колесах – мечта любого путешественника. Фото


Просторная спальня для двоих отдыхающих.

Канадская компания Leisure Travel Vans создала новый суперкомфортный дом на колесах, который идеально подойдет для больших и малых путешествий вдвоем. Дом был реализован на базе автомобиля Ford Transit, в который добавили все необходимое для комфортного «выживания» вдалеке от дома. Здесь есть буквально все, о чем только может мечтать турист.

Этот дом на колесах – мечта любого путешественника. Фото


Общая комната и кухня невероятно хорошо продуманы.

В первую очередь, следует выделить невероятно удобную спальню на двух человек, которая, как и полагается, размещена в хвосте фургона. Кровати раздельные. Габариты спальной мебели составляют 81х193 сантиметров. На таких спальных местах ночлег будет действительно удобным, можно сказать домашним. Здесь же в спальне, два места для хранения обуви и одежды. При необходимости в спальне может быть «развернут» и небольшой раскладной столик.

Этот дом на колесах – мечта любого путешественника. Фото


Внутри есть все необходимое.

Переходим на кухню, которая находится перед спальней. Сразу стоит отметить, что обустроена она была весьма универсально, а все благодаря продуманной выдвижной столешнице, под которой находится диван. Так кухня изящно переходит в общую, гостевую комнату. Однако вернемся к средствам готовки пищи. В распоряжении хозяев будет холодильник, микроволновая печь, раковина, морозильная камера, хорошо изолированный мусорный бак.

Этот дом на колесах – мечта любого путешественника. Фото


Особенно хорошо придуман багажный отсек.

Отдельного упоминания заслуживает «интеллектуальная» развлекательная система дома. В доме на колесах доступно управление климатом, проигрывание музыки, а также Wi-Fi. Кстати, без электричества дом на колесах точно не останется, так как на его крыше расположено несколько современных солнечных панелей. А еще в трейлере есть специальный «потайной» багажник для велосипеда.

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Этот дом на колесах – мечта любого путешественника. Фото


Есть и интеллектуальная система.

Что касается технической составляющей, то здесь узнается уже упомянутый Ford Transit. Транспортное средство использует 1.8-литровый 350-сильный двигатель с турбонаддувом. Колесная база осталась прежней – 452 см. Предполагается, что доступен новый дом на колесах, станет уже до конца текущего года.
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 Теги: дом на колесах, туризм

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Сегодня, 19:12 » Автор: Анна Мартынова
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