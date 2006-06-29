Раздел: Фоторепортажи
Этот дом на колесах – мечта любого путешественника. Фото
Здесь есть все что нужно для жизни.
Трудно будет отыскать на Земле человека, которому не нравилось бы путешествовать. Определенно, когда есть возможность, странствовать в поисках интересного нужно как можно больше. Особенно хорошо это делать на своем автомобиле. Тем же, кто не хочет расставаться с домашним комфортом, следует задуматься о таком вот доме на колесах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Просторная спальня для двоих отдыхающих.
Канадская компания Leisure Travel Vans создала новый суперкомфортный дом на колесах, который идеально подойдет для больших и малых путешествий вдвоем. Дом был реализован на базе автомобиля Ford Transit, в который добавили все необходимое для комфортного «выживания» вдалеке от дома. Здесь есть буквально все, о чем только может мечтать турист.
Общая комната и кухня невероятно хорошо продуманы.
В первую очередь, следует выделить невероятно удобную спальню на двух человек, которая, как и полагается, размещена в хвосте фургона. Кровати раздельные. Габариты спальной мебели составляют 81х193 сантиметров. На таких спальных местах ночлег будет действительно удобным, можно сказать домашним. Здесь же в спальне, два места для хранения обуви и одежды. При необходимости в спальне может быть «развернут» и небольшой раскладной столик.
Внутри есть все необходимое.
Переходим на кухню, которая находится перед спальней. Сразу стоит отметить, что обустроена она была весьма универсально, а все благодаря продуманной выдвижной столешнице, под которой находится диван. Так кухня изящно переходит в общую, гостевую комнату. Однако вернемся к средствам готовки пищи. В распоряжении хозяев будет холодильник, микроволновая печь, раковина, морозильная камера, хорошо изолированный мусорный бак.
Особенно хорошо придуман багажный отсек.
Отдельного упоминания заслуживает «интеллектуальная» развлекательная система дома. В доме на колесах доступно управление климатом, проигрывание музыки, а также Wi-Fi. Кстати, без электричества дом на колесах точно не останется, так как на его крыше расположено несколько современных солнечных панелей. А еще в трейлере есть специальный «потайной» багажник для велосипеда.
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Есть и интеллектуальная система.
Что касается технической составляющей, то здесь узнается уже упомянутый Ford Transit. Транспортное средство использует 1.8-литровый 350-сильный двигатель с турбонаддувом. Колесная база осталась прежней – 452 см. Предполагается, что доступен новый дом на колесах, станет уже до конца текущего года.
Трудно будет отыскать на Земле человека, которому не нравилось бы путешествовать. Определенно, когда есть возможность, странствовать в поисках интересного нужно как можно больше. Особенно хорошо это делать на своем автомобиле. Тем же, кто не хочет расставаться с домашним комфортом, следует задуматься о таком вот доме на колесах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Просторная спальня для двоих отдыхающих.
Канадская компания Leisure Travel Vans создала новый суперкомфортный дом на колесах, который идеально подойдет для больших и малых путешествий вдвоем. Дом был реализован на базе автомобиля Ford Transit, в который добавили все необходимое для комфортного «выживания» вдалеке от дома. Здесь есть буквально все, о чем только может мечтать турист.
Общая комната и кухня невероятно хорошо продуманы.
В первую очередь, следует выделить невероятно удобную спальню на двух человек, которая, как и полагается, размещена в хвосте фургона. Кровати раздельные. Габариты спальной мебели составляют 81х193 сантиметров. На таких спальных местах ночлег будет действительно удобным, можно сказать домашним. Здесь же в спальне, два места для хранения обуви и одежды. При необходимости в спальне может быть «развернут» и небольшой раскладной столик.
Внутри есть все необходимое.
Переходим на кухню, которая находится перед спальней. Сразу стоит отметить, что обустроена она была весьма универсально, а все благодаря продуманной выдвижной столешнице, под которой находится диван. Так кухня изящно переходит в общую, гостевую комнату. Однако вернемся к средствам готовки пищи. В распоряжении хозяев будет холодильник, микроволновая печь, раковина, морозильная камера, хорошо изолированный мусорный бак.
Особенно хорошо придуман багажный отсек.
Отдельного упоминания заслуживает «интеллектуальная» развлекательная система дома. В доме на колесах доступно управление климатом, проигрывание музыки, а также Wi-Fi. Кстати, без электричества дом на колесах точно не останется, так как на его крыше расположено несколько современных солнечных панелей. А еще в трейлере есть специальный «потайной» багажник для велосипеда.
Читайте также: Мечта путешественника: «Радужная деревня» в Индонезии. Фото
Есть и интеллектуальная система.
Что касается технической составляющей, то здесь узнается уже упомянутый Ford Transit. Транспортное средство использует 1.8-литровый 350-сильный двигатель с турбонаддувом. Колесная база осталась прежней – 452 см. Предполагается, что доступен новый дом на колесах, станет уже до конца текущего года.
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