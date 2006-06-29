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Одежда этих племен вдохновляет дизайнеров. Фото

Одежда этих племен вдохновляет дизайнеров. ФотоЭтнические фешн-тенденции.

Людей, о которых пойдёт речь в этом обзоре, не увидишь на обложках глянца и на подиуме. Тем не менее, их вклад в моду не меньше, чем именитых модельеров. И пусть они не сказали своё слово в мировой фешн-индустрии, это не делает наряды их племён и сообществ менее интересными, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. Народность Кхам

Одежда этих племен вдохновляет дизайнеров. Фото


Кхам – одна из народностей Тибета. Девушки заплетают волосы особым образом и украшают их янтарём. Фотография была сделана на костюмированным фестивале Litang Horse.

2. Племена Транскея

Одежда этих племен вдохновляет дизайнеров. Фото


Это фото сделал Жан Бростер для книги "African Elegance", посвящённой племенам Транскеи – автономной территории в ЮАР времён апартеида.

3. Племя куна

Одежда этих племен вдохновляет дизайнеров. Фото


Это женщина из племени куна, которое обитает с X века на островах Са-Блас, раскинувшихся у северо-восточного побережья Панамы. Этот народ известен своими поделками и традиционной одеждой «молас».

4. Народность хадхрами

Одежда этих племен вдохновляет дизайнеров. Фото


Представителей народности хадхрами в Йемене точно ни с кем не спутаешь – у них чёрная одежда и очень высокие шляпы.

5.Потомки майя

Одежда этих племен вдохновляет дизайнеров. Фото


На этой фотографии Дэвида Алана Харви, которую он сделал в 1975 году, можно увидеть, как выглядят современные потомки легендарных майя.

6. Центральная Африка

Одежда этих племен вдохновляет дизайнеров. Фото


Пионер-фотограф Казимир Остоя Загорски (1880-1941) известен своими колоритными фотографиями народностей Центральной Африки. Он снимал как портреты аборигенов, так и их обычаи.

7. Этническая группа Мяо

Одежда этих племен вдохновляет дизайнеров. Фото


Женщины из китайского племени Длинный рог никогда не выбрасывают волосы, которые остались на расчёске. Они собирают их, а потом создают из этих прядей невероятные головные уборы. Причём этот необычный шиньон передаётся из поколения в поколение, год от года становясь всё больше и больше. В отдельных париках-шляпах есть волосы пра-пра-прабабушек, которые умерли несколько сотен дет назад.

8. Эфиопка

Одежда этих племен вдохновляет дизайнеров. Фото


Этот колоритный портрет молодой эфиопки сделал фотограф Хайме Окампо-Рэйнджел.

9. Перуанка

Одежда этих племен вдохновляет дизайнеров. Фото


Хотите увидеть перуанок в традиционной одежде? Отправляйтесь на традиционный фестиваль Inti Raime Festival в Куско.

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10. Бушмен

Одежда этих племен вдохновляет дизайнеров. Фото


Этот снимок сделан в 1970-х в ЮАР. Он тоже вошёл в книгу «African Elegance»
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 Теги: одежда, дизайнеры

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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