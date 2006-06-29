Раздел: Фоторепортажи
Одежда этих племен вдохновляет дизайнеров. Фото
Этнические фешн-тенденции.
Людей, о которых пойдёт речь в этом обзоре, не увидишь на обложках глянца и на подиуме. Тем не менее, их вклад в моду не меньше, чем именитых модельеров. И пусть они не сказали своё слово в мировой фешн-индустрии, это не делает наряды их племён и сообществ менее интересными, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Народность Кхам
Кхам – одна из народностей Тибета. Девушки заплетают волосы особым образом и украшают их янтарём. Фотография была сделана на костюмированным фестивале Litang Horse.
2. Племена Транскея
Это фото сделал Жан Бростер для книги "African Elegance", посвящённой племенам Транскеи – автономной территории в ЮАР времён апартеида.
3. Племя куна
Это женщина из племени куна, которое обитает с X века на островах Са-Блас, раскинувшихся у северо-восточного побережья Панамы. Этот народ известен своими поделками и традиционной одеждой «молас».
4. Народность хадхрами
Представителей народности хадхрами в Йемене точно ни с кем не спутаешь – у них чёрная одежда и очень высокие шляпы.
5.Потомки майя
На этой фотографии Дэвида Алана Харви, которую он сделал в 1975 году, можно увидеть, как выглядят современные потомки легендарных майя.
6. Центральная Африка
Пионер-фотограф Казимир Остоя Загорски (1880-1941) известен своими колоритными фотографиями народностей Центральной Африки. Он снимал как портреты аборигенов, так и их обычаи.
7. Этническая группа Мяо
Женщины из китайского племени Длинный рог никогда не выбрасывают волосы, которые остались на расчёске. Они собирают их, а потом создают из этих прядей невероятные головные уборы. Причём этот необычный шиньон передаётся из поколения в поколение, год от года становясь всё больше и больше. В отдельных париках-шляпах есть волосы пра-пра-прабабушек, которые умерли несколько сотен дет назад.
8. Эфиопка
Этот колоритный портрет молодой эфиопки сделал фотограф Хайме Окампо-Рэйнджел.
9. Перуанка
Хотите увидеть перуанок в традиционной одежде? Отправляйтесь на традиционный фестиваль Inti Raime Festival в Куско.
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10. Бушмен
Этот снимок сделан в 1970-х в ЮАР. Он тоже вошёл в книгу «African Elegance»
Людей, о которых пойдёт речь в этом обзоре, не увидишь на обложках глянца и на подиуме. Тем не менее, их вклад в моду не меньше, чем именитых модельеров. И пусть они не сказали своё слово в мировой фешн-индустрии, это не делает наряды их племён и сообществ менее интересными, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Народность Кхам
Кхам – одна из народностей Тибета. Девушки заплетают волосы особым образом и украшают их янтарём. Фотография была сделана на костюмированным фестивале Litang Horse.
2. Племена Транскея
Это фото сделал Жан Бростер для книги "African Elegance", посвящённой племенам Транскеи – автономной территории в ЮАР времён апартеида.
3. Племя куна
Это женщина из племени куна, которое обитает с X века на островах Са-Блас, раскинувшихся у северо-восточного побережья Панамы. Этот народ известен своими поделками и традиционной одеждой «молас».
4. Народность хадхрами
Представителей народности хадхрами в Йемене точно ни с кем не спутаешь – у них чёрная одежда и очень высокие шляпы.
5.Потомки майя
На этой фотографии Дэвида Алана Харви, которую он сделал в 1975 году, можно увидеть, как выглядят современные потомки легендарных майя.
6. Центральная Африка
Пионер-фотограф Казимир Остоя Загорски (1880-1941) известен своими колоритными фотографиями народностей Центральной Африки. Он снимал как портреты аборигенов, так и их обычаи.
7. Этническая группа Мяо
Женщины из китайского племени Длинный рог никогда не выбрасывают волосы, которые остались на расчёске. Они собирают их, а потом создают из этих прядей невероятные головные уборы. Причём этот необычный шиньон передаётся из поколения в поколение, год от года становясь всё больше и больше. В отдельных париках-шляпах есть волосы пра-пра-прабабушек, которые умерли несколько сотен дет назад.
8. Эфиопка
Этот колоритный портрет молодой эфиопки сделал фотограф Хайме Окампо-Рэйнджел.
9. Перуанка
Хотите увидеть перуанок в традиционной одежде? Отправляйтесь на традиционный фестиваль Inti Raime Festival в Куско.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
10. Бушмен
Этот снимок сделан в 1970-х в ЮАР. Он тоже вошёл в книгу «African Elegance»
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