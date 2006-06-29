Раздел: Фоторепортажи
Этот визажист может превратить в красавицу любую женщину. Фото
Косметика способна на многое.
Самому известному визажисту России всего 25 лет, но Гоар Аветисян сражает своим мастерством наповал. Слепить из жирной кожи идеальную? Да запросто! Нарисовать губы как у Джоли или изменить форму глаз? Легко! Скрыть второй подбородок? Сложно, но можно. Похоже, эта девушка нарисует из любой женщины принцессу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
Самому известному визажисту России всего 25 лет, но Гоар Аветисян сражает своим мастерством наповал. Слепить из жирной кожи идеальную? Да запросто! Нарисовать губы как у Джоли или изменить форму глаз? Легко! Скрыть второй подбородок? Сложно, но можно. Похоже, эта девушка нарисует из любой женщины принцессу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
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