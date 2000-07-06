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Раздел: Фоторепортажи  
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Модницам на заметку: стильные образы на июль. Фото

Модницам на заметку: стильные образы на июль. ФотоМода не знает границ.

Мы изучили инстаграмы модных девушек и собрали лучшие образы для июля. Носим в этом месяце платья с цветочными принтами, с запахом или воланами, платья-комбинации, джинсовые шорты и спортивные топы, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

Бери на вооружение стильные приемы главных модниц соцсети Instagram.

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Модницам на заметку: стильные образы на июль. Фото
Модницам на заметку: стильные образы на июль. Фото
Модницам на заметку: стильные образы на июль. Фото
Модницам на заметку: стильные образы на июль. Фото
Модницам на заметку: стильные образы на июль. Фото
Модницам на заметку: стильные образы на июль. Фото
Модницам на заметку: стильные образы на июль. Фото
Модницам на заметку: стильные образы на июль. Фото
Модницам на заметку: стильные образы на июль. Фото
Модницам на заметку: стильные образы на июль. Фото
Модницам на заметку: стильные образы на июль. Фото
Модницам на заметку: стильные образы на июль. Фото
Модницам на заметку: стильные образы на июль. Фото
Модницам на заметку: стильные образы на июль. Фото
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 Теги: мода, лето

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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