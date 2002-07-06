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Раздел: Фоторепортажи  
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Магия подводного мира в черно-белых снимках. Фото

Магия подводного мира в черно-белых снимках. ФотоБудучи заядлым дайвером, Патхане развил в себе любовь к подводному миру.

Мексиканский антрополог и фотограф Ануар Патхане Флорюк (Anuar Patjane Floriuk) создал серию захватывающих фотографий подводного мира под названием «Подводное королевство» (Underwater Realm), передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

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Магия подводного мира в черно-белых снимках. Фото
Магия подводного мира в черно-белых снимках. Фото
Магия подводного мира в черно-белых снимках. Фото
Магия подводного мира в черно-белых снимках. Фото
Магия подводного мира в черно-белых снимках. Фото
Магия подводного мира в черно-белых снимках. Фото
Магия подводного мира в черно-белых снимках. Фото
Магия подводного мира в черно-белых снимках. Фото
Магия подводного мира в черно-белых снимках. Фото
Магия подводного мира в черно-белых снимках. Фото
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 Теги: подводный мир, океан

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Сегодня, 05:26 » Автор: Татьяна Ларина
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