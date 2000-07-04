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Клюквенные поля Канады в ярких снимках. Фото

Клюквенные поля Канады в ярких снимках. ФотоКак собирают клюкву.

Захотелось немного колорита в стиле National Geographics, поэтому 10 минут вождения — и мы перенесемся ненадолго в Новую Индию. Ну как в Индию — в восточный Ричмонд, что в ближайшем пригороде Ванкувер, на противоположном берегу реки Фрейзер. Здесь на клюквенных полях поспел урожай, что, само по себе, не повод для праздника (хотя в некоторых городках — повод, да еще и какой), если бы не зрелищность того, как его собирают — когда еще в Ванкувере увидишь разлившееся красное ягодное море, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info

Поправка: красное море в Ванкувере бывает еще по одной причине — из-за цветения бактерий.

2. Клюква ( cranberry) — растение болотное, но в сельском хозяйстве выращивается на сухой почве в низинах, орошаемых каналами. Ягоды вырастают размером с крупный шиповник и тогда есть два способа их собрать — сухой: пройти и общипать все кусты и умный — затопить кусты к чертям.

Клюквенные поля Канады в ярких снимках. Фото


3. Дело в том, что ягоды клюквы имеют одну важную особенность: внутри у них есть воздушная полость, поэтому это одна из немногих ягод, плавающих на поверхности воды.

Клюквенные поля Канады в ярких снимках. Фото


4. В середине октября клюквенные поля в долине реки Фрейзер затапливают на глубину около полуметра — чуть выше уровня кустов.

Клюквенные поля Канады в ярких снимках. Фото


5. Дальше отряды наемной силы проходят по пояс в воде с молотилками.

Клюквенные поля Канады в ярких снимках. Фото


6. Они оббивают кусты, чтобы сбить с них ягоды.

Клюквенные поля Канады в ярких снимках. Фото


7. Почему-то традиционно сбором клюквы в Ванкувере занимаются Сикхи — может никого больше в болота не загонишь, а может у них мафия которая держит этот бизнес. В любом случае, благодаря наемной силе это красное море получило еще +1 к колоритности.

Клюквенные поля Канады в ярких снимках. Фото


8. Обратите внимание, что рабочие одеты в спасательные жилеты — как известно, утонуть можно и в стакане воды.

Клюквенные поля Канады в ярких снимках. Фото


9. В прошлом году на сборе клюквы в Ричмонде утонул один рабочий.

Клюквенные поля Канады в ярких снимках. Фото


10. Сбитые с кустов ягоды лежат сплошным слоем на поверхности воды.

Клюквенные поля Канады в ярких снимках. Фото


11. Осталось только их собрать.

Клюквенные поля Канады в ярких снимках. Фото


12. Те же самые рабочие при помощи бонов — плавучих заграждений — отсекают часть ягод и буксируют их к наиболее удобному для подъема берегу.

Клюквенные поля Канады в ярких снимках. Фото


13. По частям они перетягивают все больше и больше ягод к месту погрузки.

Клюквенные поля Канады в ярких снимках. Фото


14. Чтобы согнанные к берегу ягоды не расплывались, их тоже заграждают боном.

Клюквенные поля Канады в ярких снимках. Фото


15. Отсюда конвейер поднимет урожай на грузовики.

Клюквенные поля Канады в ярких снимках. Фото


16. В отличие от сухого сбора, ягоды, собранные на болоте, не пригодны к длительному хранению и должны быть сразу обработаны или заморожены.

Клюквенные поля Канады в ярких снимках. Фото


17. Более 90% клюквы в Северной Америке собирается именно таким способом. Из всего же канадского урожая 95% приходится на долину реки Фрейзер в Британской Колумбии — это около 17 миллионов килограмм на площади 1,150 га (11.5 км 2).

При этом общая площадь всех клюквенных болот в Северной Америке составляет всего 12 тыс га (120 км 2).

Клюквенные поля Канады в ярких снимках. Фото


18. В английском языке название «cranberry» растение получило за форму цветов, напоминающую длинную журавлиную (crane) шею с длинным клювом.

Журавля не дождался, зато поймал цаплю на красном фоне.

Клюквенные поля Канады в ярких снимках. Фото

Клюквенные поля Канады в ярких снимках. Фото


19. Клюква на вкус кисловата и чем-то напоминает яблоки (я выловил пару жмень из болота).

Клюквенные поля Канады в ярких снимках. Фото


20. Вообще, это одна из самых питательных ягод, богатая витамином С, калием и железом, органическими кислотами и антиоксидантами.

Клюквенные поля Канады в ярких снимках. Фото


21. Когда Америка стала независимой, на кораблях американского флота возили клюкву как источник витамина С — для поднятия иммунитета команды. Британцы в то время комплектовали свои корабли запасами лайма.

Одно из специфических свойств клюквы – способность усиливать действие антибиотиков в несколько раз.

Клюквенные поля Канады в ярких снимках. Фото


22. Она также обладает бактерицидными и противомикробными свойствами.

Клюквенные поля Канады в ярких снимках. Фото


23. Эти ягоды являются природным аналогом аспирина.

Клюквенные поля Канады в ярких снимках. Фото


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24. Некоторые города Британской Колумбии отмечают сбор урожая клюквы как, например, Форт Лэнгли где каждый год в выходные Дня Благодарения проходит жрачный фестиваль клюквы. Согласно легендам, клюква могла составлять часть дара индейцев пилигримам в тот самый исторический День Благодарения в 1621 году в Плимуте, Массачусетс.

Клюквенные поля Канады в ярких снимках. Фото
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 Теги: Канада, клюква

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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