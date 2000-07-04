Клюквенные поля Канады в ярких снимках. Фото

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Остров Фрейзер – самый крупный в мире песчаный остров. Фото Крупнейший в мире песчаный остров Фрейзер у восточного побережья Австралии – результат многовековой работы сил природы.