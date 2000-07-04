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Раздел: Фоторепортажи  
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Киев в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото

Киев в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. ФотоРаботы Сергея Ристенко.

Известный киевский фотограф Сергей Ристенко опубликовал серию потрясающих фотографий столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

"Мои любимые итоги полетов над Киевом и окрестностями за последнее время. И наконец-то собрал все в одно целое", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

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Снимки Сергей сделал с высоты птичьего полета с помощью квадрокоптера.

Киев в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Киев в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Киев в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Киев в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Киев в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Киев в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Киев в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
Киев в ярких снимках, сделанных с помощью дрона. Фото
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 Теги: Киев, дрон

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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