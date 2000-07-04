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Виртуальная прогулка по итальянскому «Саду чудовищ». Фото
Это словно зачарованный мир.
Этот парк - место, которое напоминает настоящую сказку. Каждый взрослый в душе всегда остается ребенком, а, значит, никуда не девается наше детское стремление снова попасть в сказку, когда сердце замирает от страха и восторга одновременно, а радостное предвкушение чуда будоражит кровь, и фантазия рисует невероятные сказочные страны и истории, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Вот, в такое сказочное место мы сегодня и хотим вас пригласить, а именно в "Сад чудовищ" в городке Бомарцо в Италии — место, где даже крутой и серьезный взрослый снова может почувствовать себя ребенком.
С чего все началось?
Трудно себе представить, что столь прославленный «Сад чудовищ» в течение, даже не одного, а нескольких веков был совершенно заброшен и неизвестен. Известно, что парк был задуман князем Пьером Франчеко Орсини в память о своей любимой жене Джулии Фарнезе, трагически погибшей во время строительства замка Орсини. Проектированием парка в 1547 году занялся архитектор Пирро Лигорио.
Новая жизнь для «Сада чудовищ»
С 1585 года парк приходил в запустение, и лишь во второй половине двадцатого века новые собственники парка супруги Тина и Джанкарло Севери Беттини решили его отреставрировать. Безусловно, восстановленный «Сад чудовищ» не идеально повторяет изначальный проект, ибо найденные статуи новые владельцы размещали согласно собственному представлению и вдохновению, поэтому, скорее всего, монстры расставлены не в первоначально задуманном авторами порядке.
Кстати, в парковой церкви, которую проектировал знаменитый Виньола, супруги и были похоронены.
Прекрасное и ужасное
Вся территория парка украшена всевозможными мифологическими скульптурами и фантастическими архитектурными сооружениями, многие из которых высечены непосредственно в скалах. Все композиции уникальны и весьма необычны. Кроме этого, к ним часто «прилагаются» плохо сохранившиеся, но все же читабельные надписи, с глубоким философским смыслом.
Ранняя смерть горячо любимой жены повергла Франческо Орсини в состояние глубокой депрессии, поэтому и парк, задуманный им, должен был быть мрачным и производить тягостное и в чем-то даже трагичное впечатление.
По замыслу князя, вся территория «Сада чудовищ» была усеяна разнообразными устрашающими и фантастическими скульптурами. Всего таких порой поражающих своей жестокостью скульптур около тридцати.
Они ужасны и прекрасны одновременно: Пегас, Сирены, Голова Протея, сын Нептуна, Слон, пожирающий человека, Гигантская черепаха, Афродита, Трехголовый монстр со змеиным хвостом, Собака, напавшая на дракона, Каменный гигант, который держит за ноги другого каменного человека, и множество других изображений.
Одно из самых впечатляющих сооружений парка — Каменный грот в виде головы властительницы Преисподней — Орко. Ее рот — это вход в пещеру, которая, к тому же, отличается одним фантастическим свойством: любой звук и любое сказанное там слово разносится по всему «Саду чудовищ».
«Торопись медленно»
А еще, путешествуя по волшебному «Саду чудовищ», всюду можно наткнуться на водопады. Возле одного из них, к примеру, расположилась громадная Черепаха, на спине которой застыла хрупкая легкокрылая фигурка — символ Фортуны и Славы. Значением этой скульптурной композиции является известное изречение: “Торопись медленно”, а значит, будь очень осторожен, путник, ибо этот чудовищный лес таит в себе бесконечно много опасностей.
Тут же, рядом с Черепахой, прямо из земли вырастает голова чудовища, на которой держится весь Земной шар. Принято считать, что это голова вещего морского старца Протея, наделенного силой богов.
Женщины и звери
Еще одна особенность парка заключается в том, что все женские фигуры там «сопровождают» изваяния животных. Сирену-акробатку, к примеру, охраняет с виду умиротворенная, но настороженная пара львов, а рядом с полулежащей невестой Нептуна расположились скульптуры защитников-полубогов. Для особого эффекта еще сам князь Орсини приказал специальным образом подкрасить фигуры, а надписи на них выделить кровавым красным цветом, ассоциирующимся с кровью.
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«Сад чудовищ» и Сальвадор Дали
Одним из первых гостей, побывавших в парке, был Сальвадор Дали, который познакомился с местными чудовищами в 1938 году и настолько впечатлился, что некоторые мотивы увиденного им в парке мы можем лицезреть на его знаменитой картине «Искушение Святого Антония».
Этот парк - место, которое напоминает настоящую сказку. Каждый взрослый в душе всегда остается ребенком, а, значит, никуда не девается наше детское стремление снова попасть в сказку, когда сердце замирает от страха и восторга одновременно, а радостное предвкушение чуда будоражит кровь, и фантазия рисует невероятные сказочные страны и истории, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Вот, в такое сказочное место мы сегодня и хотим вас пригласить, а именно в "Сад чудовищ" в городке Бомарцо в Италии — место, где даже крутой и серьезный взрослый снова может почувствовать себя ребенком.
С чего все началось?
Трудно себе представить, что столь прославленный «Сад чудовищ» в течение, даже не одного, а нескольких веков был совершенно заброшен и неизвестен. Известно, что парк был задуман князем Пьером Франчеко Орсини в память о своей любимой жене Джулии Фарнезе, трагически погибшей во время строительства замка Орсини. Проектированием парка в 1547 году занялся архитектор Пирро Лигорио.
Новая жизнь для «Сада чудовищ»
С 1585 года парк приходил в запустение, и лишь во второй половине двадцатого века новые собственники парка супруги Тина и Джанкарло Севери Беттини решили его отреставрировать. Безусловно, восстановленный «Сад чудовищ» не идеально повторяет изначальный проект, ибо найденные статуи новые владельцы размещали согласно собственному представлению и вдохновению, поэтому, скорее всего, монстры расставлены не в первоначально задуманном авторами порядке.
Кстати, в парковой церкви, которую проектировал знаменитый Виньола, супруги и были похоронены.
Прекрасное и ужасное
Вся территория парка украшена всевозможными мифологическими скульптурами и фантастическими архитектурными сооружениями, многие из которых высечены непосредственно в скалах. Все композиции уникальны и весьма необычны. Кроме этого, к ним часто «прилагаются» плохо сохранившиеся, но все же читабельные надписи, с глубоким философским смыслом.
Ранняя смерть горячо любимой жены повергла Франческо Орсини в состояние глубокой депрессии, поэтому и парк, задуманный им, должен был быть мрачным и производить тягостное и в чем-то даже трагичное впечатление.
По замыслу князя, вся территория «Сада чудовищ» была усеяна разнообразными устрашающими и фантастическими скульптурами. Всего таких порой поражающих своей жестокостью скульптур около тридцати.
Они ужасны и прекрасны одновременно: Пегас, Сирены, Голова Протея, сын Нептуна, Слон, пожирающий человека, Гигантская черепаха, Афродита, Трехголовый монстр со змеиным хвостом, Собака, напавшая на дракона, Каменный гигант, который держит за ноги другого каменного человека, и множество других изображений.
Одно из самых впечатляющих сооружений парка — Каменный грот в виде головы властительницы Преисподней — Орко. Ее рот — это вход в пещеру, которая, к тому же, отличается одним фантастическим свойством: любой звук и любое сказанное там слово разносится по всему «Саду чудовищ».
«Торопись медленно»
А еще, путешествуя по волшебному «Саду чудовищ», всюду можно наткнуться на водопады. Возле одного из них, к примеру, расположилась громадная Черепаха, на спине которой застыла хрупкая легкокрылая фигурка — символ Фортуны и Славы. Значением этой скульптурной композиции является известное изречение: “Торопись медленно”, а значит, будь очень осторожен, путник, ибо этот чудовищный лес таит в себе бесконечно много опасностей.
Тут же, рядом с Черепахой, прямо из земли вырастает голова чудовища, на которой держится весь Земной шар. Принято считать, что это голова вещего морского старца Протея, наделенного силой богов.
Женщины и звери
Еще одна особенность парка заключается в том, что все женские фигуры там «сопровождают» изваяния животных. Сирену-акробатку, к примеру, охраняет с виду умиротворенная, но настороженная пара львов, а рядом с полулежащей невестой Нептуна расположились скульптуры защитников-полубогов. Для особого эффекта еще сам князь Орсини приказал специальным образом подкрасить фигуры, а надписи на них выделить кровавым красным цветом, ассоциирующимся с кровью.
Читайте также: Виртуальная прогулка по острову Врангеля. Фото
«Сад чудовищ» и Сальвадор Дали
Одним из первых гостей, побывавших в парке, был Сальвадор Дали, который познакомился с местными чудовищами в 1938 году и настолько впечатлился, что некоторые мотивы увиденного им в парке мы можем лицезреть на его знаменитой картине «Искушение Святого Антония».
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