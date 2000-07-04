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Виртуальная прогулка по итальянскому «Саду чудовищ». Фото

Это словно зачарованный мир.

Этот парк - место, которое напоминает настоящую сказку. Каждый взрослый в душе всегда остается ребенком, а, значит, никуда не девается наше детское стремление снова попасть в сказку, когда сердце замирает от страха и восторга одновременно, а радостное предвкушение чуда будоражит кровь, и фантазия рисует невероятные сказочные страны и истории, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Вот, в такое сказочное место мы сегодня и хотим вас пригласить, а именно в "Сад чудовищ" в городке Бомарцо в Италии — место, где даже крутой и серьезный взрослый снова может почувствовать себя ребенком.

Виртуальная прогулка по итальянскому «Саду чудовищ». Фото


С чего все началось?

Трудно себе представить, что столь прославленный «Сад чудовищ» в течение, даже не одного, а нескольких веков был совершенно заброшен и неизвестен. Известно, что парк был задуман князем Пьером Франчеко Орсини в память о своей любимой жене Джулии Фарнезе, трагически погибшей во время строительства замка Орсини. Проектированием парка в 1547 году занялся архитектор Пирро Лигорио.

Виртуальная прогулка по итальянскому «Саду чудовищ». Фото


Новая жизнь для «Сада чудовищ»

Виртуальная прогулка по итальянскому «Саду чудовищ». Фото


С 1585 года парк приходил в запустение, и лишь во второй половине двадцатого века новые собственники парка супруги Тина и Джанкарло Севери Беттини решили его отреставрировать. Безусловно, восстановленный «Сад чудовищ» не идеально повторяет изначальный проект, ибо найденные статуи новые владельцы размещали согласно собственному представлению и вдохновению, поэтому, скорее всего, монстры расставлены не в первоначально задуманном авторами порядке.

Виртуальная прогулка по итальянскому «Саду чудовищ». Фото


Кстати, в парковой церкви, которую проектировал знаменитый Виньола, супруги и были похоронены.

Виртуальная прогулка по итальянскому «Саду чудовищ». Фото


Прекрасное и ужасное

Виртуальная прогулка по итальянскому «Саду чудовищ». Фото


Вся территория парка украшена всевозможными мифологическими скульптурами и фантастическими архитектурными сооружениями, многие из которых высечены непосредственно в скалах. Все композиции уникальны и весьма необычны. Кроме этого, к ним часто «прилагаются» плохо сохранившиеся, но все же читабельные надписи, с глубоким философским смыслом.

Виртуальная прогулка по итальянскому «Саду чудовищ». Фото


Ранняя смерть горячо любимой жены повергла Франческо Орсини в состояние глубокой депрессии, поэтому и парк, задуманный им, должен был быть мрачным и производить тягостное и в чем-то даже трагичное впечатление.

Виртуальная прогулка по итальянскому «Саду чудовищ». Фото


По замыслу князя, вся территория «Сада чудовищ» была усеяна разнообразными устрашающими и фантастическими скульптурами. Всего таких порой поражающих своей жестокостью скульптур около тридцати.

Виртуальная прогулка по итальянскому «Саду чудовищ». Фото


Они ужасны и прекрасны одновременно: Пегас, Сирены, Голова Протея, сын Нептуна, Слон, пожирающий человека, Гигантская черепаха, Афродита, Трехголовый монстр со змеиным хвостом, Собака, напавшая на дракона, Каменный гигант, который держит за ноги другого каменного человека, и множество других изображений.

Виртуальная прогулка по итальянскому «Саду чудовищ». Фото


Одно из самых впечатляющих сооружений парка — Каменный грот в виде головы властительницы Преисподней — Орко. Ее рот — это вход в пещеру, которая, к тому же, отличается одним фантастическим свойством: любой звук и любое сказанное там слово разносится по всему «Саду чудовищ».

Виртуальная прогулка по итальянскому «Саду чудовищ». Фото


«Торопись медленно»

А еще, путешествуя по волшебному «Саду чудовищ», всюду можно наткнуться на водопады. Возле одного из них, к примеру, расположилась громадная Черепаха, на спине которой застыла хрупкая легкокрылая фигурка — символ Фортуны и Славы. Значением этой скульптурной композиции является известное изречение: “Торопись медленно”, а значит, будь очень осторожен, путник, ибо этот чудовищный лес таит в себе бесконечно много опасностей.

Тут же, рядом с Черепахой, прямо из земли вырастает голова чудовища, на которой держится весь Земной шар. Принято считать, что это голова вещего морского старца Протея, наделенного силой богов.

Виртуальная прогулка по итальянскому «Саду чудовищ». Фото


Женщины и звери

Еще одна особенность парка заключается в том, что все женские фигуры там «сопровождают» изваяния животных. Сирену-акробатку, к примеру, охраняет с виду умиротворенная, но настороженная пара львов, а рядом с полулежащей невестой Нептуна расположились скульптуры защитников-полубогов. Для особого эффекта еще сам князь Орсини приказал специальным образом подкрасить фигуры, а надписи на них выделить кровавым красным цветом, ассоциирующимся с кровью.

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«Сад чудовищ» и Сальвадор Дали

Виртуальная прогулка по итальянскому «Саду чудовищ». Фото


Одним из первых гостей, побывавших в парке, был Сальвадор Дали, который познакомился с местными чудовищами в 1938 году и настолько впечатлился, что некоторые мотивы увиденного им в парке мы можем лицезреть на его знаменитой картине «Искушение Святого Антония».
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 Теги: Италия, туризм

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Сегодня, 11:52 » Автор: Анна Мартынова
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