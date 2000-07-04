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Фотограф оригинально показал красоту рыжеволосых девушек. Фото
Девушки невероятной красоты.
130 рыжих девушек, отмеченных удивительной солнечной красотой, из 20 стран мира, включая Россию, Украину, Британию и США. Эти красотки не такие, как все, но в то же время они прекрасны, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Когда-то огненноволосые женщины считались ведьмами. И сегодня зачастую полагают, что рыжие отличаются более ярким темпераментом, что они страстны и несдержанны. Американский фотограф Брайан Доулинг (Brian Dowling) решил поддержать свою рыжеволосую подругу, которую когда-то дразнили из-за ее «масти». Он хотел показать ей, насколько она прекрасна, и начал работу над масштабным проектом, который перерос в книгу «Рыжая красота» (Redhead Beauty). Издание вышло 17 марта 2017 года ко Дню святого Патрика и собрало в себе портреты 130 рыжеволосых красоток из двух десятков стран мира.
На протяжении истории рыжие становились объектами самых разных предубеждений, ведь меньшинство всегда вызывает у окружающего его большинства чрезвычайно двусмысленное ощущение притяжения или отторжения. «Рыжий да красный — человек опасный». В то же время у нас существует и определенное влечение к рыжим. Причем иногда это связано с предрассудками, такими как, например, чувственность рыжеволосых женщин.
Американский фотограф Брайан Доулинг, живущий в данный момент в Берлине, решил приободрить всех рыжих девушек планеты, показав миру, насколько они прекрасны. Он посвятил целый год работе над этим проектом. За это время он посетил более 20 стран, включая страны Северной Америки, Европы, а также Австралию.
Когда-то в объективе этого фотографа уже побывали такие знаменитые рыжеволосые красотки, как Джулия Робертс, Эмма Стоун и Эми Адамс. Брайан признается: «Меня всегда манили необыкновенные люди, а ведь рыжие — самые уникальные люди на земле!»
Идея книги «Рыжая красота» пришла к фотографу, когда он общался со своей подругой, победительницей конкурса красоты. Эта рыжеволосая девушка рассказала ему, как сильно ее дразнили в детстве. Все мы знаем о предрассудках, связанных с рыжими, и о той травле, которой эти люди иногда подвергаются. Но Брайана поразило, что объектом насмешек могла стать такая красивая и добрая девочка. Тогда фотограф и решил начать этот проект, чтобы показать людям рыжую красоту, но при этом без лишнего сексуального налета.
Брайан Доулинг — американец тайваньского происхождения, родился и вырос на побережье Мексиканского залива Миссисипи. Брайан — профессиональный фотограф, пришел в мир фото сразу после окончания университета, а с 2010 года стал работать на студии FOX & MTV в Калифорнии. Сейчас он перебрался в Берлин и сотрудничает с Getty Images. Для проекта «Рыжая красота» он взял годовалый перерыв в своей карьере коммерческого фотографа, сфокусировавшись исключительно на работе над будущей книгой.
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Большинство фотографий для альбома были сделаны не в студии, а в условиях естественного освещения. При подготовке к съемкам в рамках проекта не привлекались ни стилисты, ни визажисты: фотограф хотел показать зрителю красоту девушек «такой, какая она есть». И хотя среди них и встречаются профессиональные модели, в основном это просто обычные девушки, главным образом студентки или выпускницы, которые только начинают свою карьеру.
130 рыжих девушек, отмеченных удивительной солнечной красотой, из 20 стран мира, включая Россию, Украину, Британию и США. Эти красотки не такие, как все, но в то же время они прекрасны, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Когда-то огненноволосые женщины считались ведьмами. И сегодня зачастую полагают, что рыжие отличаются более ярким темпераментом, что они страстны и несдержанны. Американский фотограф Брайан Доулинг (Brian Dowling) решил поддержать свою рыжеволосую подругу, которую когда-то дразнили из-за ее «масти». Он хотел показать ей, насколько она прекрасна, и начал работу над масштабным проектом, который перерос в книгу «Рыжая красота» (Redhead Beauty). Издание вышло 17 марта 2017 года ко Дню святого Патрика и собрало в себе портреты 130 рыжеволосых красоток из двух десятков стран мира.
На протяжении истории рыжие становились объектами самых разных предубеждений, ведь меньшинство всегда вызывает у окружающего его большинства чрезвычайно двусмысленное ощущение притяжения или отторжения. «Рыжий да красный — человек опасный». В то же время у нас существует и определенное влечение к рыжим. Причем иногда это связано с предрассудками, такими как, например, чувственность рыжеволосых женщин.
Американский фотограф Брайан Доулинг, живущий в данный момент в Берлине, решил приободрить всех рыжих девушек планеты, показав миру, насколько они прекрасны. Он посвятил целый год работе над этим проектом. За это время он посетил более 20 стран, включая страны Северной Америки, Европы, а также Австралию.
Когда-то в объективе этого фотографа уже побывали такие знаменитые рыжеволосые красотки, как Джулия Робертс, Эмма Стоун и Эми Адамс. Брайан признается: «Меня всегда манили необыкновенные люди, а ведь рыжие — самые уникальные люди на земле!»
Идея книги «Рыжая красота» пришла к фотографу, когда он общался со своей подругой, победительницей конкурса красоты. Эта рыжеволосая девушка рассказала ему, как сильно ее дразнили в детстве. Все мы знаем о предрассудках, связанных с рыжими, и о той травле, которой эти люди иногда подвергаются. Но Брайана поразило, что объектом насмешек могла стать такая красивая и добрая девочка. Тогда фотограф и решил начать этот проект, чтобы показать людям рыжую красоту, но при этом без лишнего сексуального налета.
Брайан Доулинг — американец тайваньского происхождения, родился и вырос на побережье Мексиканского залива Миссисипи. Брайан — профессиональный фотограф, пришел в мир фото сразу после окончания университета, а с 2010 года стал работать на студии FOX & MTV в Калифорнии. Сейчас он перебрался в Берлин и сотрудничает с Getty Images. Для проекта «Рыжая красота» он взял годовалый перерыв в своей карьере коммерческого фотографа, сфокусировавшись исключительно на работе над будущей книгой.
Читайте также: Фотограф путешествует по миру в поисках красивых лесов. Фото
Большинство фотографий для альбома были сделаны не в студии, а в условиях естественного освещения. При подготовке к съемкам в рамках проекта не привлекались ни стилисты, ни визажисты: фотограф хотел показать зрителю красоту девушек «такой, какая она есть». И хотя среди них и встречаются профессиональные модели, в основном это просто обычные девушки, главным образом студентки или выпускницы, которые только начинают свою карьеру.
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