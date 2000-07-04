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Раздел: Фоторепортажи  
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Лучшие подводные снимки года. Фото

Лучшие подводные снимки года. ФотоПобедил немецкий фотограф.

Фотоконкурс «Подводный фотограф года — 2018» объявил победителей. Их работы, как всегда, отлично показывают, какой прекрасный мир находится под водой, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Чтобы стать участником конкурса, фотограф должен сделать кадр под водой. Разрешены и двухуровневые фотографии, если присутствует подводная часть. Никаких ограничений на последующую обработку кадра нет. В этом году фотографы из 63 стран прислали более пяти тысяч работ, которые оценивали в 11 категориях.

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Лучшим подводным фотографом 2018 года стал Тобиас Фридрих из Германии с фотографией потопленного военного сухогруза «Тистлегорм».

Лучшие подводные снимки года. Фото
Лучшие подводные снимки года. Фото
Лучшие подводные снимки года. Фото
Лучшие подводные снимки года. Фото
Лучшие подводные снимки года. Фото
Лучшие подводные снимки года. Фото
Лучшие подводные снимки года. Фото
Лучшие подводные снимки года. Фото
Лучшие подводные снимки года. Фото
Лучшие подводные снимки года. Фото
Лучшие подводные снимки года. Фото
Лучшие подводные снимки года. Фото
Лучшие подводные снимки года. Фото
Лучшие подводные снимки года. Фото
Лучшие подводные снимки года. Фото
Лучшие подводные снимки года. Фото
Лучшие подводные снимки года. Фото
Лучшие подводные снимки года. Фото
Лучшие подводные снимки года. Фото
Лучшие подводные снимки года. Фото
Лучшие подводные снимки года. Фото
Лучшие подводные снимки года. Фото
Лучшие подводные снимки года. Фото
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 Теги: конкурс, подводный мир

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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