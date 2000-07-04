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Раздел: Фоторепортажи  
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Звезды, сумевшие сильно похудеть. Фото

Звезды, сумевшие сильно похудеть. ФотоИзменения им к лицу.

Одна из проблем, которая мучает каждую женщину, является лишний вес, и знаменитости не являются исключением. В отличии от обычных женщин, их внешность часто критикуют и обсуждают и поэтому им необходимо следить за своим внешним видом 24 часа в сутки. Мы представляем знаменитостей, которым удалось похудеть до неузнаваемости, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Анастасия Каменских

Звезды, сумевшие сильно похудеть. Фото


Полина Гагарина

Звезды, сумевшие сильно похудеть. Фото


Юлия Куварзина

Звезды, сумевшие сильно похудеть. Фото


Анфиса Чехова

Звезды, сумевшие сильно похудеть. Фото


Ирина Дубцова

Звезды, сумевшие сильно похудеть. Фото


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Алла Пугачева

Звезды, сумевшие сильно похудеть. Фото
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 Теги: звезды, похудение

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Сегодня, 13:51 » Автор: Анна Мартынова
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