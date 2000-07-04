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Этот дом называют самым маленьким в мире небоскребом. Фото

Этот дом называют самым маленьким в мире небоскребом. ФотоЕго построили столетие тому назад.

Многие амбициозные архитекторы мечтали спроектировать небоскреб, который стал бы самым высоким в мире. И только один сделал все наоборот – построил самую маленькую высотку, при этом – еще и озолотился. Проект затевался на средства инвесторов, и стал одним из самых хрестоматийных примеров того, как можно обвести вокруг пальца слишком доверчивых вкладчиков, передает Хроника.инфо с ссылкой на novate.

Строительство этого дома, который небоскребом назвать язык не поворачивается, началось в 1919 году. В это время Техас стал меккой для бизнесменов: здесь открыли месторождения нефти, и все ринулись открывать свои конторы. Нефтяная лихорадка многих сводила с ума, активно проводилась геологическая разведка. Центром жизни стал непримечательный ранее городок Уичито-Фолс. Главная сложность состояла в том, что нужно было оперативно начинать строительство недвижимости, ведь новоиспеченным компаниям даже негде было открывать офисы.

Этот дом называют самым маленьким в мире небоскребом. Фото


Своевременная идея построить небоскреб пришла в голову инженера-конструктора Дж. Макмаона. Он провел переговоры с несколькими крупными игроками бизнеса и предложил им вложиться в постройку здания, которое будет высотой около 150 м. По тем временам это был смелый проект, высотки уже возводили в Нью-Йорке и Чикаго, но в Техасе о таком можно было только мечтать.

Этот дом называют самым маленьким в мире небоскребом. Фото


Проект был составлен быстро, финансирование тоже нашлось. В пересчете на сегодняшний день Макмаон оценил проект в три миллиона. Когда стройка началась, вскоре стало понятно, что Макмаон оказался мошенником и попросту обманул поверивших ему партнеров. Все дело в том, что вместо небоскреба высотой 150 м владельцы дома увидели постройку, которая едва дотягивала до 12 м.

Этот дом называют самым маленьким в мире небоскребом. Фото


На гнев и негодование со стороны инвесторов Макмаон ответил спокойствием. Оказалось, что проектные документы полностью соответствовали тому, что он построил. В расчетах данные были указаны не в футах (как полагается), а в дюймах. Пропустить подвох было проще простого: футы обозначаются одним штрихом, а дюймы – двумя. Подмену никто из подписывавших договор не заметил.

Этот дом называют самым маленьким в мире небоскребом. Фото


Конечно же, потерпевшие обратились в суд, но служители Фемиды оказались на стороне Макмаона. Единственное, за что обязали вернуть часть средств, - лифт, который, естественно, не был построен. Плут Макмаон после этого сбежал из Техаса, дальнейших сведений о его судьбе не сохранилось.

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Горе-небоскреб до сих пор стоит в Уичито-Фолс. Внутри располагается антикварная лавка. Изначально в доме даже не было лестницы, предполагалось, что на верхние этажи нужно было подниматься по приставной лестнице. Однако в настоящее время в доме появилась внутренняя лестница.
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 Теги: дом, небоскреб

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Сегодня, 16:44 » Автор: Анна Мартынова
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