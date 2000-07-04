Раздел: Фоторепортажи
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Украинский фотограф несколько лет подряд снимал всё, что происходит на лавочке.
Тема скамейки не нова в истории фотографии. Практически все известные жанровые фотографы с огромным удовольствием снимали и снимают жизнь на скамейках. Скульпторы превращают скамейки в памятники и в произведения почти ювелирного искусства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Женя Котенко выбрал скамейку не на улице, бульваре или в парке. Он нашел ее в своем дворе — неказистое, излатанное, израненное сооружение, однажды покрашенное в голубой небесный цвет силами домоуправления, потом в красный, или наоборот, постоянно переживающее апокалипсис.
Это даже не скамейка, а лавочка, т.е. что-то нелепое, смешное, вокруг чего всегда горы окурков, лушпаек от семечек, бутылок и прочего мусора. Забавно, в один прекрасный момент возле нее появилась урна. Сначала она была уныло-серого цвета, потом ее не очень старательно выкрасили. Мусора, правда, на земле не уменьшилось. Урна периодически исчезала и снова возвращалась.
Котенко четыре года снимал все, что происходило на лавочке. Получился тайно подсмотренный театр, почти шекспировского гротеска, накала и остроты. И в нем задействованы не только люди, но и собака, кот… Неприкаянные, голодные животные. Здесь жизнь и смерть сидят рядом, трутся друг о друга, смеются друг над другом, издеваются.
Режиссер, неугомонный «упивец» Вакх, веселит своими спектаклями для одного зрителя (фотографа), в которых, однако, доминирует презрительный тон. Это настроение передается и человеку с фотокамерой, интонация у которого иронично-брезгливая.
Эффект подсмотренности усиливает любопытство зрителя, который приобщается к подглядыванию, испытывает приятные чувства, свойственные вуайеристам, от совершения чего-то не совсем правильного, дозволенного, от проникновения в чужую тайну. Котенко, конечно же, провокатор.
Женя не просто снимал, а исследовал целый социальный пласт населения Украины. Скамейка у него получилась еще и в виде образа раны, которая сама себя раздирает, углубляет, раздражает.
Фотограф наблюдает за всем, что происходит на скамейке, сверху, моделирует взгляд бога, развлекающегося и равнодушно созерцающего происходящее. Такое впечатление, что это он поставил сюда скамейку и заставил фотографа приобщиться к жизни на ней, еще раз наставляя нас, что человек получился из земли: он «рожден грязью».
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Скамейка — это модель мира. Все вертится вокруг скамейки. Изнемогающие от любовной жажды парочки, которым некуда деться, ищут скамейку; алкоголики и бомжи вообще без скамейки не представляют свою жизнь — для них это и дом, и стол, и туалет, и кровать; дети постоянно ломают скамейки; студенты на скамейках доглатывают недостающие знания перед экзаменами; старики на скамейках доживают свои последние дни.
Тема скамейки не нова в истории фотографии. Практически все известные жанровые фотографы с огромным удовольствием снимали и снимают жизнь на скамейках. Скульпторы превращают скамейки в памятники и в произведения почти ювелирного искусства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Женя Котенко выбрал скамейку не на улице, бульваре или в парке. Он нашел ее в своем дворе — неказистое, излатанное, израненное сооружение, однажды покрашенное в голубой небесный цвет силами домоуправления, потом в красный, или наоборот, постоянно переживающее апокалипсис.
Это даже не скамейка, а лавочка, т.е. что-то нелепое, смешное, вокруг чего всегда горы окурков, лушпаек от семечек, бутылок и прочего мусора. Забавно, в один прекрасный момент возле нее появилась урна. Сначала она была уныло-серого цвета, потом ее не очень старательно выкрасили. Мусора, правда, на земле не уменьшилось. Урна периодически исчезала и снова возвращалась.
Котенко четыре года снимал все, что происходило на лавочке. Получился тайно подсмотренный театр, почти шекспировского гротеска, накала и остроты. И в нем задействованы не только люди, но и собака, кот… Неприкаянные, голодные животные. Здесь жизнь и смерть сидят рядом, трутся друг о друга, смеются друг над другом, издеваются.
Режиссер, неугомонный «упивец» Вакх, веселит своими спектаклями для одного зрителя (фотографа), в которых, однако, доминирует презрительный тон. Это настроение передается и человеку с фотокамерой, интонация у которого иронично-брезгливая.
Эффект подсмотренности усиливает любопытство зрителя, который приобщается к подглядыванию, испытывает приятные чувства, свойственные вуайеристам, от совершения чего-то не совсем правильного, дозволенного, от проникновения в чужую тайну. Котенко, конечно же, провокатор.
Женя не просто снимал, а исследовал целый социальный пласт населения Украины. Скамейка у него получилась еще и в виде образа раны, которая сама себя раздирает, углубляет, раздражает.
Фотограф наблюдает за всем, что происходит на скамейке, сверху, моделирует взгляд бога, развлекающегося и равнодушно созерцающего происходящее. Такое впечатление, что это он поставил сюда скамейку и заставил фотографа приобщиться к жизни на ней, еще раз наставляя нас, что человек получился из земли: он «рожден грязью».
Читайте также: Лучшие подводные снимки года. Фото
Скамейка — это модель мира. Все вертится вокруг скамейки. Изнемогающие от любовной жажды парочки, которым некуда деться, ищут скамейку; алкоголики и бомжи вообще без скамейки не представляют свою жизнь — для них это и дом, и стол, и туалет, и кровать; дети постоянно ломают скамейки; студенты на скамейках доглатывают недостающие знания перед экзаменами; старики на скамейках доживают свои последние дни.
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