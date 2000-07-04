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Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото

Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото Украинский фотограф несколько лет подряд снимал всё, что происходит на лавочке.

Тема скамейки не нова в истории фотографии. Практически все известные жанровые фотографы с огромным удовольствием снимали и снимают жизнь на скамейках. Скульпторы превращают скамейки в памятники и в произведения почти ювелирного искусства, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Женя Котенко выбрал скамейку не на улице, бульваре или в парке. Он нашел ее в своем дворе — неказистое, излатанное, израненное сооружение, однажды покрашенное в голубой небесный цвет силами домоуправления, потом в красный, или наоборот, постоянно переживающее апокалипсис.

Это даже не скамейка, а лавочка, т.е. что-то нелепое, смешное, вокруг чего всегда горы окурков, лушпаек от семечек, бутылок и прочего мусора. Забавно, в один прекрасный момент возле нее появилась урна. Сначала она была уныло-серого цвета, потом ее не очень старательно выкрасили. Мусора, правда, на земле не уменьшилось. Урна периодически исчезала и снова возвращалась.

Котенко четыре года снимал все, что происходило на лавочке. Получился тайно подсмотренный театр, почти шекспировского гротеска, накала и остроты. И в нем задействованы не только люди, но и собака, кот… Неприкаянные, голодные животные. Здесь жизнь и смерть сидят рядом, трутся друг о друга, смеются друг над другом, издеваются.

Режиссер, неугомонный «упивец» Вакх, веселит своими спектаклями для одного зрителя (фотографа), в которых, однако, доминирует презрительный тон. Это настроение передается и человеку с фотокамерой, интонация у которого иронично-брезгливая.

Эффект подсмотренности усиливает любопытство зрителя, который приобщается к подглядыванию, испытывает приятные чувства, свойственные вуайеристам, от совершения чего-то не совсем правильного, дозволенного, от проникновения в чужую тайну. Котенко, конечно же, провокатор.

Женя не просто снимал, а исследовал целый социальный пласт населения Украины. Скамейка у него получилась еще и в виде образа раны, которая сама себя раздирает, углубляет, раздражает.

Фотограф наблюдает за всем, что происходит на скамейке, сверху, моделирует взгляд бога, развлекающегося и равнодушно созерцающего происходящее. Такое впечатление, что это он поставил сюда скамейку и заставил фотографа приобщиться к жизни на ней, еще раз наставляя нас, что человек получился из земли: он «рожден грязью».

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Скамейка — это модель мира. Все вертится вокруг скамейки. Изнемогающие от любовной жажды парочки, которым некуда деться, ищут скамейку; алкоголики и бомжи вообще без скамейки не представляют свою жизнь — для них это и дом, и стол, и туалет, и кровать; дети постоянно ломают скамейки; студенты на скамейках доглатывают недостающие знания перед экзаменами; старики на скамейках доживают свои последние дни.

Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
Необычные ситуации, происходящие на обычной лавочке во дворе. Фото
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 Теги: лавочка, фото

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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