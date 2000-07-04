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В Грузии построили небоскреб с колесом обозрения. Фото
"Чертово колесо" установлено на 27 этаже здания.
Грузинский Батуми, который называют «черноморским Сингапуром», полон необычных архитектурных решений. Именно тут появилась первая в мире высотка с колесом обозрения на фасаде. Оно установлено на 27-м этаже на высоте 100 метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Небоскреб бывшего Черноморского технологического университета, справа — строящийся небоскреб Trump Tower
Изначально в этом 200-метровом небоскребе Batumi Tower, построенном в 2012 году по проекту молодого грузинского архитектора Давида Гогичаишвили, должен был располагаться Черноморский технологический университет. Этот грузинско-американский вуз с преподаванием на английском должен был выдавать дипломы международного образца, однако он так и не открылся.
Несколько лет 36-этажное здание пустовало, пока в 2015 году его не продали на аукционе за 25 миллионов долларов. Покупателем необычного небоскреба стала строительная компания RED-Co (Real Estate Development Company), принадлежащая фирме Celwood Investment Limited с регистрацией в Белизе.
Здание является уникальным, ведь на его 27-м этаже установлено панорамное колесо обозрения с восемью капсулами-кабинками, в которых могут расположиться 40 человек.
Конструкцию спроектировала, смонтировала и установила компания из Украины. Уверяют, что такого колеса обозрения нет нигде в мире. Выглядит весьма нетривиально, но не совсем понятно, зачем, сев на 27-м этаже, любоваться видами с 31-го. Ведь можно просто выглянуть из окна небоскреба или подняться на его крышу.
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В необычном небоскребе и в прилегающих постройках новые владельцы разместили жилой комплекс, а также 5-звездочный отель Le Méridien Batumi с казино, спа-центром и фитнес-центром, открытым и закрытым бассейном, ресторанами. Для реконструкции компания RED-Co дополнительно инвестировала около 15 миллионов долларов.
Грузинский Батуми, который называют «черноморским Сингапуром», полон необычных архитектурных решений. Именно тут появилась первая в мире высотка с колесом обозрения на фасаде. Оно установлено на 27-м этаже на высоте 100 метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Небоскреб бывшего Черноморского технологического университета, справа — строящийся небоскреб Trump Tower
Изначально в этом 200-метровом небоскребе Batumi Tower, построенном в 2012 году по проекту молодого грузинского архитектора Давида Гогичаишвили, должен был располагаться Черноморский технологический университет. Этот грузинско-американский вуз с преподаванием на английском должен был выдавать дипломы международного образца, однако он так и не открылся.
Несколько лет 36-этажное здание пустовало, пока в 2015 году его не продали на аукционе за 25 миллионов долларов. Покупателем необычного небоскреба стала строительная компания RED-Co (Real Estate Development Company), принадлежащая фирме Celwood Investment Limited с регистрацией в Белизе.
Здание является уникальным, ведь на его 27-м этаже установлено панорамное колесо обозрения с восемью капсулами-кабинками, в которых могут расположиться 40 человек.
Конструкцию спроектировала, смонтировала и установила компания из Украины. Уверяют, что такого колеса обозрения нет нигде в мире. Выглядит весьма нетривиально, но не совсем понятно, зачем, сев на 27-м этаже, любоваться видами с 31-го. Ведь можно просто выглянуть из окна небоскреба или подняться на его крышу.
Читайте также: Самые красивые заброшенные места во Франции. Фото
В необычном небоскребе и в прилегающих постройках новые владельцы разместили жилой комплекс, а также 5-звездочный отель Le Méridien Batumi с казино, спа-центром и фитнес-центром, открытым и закрытым бассейном, ресторанами. Для реконструкции компания RED-Co дополнительно инвестировала около 15 миллионов долларов.
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