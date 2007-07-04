Картины этого художника перенесут вас в беззаботный мир детства. Фото

В его работах всё дышит радостью и улыбками



Картины американского художника Джима Дэйли (Jim Daly) – звонкий смех, радость, улыбки и беззаботное детство, о котором можно только мечтать, пишет



Главные герои его работ – очаровательные детишки. Зачастую это его сыновья и дочка, которые всё свое время проводят, играя и наслаждаясь каждым прожитым днём, открывая вокруг себя новый удивительный мир, полный тайн, приключений и новых впечатлений.



Читайте также: Яркие и неповторимые картины ливанского художника. Фото



Несмотря на то, что писать картины с изображением детей - задача непростая, тем не менее, Джим на протяжении нескольких лет справляется с ней безупречно. Его работы возвращают в беззаботное детство, туда, где царит особая атмосфера. Туда, где всегда солнечно, тепло и уютно даже, когда за окном льёт дождь как из ведра. В его работах всё дышит радостью и улыбками, той неподражаемой искренностью, присущей лишь ребятишкам.





































Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Картины американского художника Джима Дэйли (Jim Daly) – звонкий смех, радость, улыбки и беззаботное детство, о котором можно только мечтать, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию Главные герои его работ – очаровательные детишки. Зачастую это его сыновья и дочка, которые всё свое время проводят, играя и наслаждаясь каждым прожитым днём, открывая вокруг себя новый удивительный мир, полный тайн, приключений и новых впечатлений.Несмотря на то, что писать картины с изображением детей - задача непростая, тем не менее, Джим на протяжении нескольких лет справляется с ней безупречно. Его работы возвращают в беззаботное детство, туда, где царит особая атмосфера. Туда, где всегда солнечно, тепло и уютно даже, когда за окном льёт дождь как из ведра. В его работах всё дышит радостью и улыбками, той неподражаемой искренностью, присущей лишь ребятишкам.



