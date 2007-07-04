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Полезные варианты оформления ванной комнаты. Фото

Полезные варианты оформления ванной комнаты. ФотоВанная - это комната, которой больше всего пренебрегают в дизайне интерьера.

Повесили зеркало с полками и приспособили пару тройку крючков на присосках, вот и весь дизайн, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru

Хотя, по сути, ванная является одним из самых уединенных мест в доме, где вы можете отдохнуть от суеты и расслабиться, особенно при многолюдности обитателей в квартире! Несправедливость эту мы сегодня попытаемся исправить, превратив вашу ванную комнату в идеально комфортное и стильно оформленное место в доме.

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Вот несколько хороших идей для улучшения дизайна должным образом. И неважно, какая у вас ванная комната - большая или маленькая, главное сделать ее более креативной и комфортной! Давайте рассмотрим несколько простых идей, которые позволят использовать целесообразней ее площадь.

Полезные варианты оформления ванной комнаты. Фото
Полезные варианты оформления ванной комнаты. Фото
Полезные варианты оформления ванной комнаты. Фото
Полезные варианты оформления ванной комнаты. Фото
Полезные варианты оформления ванной комнаты. Фото
Полезные варианты оформления ванной комнаты. Фото
Полезные варианты оформления ванной комнаты. Фото
Полезные варианты оформления ванной комнаты. Фото
Полезные варианты оформления ванной комнаты. Фото
Полезные варианты оформления ванной комнаты. Фото
Полезные варианты оформления ванной комнаты. Фото
Полезные варианты оформления ванной комнаты. Фото
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 Теги: ванная комната, дизайн

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Сегодня, 13:32 » Автор: Татьяна Ларина
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