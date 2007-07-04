» » Как живется мажорам из Африки. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Как живется мажорам из Африки. Фото

Как живется мажорам из Африки. ФотоКрасивая жизнь богатой молодежи из Африки

Несмотря на то, что многие жители Африки едва сводят концы с концами и порой даже не имеют доступ к чистой питьевой воде, здесь тоже есть немало представителей золотой молодежи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

На своих страницах в Instagram они публикуют фотографии, которые демонстрируют окружающим их роскошную жизнь.

Читайте также: Как живется «золотой молодежи» Германии. Фото

Предлагаем взглянуть на эти снимки, на которых запечатлены дорогие машины, дизайнерская одежда, драгоценности, немалые суммы наличных, шикарные дома и прочие атрибуты роскоши.

Как живется мажорам из Африки. Фото
Как живется мажорам из Африки. Фото
Как живется мажорам из Африки. Фото
Как живется мажорам из Африки. Фото
Как живется мажорам из Африки. Фото
Как живется мажорам из Африки. Фото
Как живется мажорам из Африки. Фото
Как живется мажорам из Африки. Фото
Как живется мажорам из Африки. Фото
Как живется мажорам из Африки. Фото
Как живется мажорам из Африки. Фото
Как живется мажорам из Африки. Фото
Как живется мажорам из Африки. Фото
Как живется мажорам из Африки. Фото
Как живется мажорам из Африки. Фото
Как живется мажорам из Африки. Фото
Как живется мажорам из Африки. Фото
Как живется мажорам из Африки. Фото
Как живется мажорам из Африки. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Африка, молодежь

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 15:12 » Автор: Татьяна Ларина
     466
     0

Похожие новости по теме

Как живется «золотой молодежи» Ирана. Фото Как живется «золотой молодежи» Ирана. Фото

И здесь есть "прожигатели жизни".

Как живется «золотой молодежи» Албании. Фото Как живется «золотой молодежи» Албании. Фото

Они ни в чем себе не отказывают.

Как живется «золотой молодежи» Германии. Фото Как живется «золотой молодежи» Германии. Фото

Им можно только позавидовать.

Как живется золотой молодежи Китая. Фото Как живется золотой молодежи Китая. Фото

"Коммунизм" в действии.

Красивая жизнь золотой молодежи России. Фото Красивая жизнь золотой молодежи России. Фото

Частные самолеты, шикарные тачки и лучшие курорты.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх