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Раздел: Фоторепортажи  
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Легендарная звезда Голливуда в ярких снимках 1950-1960 годов. Фото

Легендарная звезда Голливуда в ярких снимках 1950-1960 годов. ФотоШирли МакЛейн - легендарная голливудская актриса.

Она дебютировала у Хичкока, блистала у Уайлдера и была награждена всеми призами на свете, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

Ширли украшает историю кино вот уже на протяжении шести десятилетий.

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Она и сегодня великолепна. Говорят, что роли эксцентричных старушек удаются ей просто блестяще!

Легендарная звезда Голливуда в ярких снимках 1950-1960 годов. Фото
Легендарная звезда Голливуда в ярких снимках 1950-1960 годов. Фото
Легендарная звезда Голливуда в ярких снимках 1950-1960 годов. Фото
Легендарная звезда Голливуда в ярких снимках 1950-1960 годов. Фото
Легендарная звезда Голливуда в ярких снимках 1950-1960 годов. Фото
Легендарная звезда Голливуда в ярких снимках 1950-1960 годов. Фото
Легендарная звезда Голливуда в ярких снимках 1950-1960 годов. Фото
Легендарная звезда Голливуда в ярких снимках 1950-1960 годов. Фото
Легендарная звезда Голливуда в ярких снимках 1950-1960 годов. Фото
Легендарная звезда Голливуда в ярких снимках 1950-1960 годов. Фото
Легендарная звезда Голливуда в ярких снимках 1950-1960 годов. Фото
Легендарная звезда Голливуда в ярких снимках 1950-1960 годов. Фото
Легендарная звезда Голливуда в ярких снимках 1950-1960 годов. Фото
Легендарная звезда Голливуда в ярких снимках 1950-1960 годов. Фото
Легендарная звезда Голливуда в ярких снимках 1950-1960 годов. Фото
Легендарная звезда Голливуда в ярких снимках 1950-1960 годов. Фото
Легендарная звезда Голливуда в ярких снимках 1950-1960 годов. Фото
Легендарная звезда Голливуда в ярких снимках 1950-1960 годов. Фото
Легендарная звезда Голливуда в ярких снимках 1950-1960 годов. Фото

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 Теги: Голливуд, звезда

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Сегодня, 15:44 » Автор: Татьяна Ларина
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