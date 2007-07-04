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Уникальный дом на воде, который понравится рыбакам и романтикам. Фото

Уникальный дом на воде, который понравится рыбакам и романтикам. ФотоВода занимает особое место в жизни человека.

И дело даже не в том, что ее нужно пить. Подумать только – вся жизнь на Земле, если верить учёным, вышла из океана. В воде есть что-то привлекательное и романтичное, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novate.ru

Она притягивает к себе и манит. В конце-концов, это одна из тех вещей, на которые, как утверждают философы, можно смотреть бесконечно! Так, почему бы не начать жить на воде или хотя бы отдыхать.

На сегодняшний день существует достаточно большое количество надводных домов. Большинство из них, к сожалению, не умеет плавать в силу особенностей конструкции. Другие недостаточно удобны и необоснованно велики. Создатели дома-лодки Le Koroc предлагают исключительно свой взгляд на подобное жилище. Крошечный домик плавает на воде, не боится непогоды и почти полностью автономен в плане ресурсов. Идеальный вариант для спокойного, расслабляющего досуга на реке или озере.

Габариты домика составляют 8х2.6 метра. Может показаться, что это совсем немного. На самом деле так и есть. С другой стороны, для отдыха в гордом одиночестве или с кем-нибудь вдвоем этого более чем достаточно. Вес Le Koroc составляет 2 560 кг. На воде он держится благодаря двум алюминиевым понтонам. В движение дом-лодка приводится за счет мощного 90-сильного двигателя Honda BF90 VTEC.

Конкретно это модель Le Koroc создавалась специально для любителей закинуть поплавки. Дом оснащен поворотным сиденьями, с которых можно удобно рыбачить в спокойной обстановке. Имеет и резервуар для хранения улова.
В жилище-лодке есть удобная каюта, в которой может жить 1-2 человека. Внутри - спальное место и обеденный столик.

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Рядом расположена небольшая, но функциональная кухня, которая позволит оперативно приготовить блюда из свежего улова. Имеется здесь и санузел. Стоит отметить, что он весьма продуманный.

Уникальный дом на воде, который понравится рыбакам и романтикам. Фото
Уникальный дом на воде, который понравится рыбакам и романтикам. Фото
Уникальный дом на воде, который понравится рыбакам и романтикам. Фото
Уникальный дом на воде, который понравится рыбакам и романтикам. Фото
Уникальный дом на воде, который понравится рыбакам и романтикам. Фото
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 Теги: дом, вода

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Сегодня, 16:52 » Автор: Татьяна Ларина
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