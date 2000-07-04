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Раздел: Фоторепортажи  
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Чудеса, созданные самой природой. Фото

Чудеса, созданные самой природой. Фото10 потрясающих природных чудес, которые каждый должен увидеть в своей жизни

От водопадов до гор — есть множество прекрасных мест, где можно насладиться природой. И мы вам их покажем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Fullpicture.

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Чудеса, созданные самой природой. Фото
Чудеса, созданные самой природой. Фото
Чудеса, созданные самой природой. Фото
Чудеса, созданные самой природой. Фото
Чудеса, созданные самой природой. Фото
Чудеса, созданные самой природой. Фото
Чудеса, созданные самой природой. Фото
Чудеса, созданные самой природой. Фото
Чудеса, созданные самой природой. Фото
Чудеса, созданные самой природой. Фото


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 Теги: природа, пейзажи

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Сегодня, 18:28 » Автор: Татьяна Ларина
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