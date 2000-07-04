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Необычные снимки кривляющейся царской семьи. Фото

Необычные снимки кривляющейся царской семьи. Фото Эти фотографии были сделаны более 100 лет назад.

Нельзя назвать эти фотографии редкостью, однако чувство удивления от этого не уменьшается. Снимки были сделаны в 1899 году у замка Вольфсгартен недалеко от города Дармштадт, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

На них запечатлен последний император Российской империи Николай II с супругой Александрой Федоровной и друзьями — принцессой Датской Ингеборгой, герцогиней Дармштадтской, принцем Греческим Николаем.

Как показывают фотографии, ничто человеческое было не чуждо как представителям аристократии, так и императорской семье.

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Фотографиям более ста лет, но дружеская и расслабленная атмосфера этих кадров чувствуется до сих пор.


Необычные снимки кривляющейся царской семьи. Фото
Необычные снимки кривляющейся царской семьи. Фото
Необычные снимки кривляющейся царской семьи. Фото
Необычные снимки кривляющейся царской семьи. Фото
Необычные снимки кривляющейся царской семьи. Фото
Необычные снимки кривляющейся царской семьи. Фото
Необычные снимки кривляющейся царской семьи. Фото
Необычные снимки кривляющейся царской семьи. Фото
Необычные снимки кривляющейся царской семьи. Фото
Необычные снимки кривляющейся царской семьи. Фото
Необычные снимки кривляющейся царской семьи. Фото
Необычные снимки кривляющейся царской семьи. Фото
Необычные снимки кривляющейся царской семьи. Фото
Необычные снимки кривляющейся царской семьи. Фото
Необычные снимки кривляющейся царской семьи. Фото
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 Теги: царская семья, фото

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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