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Эту 17-летнюю девушку NASA готовит к полету на Марс. Фото

Эту 17-летнюю девушку NASA готовит к полету на Марс. ФотоМечты сбываются.

Покорить Марс - главная миссия этой молодой девушки! Люди давно мечтают о далеких космических путешествиях и колонизации других планет. Но пока другие лишь мечтают, эта девушка делает все, чтобы действительно отправиться в первый пилотируемый полет на Красную планету, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Это Алисса Карсон, 17-летняя девушка из Батон-Руж (Луизиана). Несмотря на юный возраст Алиссы, НАСА готовит ее к профессии астронавта. Она хочет войти в состав первой пилотируемой миссии на Марс в 2033 году.

Эта миссия - попытка основать колонию на Марсе, которая однажды сможет спасти человеческий вид от исчезновения. Впервые о полете на Марс Алисса задумалась в 3 года, когда посмотрела ТВ-шоу "Фантазеры". И с тех пор она упорно тренируется, чтобы добиться своего.

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В 2008 году Берт Карсон - отец Алиссы - записал ее в космический лагерь США (United States Space Camp). Она быстро стала первым человеком, прошедшим подготовку во всех трех лагерях НАСА. Через 5 лет Алисса стала первым человеком, который выполнил программу NASA Passport Program, посетив все 14 центров для будущих "космических туристов".Алисса Карсон также является самой молодой выпускницей академии Advanced PoSSUM Space Academy.

Эту 17-летнюю девушку NASA готовит к полету на Марс. Фото
Эту 17-летнюю девушку NASA готовит к полету на Марс. Фото
Эту 17-летнюю девушку NASA готовит к полету на Марс. Фото
Эту 17-летнюю девушку NASA готовит к полету на Марс. Фото
Эту 17-летнюю девушку NASA готовит к полету на Марс. Фото
Эту 17-летнюю девушку NASA готовит к полету на Марс. Фото
Эту 17-летнюю девушку NASA готовит к полету на Марс. Фото
Эту 17-летнюю девушку NASA готовит к полету на Марс. Фото
Эту 17-летнюю девушку NASA готовит к полету на Марс. Фото
Эту 17-летнюю девушку NASA готовит к полету на Марс. Фото
Эту 17-летнюю девушку NASA готовит к полету на Марс. Фото
Эту 17-летнюю девушку NASA готовит к полету на Марс. Фото
Эту 17-летнюю девушку NASA готовит к полету на Марс. Фото
Эту 17-летнюю девушку NASA готовит к полету на Марс. Фото
Эту 17-летнюю девушку NASA готовит к полету на Марс. Фото
Эту 17-летнюю девушку NASA готовит к полету на Марс. Фото
Эту 17-летнюю девушку NASA готовит к полету на Марс. Фото
Эту 17-летнюю девушку NASA готовит к полету на Марс. Фото
Эту 17-летнюю девушку NASA готовит к полету на Марс. Фото
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 Теги: NASA, Марс

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Сегодня, 10:44 » Автор: Анна Мартынова
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