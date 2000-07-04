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Неожиданные факты о Южной Корее, удивляющие иностранцев. Фото

Неожиданные факты о Южной Корее, удивляющие иностранцев. ФотоЭто невероятная страна.

Все привыкли думать, что Северная Корея не только одна из самых закрытых стран мира, но и одна из самых непонятных. Тем не менее, ее соседка Южная Корея столько трудна для восприятия европейцев. Учеба в школах до 10 вечера или же подарки в виде туалетной бумаги. Да, такое понять дано не каждому.

1. Школьные будни

Неожиданные факты о Южной Корее, удивляющие иностранцев. Фото


Учебный день младших школьников в Южной Корее начинается в 9 утра и заканчивается 6 вечера. Занятия у учеников старшей школы заканчиваются в 10 вечера, а внеклассная работа в школьной библиотеке может продлиться до часу ночи. Однако бешеные нагрузки не делают корейских детей гениями. Наоборот, не имея времени на отдых, увлечения и личную жизнь, представители молодежи быстро теряют интерес к учебе, спят на ходу и уходят с головой в виртуальный мир.

2. Закрытые границы

Неожиданные факты о Южной Корее, удивляющие иностранцев. Фото


В это сложно поверить, но жители Южной Кореи вообще не в курсе мировых новостей. Они не знают, какие певцы популярны в мире, не смотрят зарубежные шоу, не изучают географию, а всех иностранцев жители Южной Кореи называют «американцами».

3. Урны и туалеты

Неожиданные факты о Южной Корее, удивляющие иностранцев. Фото


Если вы идете по улице одного из городков Южной Кореи и ищите урну, бросьте это занятие. Их тут попросту нет. При этом вокруг чистота. А вот общественные туалеты в Корее на каждом шагу. Все они идеально чистые и современные, а в женских кабинках даже есть специальные места для смены подгузников.

4. Подарки от церкви

Неожиданные факты о Южной Корее, удивляющие иностранцев. Фото


Церкви Южной Кореи очень гостеприимны и прекрасно заботятся о своих прихожанах. Возможно именно поэтому тут находится самая посещаемая церковь в мире. Кроме того, в стране очень много представителей разной веры, и маленькие церквушки активно зазывают народ, раздавая на улицах влажные салфетки с рекламой. А вот крупные храмы дарят прихожанам настоящие подарки в виде бесплатных поездок к стоматологу или парикмахеру.

5. Дегустационная продукция

Неожиданные факты о Южной Корее, удивляющие иностранцев. Фото


Во всех супермаркетах Южной Кореи есть стеллажи с дегустационной продукцией. С такого стенда покупатели могут брать столько продуктов, сколько им угодно. Причем этот процесс никто не контролирует, а персонал всегда пополняет запасы для дегустации.

6. Государственная помощь беременным

Неожиданные факты о Южной Корее, удивляющие иностранцев. Фото


Все беременные Южной Кореи получают бонус в виде 500 долларов от государства. Эти деньги женщины могут потратить исключительно на посещение врачей и медикаменты. Вместе с материальной помощью дамам в положении выдают специальный брелок для комфортного проезда в транспорте. Заходя в вагон метро, нужно просто нажать на кнопку и места для беременных засветятся розовым цветом. Также для будущих мам предусмотрены отдельные места на парковках.

7. Практичные подарки

Неожиданные факты о Южной Корее, удивляющие иностранцев. Фото


Жители Южной Кореи очень практичные люди, которые любят дарить и получать исключительно полезные подарки. Так, собираясь в гости можно купить хозяевам в подарок упаковку из нескольких рулонов туалетной бумаги.

8. Ведущие на ТВ

Неожиданные факты о Южной Корее, удивляющие иностранцев. Фото


В большие праздники ведущим на южнокорейском телевидение принято надевать традиционные костюмы. Другим поводом для появления ведущего в национальном костюме может стать необходимость сообщить населению чрезвычайно важные или печальные новости.

9. Дресс-код влюбленных

Неожиданные факты о Южной Корее, удивляющие иностранцев. Фото


Влюбленные парочки Южной Кореи не стесняясь демонстрируют свой статус. Для этого они носят одинаковую одежду. Семейные корейцы также с удовольствием наряжаются в одинаковые наряды.

10. Милые подарки

Неожиданные факты о Южной Корее, удивляющие иностранцев. Фото


Крупные подарки учителям и врачам в Южной Кореи расцениваются как взятка и строго пресекаются. А вот маленькие презенты разрешены. Особенно приветствуются сладости и кофе.

11. Собаки

Неожиданные факты о Южной Корее, удивляющие иностранцев. Фото


Вопреки убеждениям, новое поколение южнокорейцев никогда не пробовало собачье мясо. Это блюдо все еще готовят на территории страны, однако стоит оно очень дорого, да и его поклонников осталось не так много. Большинство людей уже давно относятся к собакам, как к милым домашним любимцам. В городах даже появились тематические заведения, где посетители могут вдоволь наиграться с четвероногими друзьями.

12. Нация трудоголиков

Неожиданные факты о Южной Корее, удивляющие иностранцев. Фото


В Южной Кореи очень много трудоголиков. Более того, большинство служащих добровольно задерживаются на работе. Сейчас в стране идет борьба с этим явлением. Так, в пятницу вечером, офисные компьютеры автоматически выключаются. Такая политика уже вызвала гнев многих служащих, которые любят работать сверхурочно.

13. Мужская красота

Неожиданные факты о Южной Корее, удивляющие иностранцев. Фото


Жители Южной Корее очень много внимания уделяют своему внешнему виду. Тут с зеркальцем в сумочке ходят не только девушки, но и мужчины. Более того В Южной Корее существует огромная линия мужской косметики, в которую помимо средств для бритья входят различные тонирующие средства, а также продукция по уходу за разными типами кожи.

14. Питание

Неожиданные факты о Южной Корее, удивляющие иностранцев. Фото


Жители Южной Кореи обожают от души покушать. Однако, продукты в магазинах достаточно дорогие. А вот в кафе заказав одно блюдо, вы получите бонусом салат и закуску. Так что, не удивляйтесь тому, что население в большинстве своем питается вне дома.

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15. Культура питания

Неожиданные факты о Южной Корее, удивляющие иностранцев. Фото


Вы считаете, что чавкать за столом - не культурно? А вот в Южной Корее - это норма. Более того, чавкающие звуки во время приема пищи означают, что блюдо очень вкусное, а посетитель получает удовольствие. Так что, чавкая во время еды, вы одобряете местную кухню.
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 Теги: Южная Корея, факты

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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