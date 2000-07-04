Раздел: Фоторепортажи
Неожиданные факты о Южной Корее, удивляющие иностранцев. Фото
Это невероятная страна.
Все привыкли думать, что Северная Корея не только одна из самых закрытых стран мира, но и одна из самых непонятных. Тем не менее, ее соседка Южная Корея столько трудна для восприятия европейцев. Учеба в школах до 10 вечера или же подарки в виде туалетной бумаги. Да, такое понять дано не каждому.
1. Школьные будни
Учебный день младших школьников в Южной Корее начинается в 9 утра и заканчивается 6 вечера. Занятия у учеников старшей школы заканчиваются в 10 вечера, а внеклассная работа в школьной библиотеке может продлиться до часу ночи. Однако бешеные нагрузки не делают корейских детей гениями. Наоборот, не имея времени на отдых, увлечения и личную жизнь, представители молодежи быстро теряют интерес к учебе, спят на ходу и уходят с головой в виртуальный мир.
2. Закрытые границы
В это сложно поверить, но жители Южной Кореи вообще не в курсе мировых новостей. Они не знают, какие певцы популярны в мире, не смотрят зарубежные шоу, не изучают географию, а всех иностранцев жители Южной Кореи называют «американцами».
3. Урны и туалеты
Если вы идете по улице одного из городков Южной Кореи и ищите урну, бросьте это занятие. Их тут попросту нет. При этом вокруг чистота. А вот общественные туалеты в Корее на каждом шагу. Все они идеально чистые и современные, а в женских кабинках даже есть специальные места для смены подгузников.
4. Подарки от церкви
Церкви Южной Кореи очень гостеприимны и прекрасно заботятся о своих прихожанах. Возможно именно поэтому тут находится самая посещаемая церковь в мире. Кроме того, в стране очень много представителей разной веры, и маленькие церквушки активно зазывают народ, раздавая на улицах влажные салфетки с рекламой. А вот крупные храмы дарят прихожанам настоящие подарки в виде бесплатных поездок к стоматологу или парикмахеру.
5. Дегустационная продукция
Во всех супермаркетах Южной Кореи есть стеллажи с дегустационной продукцией. С такого стенда покупатели могут брать столько продуктов, сколько им угодно. Причем этот процесс никто не контролирует, а персонал всегда пополняет запасы для дегустации.
6. Государственная помощь беременным
Все беременные Южной Кореи получают бонус в виде 500 долларов от государства. Эти деньги женщины могут потратить исключительно на посещение врачей и медикаменты. Вместе с материальной помощью дамам в положении выдают специальный брелок для комфортного проезда в транспорте. Заходя в вагон метро, нужно просто нажать на кнопку и места для беременных засветятся розовым цветом. Также для будущих мам предусмотрены отдельные места на парковках.
7. Практичные подарки
Жители Южной Кореи очень практичные люди, которые любят дарить и получать исключительно полезные подарки. Так, собираясь в гости можно купить хозяевам в подарок упаковку из нескольких рулонов туалетной бумаги.
8. Ведущие на ТВ
В большие праздники ведущим на южнокорейском телевидение принято надевать традиционные костюмы. Другим поводом для появления ведущего в национальном костюме может стать необходимость сообщить населению чрезвычайно важные или печальные новости.
9. Дресс-код влюбленных
Влюбленные парочки Южной Кореи не стесняясь демонстрируют свой статус. Для этого они носят одинаковую одежду. Семейные корейцы также с удовольствием наряжаются в одинаковые наряды.
10. Милые подарки
Крупные подарки учителям и врачам в Южной Кореи расцениваются как взятка и строго пресекаются. А вот маленькие презенты разрешены. Особенно приветствуются сладости и кофе.
11. Собаки
Вопреки убеждениям, новое поколение южнокорейцев никогда не пробовало собачье мясо. Это блюдо все еще готовят на территории страны, однако стоит оно очень дорого, да и его поклонников осталось не так много. Большинство людей уже давно относятся к собакам, как к милым домашним любимцам. В городах даже появились тематические заведения, где посетители могут вдоволь наиграться с четвероногими друзьями.
12. Нация трудоголиков
В Южной Кореи очень много трудоголиков. Более того, большинство служащих добровольно задерживаются на работе. Сейчас в стране идет борьба с этим явлением. Так, в пятницу вечером, офисные компьютеры автоматически выключаются. Такая политика уже вызвала гнев многих служащих, которые любят работать сверхурочно.
13. Мужская красота
Жители Южной Корее очень много внимания уделяют своему внешнему виду. Тут с зеркальцем в сумочке ходят не только девушки, но и мужчины. Более того В Южной Корее существует огромная линия мужской косметики, в которую помимо средств для бритья входят различные тонирующие средства, а также продукция по уходу за разными типами кожи.
14. Питание
Жители Южной Кореи обожают от души покушать. Однако, продукты в магазинах достаточно дорогие. А вот в кафе заказав одно блюдо, вы получите бонусом салат и закуску. Так что, не удивляйтесь тому, что население в большинстве своем питается вне дома.
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15. Культура питания
Вы считаете, что чавкать за столом - не культурно? А вот в Южной Корее - это норма. Более того, чавкающие звуки во время приема пищи означают, что блюдо очень вкусное, а посетитель получает удовольствие. Так что, чавкая во время еды, вы одобряете местную кухню.
Все привыкли думать, что Северная Корея не только одна из самых закрытых стран мира, но и одна из самых непонятных. Тем не менее, ее соседка Южная Корея столько трудна для восприятия европейцев. Учеба в школах до 10 вечера или же подарки в виде туалетной бумаги. Да, такое понять дано не каждому.
1. Школьные будни
Учебный день младших школьников в Южной Корее начинается в 9 утра и заканчивается 6 вечера. Занятия у учеников старшей школы заканчиваются в 10 вечера, а внеклассная работа в школьной библиотеке может продлиться до часу ночи. Однако бешеные нагрузки не делают корейских детей гениями. Наоборот, не имея времени на отдых, увлечения и личную жизнь, представители молодежи быстро теряют интерес к учебе, спят на ходу и уходят с головой в виртуальный мир.
2. Закрытые границы
В это сложно поверить, но жители Южной Кореи вообще не в курсе мировых новостей. Они не знают, какие певцы популярны в мире, не смотрят зарубежные шоу, не изучают географию, а всех иностранцев жители Южной Кореи называют «американцами».
3. Урны и туалеты
Если вы идете по улице одного из городков Южной Кореи и ищите урну, бросьте это занятие. Их тут попросту нет. При этом вокруг чистота. А вот общественные туалеты в Корее на каждом шагу. Все они идеально чистые и современные, а в женских кабинках даже есть специальные места для смены подгузников.
4. Подарки от церкви
Церкви Южной Кореи очень гостеприимны и прекрасно заботятся о своих прихожанах. Возможно именно поэтому тут находится самая посещаемая церковь в мире. Кроме того, в стране очень много представителей разной веры, и маленькие церквушки активно зазывают народ, раздавая на улицах влажные салфетки с рекламой. А вот крупные храмы дарят прихожанам настоящие подарки в виде бесплатных поездок к стоматологу или парикмахеру.
5. Дегустационная продукция
Во всех супермаркетах Южной Кореи есть стеллажи с дегустационной продукцией. С такого стенда покупатели могут брать столько продуктов, сколько им угодно. Причем этот процесс никто не контролирует, а персонал всегда пополняет запасы для дегустации.
6. Государственная помощь беременным
Все беременные Южной Кореи получают бонус в виде 500 долларов от государства. Эти деньги женщины могут потратить исключительно на посещение врачей и медикаменты. Вместе с материальной помощью дамам в положении выдают специальный брелок для комфортного проезда в транспорте. Заходя в вагон метро, нужно просто нажать на кнопку и места для беременных засветятся розовым цветом. Также для будущих мам предусмотрены отдельные места на парковках.
7. Практичные подарки
Жители Южной Кореи очень практичные люди, которые любят дарить и получать исключительно полезные подарки. Так, собираясь в гости можно купить хозяевам в подарок упаковку из нескольких рулонов туалетной бумаги.
8. Ведущие на ТВ
В большие праздники ведущим на южнокорейском телевидение принято надевать традиционные костюмы. Другим поводом для появления ведущего в национальном костюме может стать необходимость сообщить населению чрезвычайно важные или печальные новости.
9. Дресс-код влюбленных
Влюбленные парочки Южной Кореи не стесняясь демонстрируют свой статус. Для этого они носят одинаковую одежду. Семейные корейцы также с удовольствием наряжаются в одинаковые наряды.
10. Милые подарки
Крупные подарки учителям и врачам в Южной Кореи расцениваются как взятка и строго пресекаются. А вот маленькие презенты разрешены. Особенно приветствуются сладости и кофе.
11. Собаки
Вопреки убеждениям, новое поколение южнокорейцев никогда не пробовало собачье мясо. Это блюдо все еще готовят на территории страны, однако стоит оно очень дорого, да и его поклонников осталось не так много. Большинство людей уже давно относятся к собакам, как к милым домашним любимцам. В городах даже появились тематические заведения, где посетители могут вдоволь наиграться с четвероногими друзьями.
12. Нация трудоголиков
В Южной Кореи очень много трудоголиков. Более того, большинство служащих добровольно задерживаются на работе. Сейчас в стране идет борьба с этим явлением. Так, в пятницу вечером, офисные компьютеры автоматически выключаются. Такая политика уже вызвала гнев многих служащих, которые любят работать сверхурочно.
13. Мужская красота
Жители Южной Корее очень много внимания уделяют своему внешнему виду. Тут с зеркальцем в сумочке ходят не только девушки, но и мужчины. Более того В Южной Корее существует огромная линия мужской косметики, в которую помимо средств для бритья входят различные тонирующие средства, а также продукция по уходу за разными типами кожи.
14. Питание
Жители Южной Кореи обожают от души покушать. Однако, продукты в магазинах достаточно дорогие. А вот в кафе заказав одно блюдо, вы получите бонусом салат и закуску. Так что, не удивляйтесь тому, что население в большинстве своем питается вне дома.
Читайте также: Так выглядят самые маленькие квартиры в разных странах. Фото
15. Культура питания
Вы считаете, что чавкать за столом - не культурно? А вот в Южной Корее - это норма. Более того, чавкающие звуки во время приема пищи означают, что блюдо очень вкусное, а посетитель получает удовольствие. Так что, чавкая во время еды, вы одобряете местную кухню.
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