Раздел: Фоторепортажи
Мужчины назвали самые раздражающие пляжные предметы одежды. Фото
От них лучше отказаться.
Летом температура растёт, а количество одежды на прохожих пропорционально уменьшается. Эпицентром вынужденного обнажения становится любой городской пляж. Что уж говорить о гламурных курортах? Естественно, многие женщины относятся к выбору пляжного гардероба даже с большим усердием, чем одежды для офиса. Но то, что смотрится «лайкабельно» на ретушированных фотографиях в соцсетсях, в реальной жизни может вызвать только недоумение. Особенно, вот эта горячая десятка: вопреки расхожему женскому мнению мужчин она просто бесит, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Конечно, о вкусах не спорят. Но поспешно собирая гардероб в отпуск у моря, вещицы из этого списка лучше благополучно забыть дома. Пускай на фотографиях после парочки фильтров они и будет выглядеть прилично, в реальности же это зрелище оставляет желать лучшего. Так что лучше отложить подальше:
1. Купальник со стрингами
Потому что вид пятой точки после пяти дней в All Inclusive явно будет далёк от лицеприятного. Да и любой пятой точки в принципе. А если добавить в этот комплект лиф «тряпочками» (они же «треугольники»), то можно и вовсе эвакуировать с пляжа слабонервных и детей. Всё же, 90-ые давно прошли. А вместе с ними и незабвенный «лук» силиконовой Памелы Андерсон.
2. Прозрачный купальник
Нет, для личного пляжа или ночного купания вдвоём с любимым подальше от посторонних глаз – почему бы и нет? Фотографироваться в нём в зеркале в ванной тоже вполне допустимо. Но вот выходить на пляж… Разве что, на нудистский. Иначе нездорового внимания избежать не получится. А это – не Инстаграм, комментарии не закроешь.
3. Шлёпанцы на каблуках или платформе
А ещё на гигантских платформах и прочих «украшениях», ортопедически несовместимых с нормальной ходьбой. Да, многим хочется сделать ноги чууууточку длиннее, хотя бы визуально. Но ведь не ценой таких мучений? Да и мужчины провожают такую красотку взглядом не с восхищением, а с тайной надеждой, что она вот-вот подвернёт ногу и шлёпнется на песок.
4. Купальник, который слишком мал
Если все эти веревочки и шлейки перетягивают фигуру не там, где нужно, то лучше оставить их дома. Ощущать себя женщиной-гусеницей – явно не то, что повышает самооценку. А чтобы этот конфуз не произошёл, старайтесь не заказывать купальники «вслепую» в интернет-магазинах, а заодно перед началом пляжного сезона всегда перемерять прошлогодние. Потому что женская фигура – величина непостоянная. И это нормально. Уж лучше порадовать себя шоппингом и обновкой, чем расстроиться, пытаясь «впихнуть невпихуемое» в старое бикини.
5. Купальник с разрезом до пупа
Эта модель монокини стала дико модной за последние пару летних сезонов. Но прежде, чем хвататься за очередной тренд, постарайтесь трезво оценить ситуацию. Даже стилисты отмечают, что эта претензионная модель сморится хорошо только в двух случаях: при наличии силиконовой груди или же при полном её отсутствии. А вот всё физическое «богатство» барышень другой комплекции может просто затеряться в столь внушительном декольте. И кому это нужно?
6. Слишком много украшений
Все эти кольца на 10 пальцах, амулеты, чокеры и прочие ведьмовские штучки, которые так любят надевать на пляж прекрасные обитательницы Инстаграма. Да, на фотографиях этот боевой комплект может выглядеть богемно. Но в реальной жизни купаться в побрякушках никто не будет – так и ко дну пойти не долго. А окружающих ну очень забавляет смотреть, как девушки поспешно пытаются снять всю бижутерию, чтобы скорее окунуться. И зачем такие усилия?
7. Парео
Да, многим неудобно выставлять фигуру на всеобщее обозрение даже на пляже. Но популярные некогда парео сегодня смотрятся несколько устаревшими. Зато их можно заменить модным прозрачным платьем, надев его поверх купальника: практично, стильно и оставляет простор для воображения.
8. «Городская» сумка на пляже
Невероятно, но факт: оказывается, многие мужчины подмечают даже такую незначительную деталь. Между нами, девочками: кому какое дело? Но с точки зрения практичности злопыхатели даже правы: обидно будет, если какой-то нехороший человек на пляже решит умыкнуть дорогую сумку из натуральной кожи. Уж лучше заменить её чем-то попроще. С холщовой «авоськой» или модной сумкой из соломы и образ будет «в тему», и на сердце как-то поспокойнее.
9. Купальник с завышенной талией
Коротко и просто: эта модель у многих мужчин ассоциируется с мамами и даже бабушками. Что, если и добавляет её носительнице шарма, то весьма специфического. А впрочем, к черту! Если нравится или просто хочется скрыть животик под высокими плавками, то почему бы и нет? Поклонники Мэрилин Монро или Брижит Бардо как-то не жаловались.
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10. Слишком много макияжа
Тональный крем на пляже – это зло. Тональный крем с бронзером, румянами и хайлайтером поверх – за гранью добра и зла. И вообще, дайте коже подышать морским воздухом! Если уж совсем неловко чувствуете себя с «голым» лицом, то водостойкой туши и помадки/карандаша для бровей будет достаточно для придания лицу лёгкого контраста. А все (мнимые) недостатки на лице всегда можно будет скрыть с фотографий под хорошим слоем Facetune-а.
Летом температура растёт, а количество одежды на прохожих пропорционально уменьшается. Эпицентром вынужденного обнажения становится любой городской пляж. Что уж говорить о гламурных курортах? Естественно, многие женщины относятся к выбору пляжного гардероба даже с большим усердием, чем одежды для офиса. Но то, что смотрится «лайкабельно» на ретушированных фотографиях в соцсетсях, в реальной жизни может вызвать только недоумение. Особенно, вот эта горячая десятка: вопреки расхожему женскому мнению мужчин она просто бесит, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Конечно, о вкусах не спорят. Но поспешно собирая гардероб в отпуск у моря, вещицы из этого списка лучше благополучно забыть дома. Пускай на фотографиях после парочки фильтров они и будет выглядеть прилично, в реальности же это зрелище оставляет желать лучшего. Так что лучше отложить подальше:
1. Купальник со стрингами
Потому что вид пятой точки после пяти дней в All Inclusive явно будет далёк от лицеприятного. Да и любой пятой точки в принципе. А если добавить в этот комплект лиф «тряпочками» (они же «треугольники»), то можно и вовсе эвакуировать с пляжа слабонервных и детей. Всё же, 90-ые давно прошли. А вместе с ними и незабвенный «лук» силиконовой Памелы Андерсон.
2. Прозрачный купальник
Нет, для личного пляжа или ночного купания вдвоём с любимым подальше от посторонних глаз – почему бы и нет? Фотографироваться в нём в зеркале в ванной тоже вполне допустимо. Но вот выходить на пляж… Разве что, на нудистский. Иначе нездорового внимания избежать не получится. А это – не Инстаграм, комментарии не закроешь.
3. Шлёпанцы на каблуках или платформе
А ещё на гигантских платформах и прочих «украшениях», ортопедически несовместимых с нормальной ходьбой. Да, многим хочется сделать ноги чууууточку длиннее, хотя бы визуально. Но ведь не ценой таких мучений? Да и мужчины провожают такую красотку взглядом не с восхищением, а с тайной надеждой, что она вот-вот подвернёт ногу и шлёпнется на песок.
4. Купальник, который слишком мал
Если все эти веревочки и шлейки перетягивают фигуру не там, где нужно, то лучше оставить их дома. Ощущать себя женщиной-гусеницей – явно не то, что повышает самооценку. А чтобы этот конфуз не произошёл, старайтесь не заказывать купальники «вслепую» в интернет-магазинах, а заодно перед началом пляжного сезона всегда перемерять прошлогодние. Потому что женская фигура – величина непостоянная. И это нормально. Уж лучше порадовать себя шоппингом и обновкой, чем расстроиться, пытаясь «впихнуть невпихуемое» в старое бикини.
5. Купальник с разрезом до пупа
Эта модель монокини стала дико модной за последние пару летних сезонов. Но прежде, чем хвататься за очередной тренд, постарайтесь трезво оценить ситуацию. Даже стилисты отмечают, что эта претензионная модель сморится хорошо только в двух случаях: при наличии силиконовой груди или же при полном её отсутствии. А вот всё физическое «богатство» барышень другой комплекции может просто затеряться в столь внушительном декольте. И кому это нужно?
6. Слишком много украшений
Все эти кольца на 10 пальцах, амулеты, чокеры и прочие ведьмовские штучки, которые так любят надевать на пляж прекрасные обитательницы Инстаграма. Да, на фотографиях этот боевой комплект может выглядеть богемно. Но в реальной жизни купаться в побрякушках никто не будет – так и ко дну пойти не долго. А окружающих ну очень забавляет смотреть, как девушки поспешно пытаются снять всю бижутерию, чтобы скорее окунуться. И зачем такие усилия?
7. Парео
Да, многим неудобно выставлять фигуру на всеобщее обозрение даже на пляже. Но популярные некогда парео сегодня смотрятся несколько устаревшими. Зато их можно заменить модным прозрачным платьем, надев его поверх купальника: практично, стильно и оставляет простор для воображения.
8. «Городская» сумка на пляже
Невероятно, но факт: оказывается, многие мужчины подмечают даже такую незначительную деталь. Между нами, девочками: кому какое дело? Но с точки зрения практичности злопыхатели даже правы: обидно будет, если какой-то нехороший человек на пляже решит умыкнуть дорогую сумку из натуральной кожи. Уж лучше заменить её чем-то попроще. С холщовой «авоськой» или модной сумкой из соломы и образ будет «в тему», и на сердце как-то поспокойнее.
9. Купальник с завышенной талией
Коротко и просто: эта модель у многих мужчин ассоциируется с мамами и даже бабушками. Что, если и добавляет её носительнице шарма, то весьма специфического. А впрочем, к черту! Если нравится или просто хочется скрыть животик под высокими плавками, то почему бы и нет? Поклонники Мэрилин Монро или Брижит Бардо как-то не жаловались.
Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары
10. Слишком много макияжа
Тональный крем на пляже – это зло. Тональный крем с бронзером, румянами и хайлайтером поверх – за гранью добра и зла. И вообще, дайте коже подышать морским воздухом! Если уж совсем неловко чувствуете себя с «голым» лицом, то водостойкой туши и помадки/карандаша для бровей будет достаточно для придания лицу лёгкого контраста. А все (мнимые) недостатки на лице всегда можно будет скрыть с фотографий под хорошим слоем Facetune-а.
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