» » Фотограф показал, каким видят Нью-Йорк местные жители. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
+1

Фотограф показал, каким видят Нью-Йорк местные жители. Фото

Фотограф показал, каким видят Нью-Йорк местные жители. ФотоГород в отражении луж.

Знакомьтесь, Гвидо Гутьеррес Руиз (Guido Gutierrez Ruiz) - фотограф-самоучка, который обожает путешествовать и ловить особые ракурсы в разных городах мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

Недавно Гвидо побывал в Нью-Йорке, и решил сделать серию кадров с креативной перспективой на собственный смартфон.

Читайте также: Фотограф показал Польшу, которую не видят туристы. Фото

Своим творчеством человек показывает, что дорога камера не является обязательным атрибутом для хороших и необычный фото.

Фотограф показал, каким видят Нью-Йорк местные жители. Фото
Фотограф показал, каким видят Нью-Йорк местные жители. Фото
Фотограф показал, каким видят Нью-Йорк местные жители. Фото
Фотограф показал, каким видят Нью-Йорк местные жители. Фото
Фотограф показал, каким видят Нью-Йорк местные жители. Фото
Фотограф показал, каким видят Нью-Йорк местные жители. Фото
Фотограф показал, каким видят Нью-Йорк местные жители. Фото
Фотограф показал, каким видят Нью-Йорк местные жители. Фото
Фотограф показал, каким видят Нью-Йорк местные жители. Фото
Фотограф показал, каким видят Нью-Йорк местные жители. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: фотограф, Нью-Йорк

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
     521
     0

Похожие новости по теме

Фотограф показал, ради чего туристы едут в Нидерланды. Фото Фотограф показал, ради чего туристы едут в Нидерланды. Фото

Здесь есть на что посмотреть.

Фотограф показал красоту столицы Северной Ирландии. Фото Фотограф показал красоту столицы Северной Ирландии. Фото

Город с особенной атмосферой.

Фотограф показал Польшу, которую не видят туристы. Фото Фотограф показал Польшу, которую не видят туристы. Фото

Работы фотографа-любителя.

Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото Фотограф с синдромом Дауна показал, как видят мир «солнечные» люди. Фото

Девушка смогла стать фотографом.

Фотограф показал необычную красоту ядовитых змей. Фото Фотограф показал необычную красоту ядовитых змей. Фото

Работы Гвидо Мокафико.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх