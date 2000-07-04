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Фотограф показал атмосферу безмятежного Токио. Фото

Фотограф показал атмосферу безмятежного Токио. ФотоГород с особенной атмосферой.

Мэнол Волчанов (Manol Valtchanov) — французский фотограф, студент — архитектор. Мэнол невероятным образом документирует жизнь больших городов, отмечая особенности каждого, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.

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В своей серии «Daily Tokyo» он показывает нам спокойствие и безмятежность, которые царят в столице Японии. Эти фотографии являются кинематографическим портретом города, известного прежде всего своим народом, пищей, культурой и бесконечными приключениями.

Фотограф показал атмосферу безмятежного Токио. Фото
Фотограф показал атмосферу безмятежного Токио. Фото
Фотограф показал атмосферу безмятежного Токио. Фото
Фотограф показал атмосферу безмятежного Токио. Фото
Фотограф показал атмосферу безмятежного Токио. Фото
Фотограф показал атмосферу безмятежного Токио. Фото
Фотограф показал атмосферу безмятежного Токио. Фото
Фотограф показал атмосферу безмятежного Токио. Фото
Фотограф показал атмосферу безмятежного Токио. Фото
Фотограф показал атмосферу безмятежного Токио. Фото
Фотограф показал атмосферу безмятежного Токио. Фото
Фотограф показал атмосферу безмятежного Токио. Фото
Фотограф показал атмосферу безмятежного Токио. Фото
Фотограф показал атмосферу безмятежного Токио. Фото
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 Теги: фотограф, Токио

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Сегодня, 16:29 » Автор: Анна Мартынова
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