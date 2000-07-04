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Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото

Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото Эти точные геометрические узоры зачаровывают.

Как известно, на мечетях запрещено изображать фигуры людей и животных, поэтому абстрактные узоры и геометрические формы стали основными элементами исламской архитектуры. И только здесь эти элементы могут быть настолько красивы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Мечети мусульманского мира представляют собой одни из самых изысканных и изящных образчиков архитектуры, когда-либо созданных руками человека.

В них так много потрясающей красоты, что сложно полностью раскрыть эту тему в одном посте, так что сегодня мы решили сосредоточиться только на потолках и сводах мечетей — том, что верующие видят, когда обращают свой взор к небу.

Эти фото показывают, как математика и геометрия тесно связаны с исламской архитектурой и арабским миром в целом. Повторяющиеся идеальные спирали и геометрические формы напоминают изощренные узоры, которые можно увидеть, например, у буддистов.

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Иран славится своей невероятной коллекцией изумительных мечетей, хотя подобные шедевры можно найти и по всему миру. Что ж, давайте откроем для себя удивительный мир исламской архитектуры.

Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото
Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото
Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото
Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото
Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото
Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото
Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото
Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото
Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото
Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото
Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото
Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото
Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото
Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото
Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото
Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото
Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото
Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото
Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото
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 Теги: мечети, потолки

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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