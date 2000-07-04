Раздел: Фоторепортажи
Так выглядит самолет НАТО, приземлившийся в Украине. Фото
Летательный аппарат примет участие в совместных учениях.
В воскресенье, 8 июля, Одессе приземлился четырехмоторный турбовинтовой гигант А400 Atlas королевских ВВС Великобритании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Отмечается, что в 14:40 самолет взлетел с базы RAF в Брайз Нортон, в 18:40 приземлился в Одессе, а уже в 20:40 полетел обратно. По предварительным данным, на борту прибыли бойцы "Особой лодочной службы" для участия в военно-морских учениях Sea Breeze.
Особого внимания стоит самолет, - транспортные средства Atlas выпускаются уже семь лет, но редко появляются в Украине. Они считаются братьями украинских Ан-70, выпускающихся уже более 20-ти лет, и, по мнению отдельных специалистов многие их агрегаты были скопированы у модели Антонова.
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Ан-70 имеет на треть большую грузоподъемность, но был создан в единственном экземпляре и так и не был продан, в то время как А400 был доведен до массового производства.
В воскресенье, 8 июля, Одессе приземлился четырехмоторный турбовинтовой гигант А400 Atlas королевских ВВС Великобритании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Отмечается, что в 14:40 самолет взлетел с базы RAF в Брайз Нортон, в 18:40 приземлился в Одессе, а уже в 20:40 полетел обратно. По предварительным данным, на борту прибыли бойцы "Особой лодочной службы" для участия в военно-морских учениях Sea Breeze.
Особого внимания стоит самолет, - транспортные средства Atlas выпускаются уже семь лет, но редко появляются в Украине. Они считаются братьями украинских Ан-70, выпускающихся уже более 20-ти лет, и, по мнению отдельных специалистов многие их агрегаты были скопированы у модели Антонова.
Читайте также: Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото
Ан-70 имеет на треть большую грузоподъемность, но был создан в единственном экземпляре и так и не был продан, в то время как А400 был доведен до массового производства.
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