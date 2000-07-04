» » Так выглядит самолет НАТО, приземлившийся в Украине. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Так выглядит самолет НАТО, приземлившийся в Украине. Фото

Так выглядит самолет НАТО, приземлившийся в Украине. Фото Летательный аппарат примет участие в совместных учениях.

В воскресенье, 8 июля, Одессе приземлился четырехмоторный турбовинтовой гигант А400 Atlas королевских ВВС Великобритании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Отмечается, что в 14:40 самолет взлетел с базы RAF в Брайз Нортон, в 18:40 приземлился в Одессе, а уже в 20:40 полетел обратно. По предварительным данным, на борту прибыли бойцы "Особой лодочной службы" для участия в военно-морских учениях Sea Breeze.

Особого внимания стоит самолет, - транспортные средства Atlas выпускаются уже семь лет, но редко появляются в Украине. Они считаются братьями украинских Ан-70, выпускающихся уже более 20-ти лет, и, по мнению отдельных специалистов многие их агрегаты были скопированы у модели Антонова.

Читайте также: Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото

Ан-70 имеет на треть большую грузоподъемность, но был создан в единственном экземпляре и так и не был продан, в то время как А400 был доведен до массового производства.

Так выглядит самолет НАТО, приземлившийся в Украине. Фото
Так выглядит самолет НАТО, приземлившийся в Украине. Фото
Так выглядит самолет НАТО, приземлившийся в Украине. Фото
Так выглядит самолет НАТО, приземлившийся в Украине. Фото
Так выглядит самолет НАТО, приземлившийся в Украине. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: НАТО, самолет, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
     2300
     1

Похожие новости по теме

Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото

Эти точные геометрические узоры зачаровывают.

Как выглядит самолет за 70 тысяч долларов в час. Фото Как выглядит самолет за 70 тысяч долларов в час. Фото

Оператором является китайская чартерная компания DeerJet.

Летающих дворец: так выглядит личный самолет принца-миллиардера. Фото Летающих дворец: так выглядит личный самолет принца-миллиардера. Фото

Самый роскошный частный самолет.

Под эгидой Королевских военно-воздушных сил Великобритании 2016. Фото Под эгидой Королевских военно-воздушных сил Великобритании 2016. Фото

Победитель конкурса будет объявлен 16 сентября.

Корабли НАТО на учениях в Черном море. Фото Корабли НАТО на учениях в Черном море. Фото

Теперь натовские корабли отправятся патрулировать Средиземное море.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *

0
Оля  
Сегодня, 08:51

Хочу в НАТО. А Путина хочу напоить чаем с "Новичком"!!!!!

Гости

наверх