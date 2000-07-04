Раздел: Фоторепортажи
Звезды, которые хорошо знают, что такое бедность. Фото
Не у всех звезд было обеспеченное детство.
Нередко те, кто родился в бедных условиях, достигают неимоверных высот и становятся успешными и знаменитыми. Некоторым удается даже сколотить огромное состояние, вопреки всем тяготам и бедственному положению в их семьях. Среди знаменитостей также немало тех, кто не понаслышке знает, что такое бедность, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Лейтон Мистер, состояние 5 миллионов долларов
Мать родила Лейтон в тот момент, когда отбывала тюремное заключение. Пробыв три месяца в больнице со своей маленькой дочуркой, женщина была вынуждена снова вернуться за решетку. Несмотря на все тяготы, которые Лейтон пришлось пережить, она с теплотой вспоминает о своем детстве.
2. Джуэл, состояние 30 миллионов долларов
В детстве Джуэл пришлось жить в ужаснейших условиях, когда в доме не было даже водопровода. В то время семья девушки жила на Аляске и чтобы хотя бы немного подзаработать им приходилось петь в местных барах. Все изменилось, когда Джуэл заметили люди с Atlantic Records. Именно тогда она смогла навсегда забыть, что такое финансовые проблемы.
3. Хилари Суонк, состояние 40 миллионов долларов
Семья Суонк проживала в трейлере. Когда девочке было 6 лет, ее родители развелись, и она с матерью переехала в Лос-Анджелес. Так как снять квартиру не было возможности, им приходилось жить в машине. Это кстати помогло актрисе прекрасно проникнуться в роль в фильме Писатели Свободы.
4. Сара Джессика Паркер, состояние 90 миллионов долларов
В семье было 8 детей, и даже несмотря на то, что мать Паркер работала и получала пособие для малообеспеченных, семья жила в постоянной бедности. И хотя дома порой не было даже электричества, матери удалось собрать достаточную сумму денег, чтобы отдать дочь на пение и танцы. Именно благодаря усилиям матери, сегодня Джессика Паркер является известной актрисой и продюсером.
5. Джим Керри, состояние 150 миллионов долларов
Когда отец потерял работу, для семьи Керри начались тяжелые времена. Семья вынуждена была жить в фургоне, а в 15 лет Джиму пришлось бросить учебу и устроиться уборщиком. Но это вовсе не помешало ему стать одним из популярнейших комедийных актеров.
6. Деми Мур, состояние 150 миллионов долларов
О своем детстве актриса старается не вспоминать. Своего отца она не помнит, так как он бросил их, когда Деми еще не появилась на свет. Что касается матери, то она страдала от наркотической зависимости, а отчим никак не мог найти постоянную работу. К счастью сегодня Деми Мур не приходится больше волноваться о финансовых проблемах.
7. Эминем, состояние 160 миллионов долларов
Эминем вырос без отца в одном из самых бедных районов Детройта. Но даже несмотря на это, ему удалось стать одним из лучших МС в истории рэпа.
8. Леонардо ДиКаприо, состояние 220 миллионов долларов
Чтобы прокормить семью, проживающую в неблагополучном районе Лос-Анджелеса, матери Леонардо приходилось работать сразу на нескольких работах. На сегодняшний день Леонардо ДиКаприо является одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.
9. Том Круз, состояние 380 миллионов долларов
До сих пор Том помнит жестокость отца, избивавшего его за любые проступки. Вскоре матери надоело терпеть издевательства над ней и ребенком, и она подала на развод. Возможно, именно эта перемена в жизни Круза повлияла на то, что сегодня он является одним из самых успешных актеров Голливуда.
10. Стивен Кинг, состояние 400 миллионов долларов
Когда Стивену было всего несколько лет, отец бросил семью, и матери пришлось воспитывать двоих детей в одиночку. Жили они достаточно бедно, но все стало еще хуже, когда родители матери заболели, и она вынуждена была оставить работу, чтобы ухаживать за ними. Но, несмотря на все горести, Стивену Кингу удалось стать настоящим королем жанров ужасов.
11. Мэрайя Кэри, состояние 510 миллионов долларов
Пока родители певицы были вместе, семья жила довольно неплохо. Все изменилось, когда семья распалась, и матери пришлось самостоятельно обеспечивать Мэрайю и ее брата. На сегодняшний день Мэрайя Кэри является одной из самых успешнейших певиц в мире.
12. Джей Зи, состояние 550 миллионов долларов
Джей Зи вырос в неблагополучном районе Бруклина, что в немалой степени наложило отпечаток на его творчестве. До того, как к нему пришла слава рэппера, парень торговал наркотиками на улицах Нью-Йорка.
13. Дидди, состояние 700 миллионов долларов
Дидди вырос в муниципальном жилье, в районе Нью-Йока – Бруклине. Его отец, бывший крупным торговцев наркотиков, бал застрелен, когда Дидди был еще ребенком. К счастью, прошлое не помешало парню на пути к славе.
14. Селин Дион, состояние 800 миллионов долларов
Селин была младшим ребенком в семье с 14 детьми. Несмотря на то, что в семье постоянно не хватало денег, родители сумели обеспечить детям любовь и заботу. Возможно, это и привело к тому, что сегодня состояние певицы составляет 800 миллионов долларов.
Читайте также: Маленькие модники: эти детки знают, что такое стиль. Фото
15. Опра Уинфри, состояние 2,9 миллиарда долларов
Детство у Опры ассоциируется не только с бедностью, но и с насилием. У матери не было возможности обеспечить дочь, поэтому девочке постоянно приходилось проживать у разных родственников. Некоторое время Опра жила настолько бедно, что вынуждена была ходить в одежде, сшитой из мешков картошки. Но, несмотря на все тяготы прошлой жизни, Опре Уинфри удалось стать первой и единственной чернокожей женщиной-миллиардером в истории.
Нередко те, кто родился в бедных условиях, достигают неимоверных высот и становятся успешными и знаменитыми. Некоторым удается даже сколотить огромное состояние, вопреки всем тяготам и бедственному положению в их семьях. Среди знаменитостей также немало тех, кто не понаслышке знает, что такое бедность, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Лейтон Мистер, состояние 5 миллионов долларов
Мать родила Лейтон в тот момент, когда отбывала тюремное заключение. Пробыв три месяца в больнице со своей маленькой дочуркой, женщина была вынуждена снова вернуться за решетку. Несмотря на все тяготы, которые Лейтон пришлось пережить, она с теплотой вспоминает о своем детстве.
2. Джуэл, состояние 30 миллионов долларов
В детстве Джуэл пришлось жить в ужаснейших условиях, когда в доме не было даже водопровода. В то время семья девушки жила на Аляске и чтобы хотя бы немного подзаработать им приходилось петь в местных барах. Все изменилось, когда Джуэл заметили люди с Atlantic Records. Именно тогда она смогла навсегда забыть, что такое финансовые проблемы.
3. Хилари Суонк, состояние 40 миллионов долларов
Семья Суонк проживала в трейлере. Когда девочке было 6 лет, ее родители развелись, и она с матерью переехала в Лос-Анджелес. Так как снять квартиру не было возможности, им приходилось жить в машине. Это кстати помогло актрисе прекрасно проникнуться в роль в фильме Писатели Свободы.
4. Сара Джессика Паркер, состояние 90 миллионов долларов
В семье было 8 детей, и даже несмотря на то, что мать Паркер работала и получала пособие для малообеспеченных, семья жила в постоянной бедности. И хотя дома порой не было даже электричества, матери удалось собрать достаточную сумму денег, чтобы отдать дочь на пение и танцы. Именно благодаря усилиям матери, сегодня Джессика Паркер является известной актрисой и продюсером.
5. Джим Керри, состояние 150 миллионов долларов
Когда отец потерял работу, для семьи Керри начались тяжелые времена. Семья вынуждена была жить в фургоне, а в 15 лет Джиму пришлось бросить учебу и устроиться уборщиком. Но это вовсе не помешало ему стать одним из популярнейших комедийных актеров.
6. Деми Мур, состояние 150 миллионов долларов
О своем детстве актриса старается не вспоминать. Своего отца она не помнит, так как он бросил их, когда Деми еще не появилась на свет. Что касается матери, то она страдала от наркотической зависимости, а отчим никак не мог найти постоянную работу. К счастью сегодня Деми Мур не приходится больше волноваться о финансовых проблемах.
7. Эминем, состояние 160 миллионов долларов
Эминем вырос без отца в одном из самых бедных районов Детройта. Но даже несмотря на это, ему удалось стать одним из лучших МС в истории рэпа.
8. Леонардо ДиКаприо, состояние 220 миллионов долларов
Чтобы прокормить семью, проживающую в неблагополучном районе Лос-Анджелеса, матери Леонардо приходилось работать сразу на нескольких работах. На сегодняшний день Леонардо ДиКаприо является одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.
9. Том Круз, состояние 380 миллионов долларов
До сих пор Том помнит жестокость отца, избивавшего его за любые проступки. Вскоре матери надоело терпеть издевательства над ней и ребенком, и она подала на развод. Возможно, именно эта перемена в жизни Круза повлияла на то, что сегодня он является одним из самых успешных актеров Голливуда.
10. Стивен Кинг, состояние 400 миллионов долларов
Когда Стивену было всего несколько лет, отец бросил семью, и матери пришлось воспитывать двоих детей в одиночку. Жили они достаточно бедно, но все стало еще хуже, когда родители матери заболели, и она вынуждена была оставить работу, чтобы ухаживать за ними. Но, несмотря на все горести, Стивену Кингу удалось стать настоящим королем жанров ужасов.
11. Мэрайя Кэри, состояние 510 миллионов долларов
Пока родители певицы были вместе, семья жила довольно неплохо. Все изменилось, когда семья распалась, и матери пришлось самостоятельно обеспечивать Мэрайю и ее брата. На сегодняшний день Мэрайя Кэри является одной из самых успешнейших певиц в мире.
12. Джей Зи, состояние 550 миллионов долларов
Джей Зи вырос в неблагополучном районе Бруклина, что в немалой степени наложило отпечаток на его творчестве. До того, как к нему пришла слава рэппера, парень торговал наркотиками на улицах Нью-Йорка.
13. Дидди, состояние 700 миллионов долларов
Дидди вырос в муниципальном жилье, в районе Нью-Йока – Бруклине. Его отец, бывший крупным торговцев наркотиков, бал застрелен, когда Дидди был еще ребенком. К счастью, прошлое не помешало парню на пути к славе.
14. Селин Дион, состояние 800 миллионов долларов
Селин была младшим ребенком в семье с 14 детьми. Несмотря на то, что в семье постоянно не хватало денег, родители сумели обеспечить детям любовь и заботу. Возможно, это и привело к тому, что сегодня состояние певицы составляет 800 миллионов долларов.
Читайте также: Маленькие модники: эти детки знают, что такое стиль. Фото
15. Опра Уинфри, состояние 2,9 миллиарда долларов
Детство у Опры ассоциируется не только с бедностью, но и с насилием. У матери не было возможности обеспечить дочь, поэтому девочке постоянно приходилось проживать у разных родственников. Некоторое время Опра жила настолько бедно, что вынуждена была ходить в одежде, сшитой из мешков картошки. Но, несмотря на все тяготы прошлой жизни, Опре Уинфри удалось стать первой и единственной чернокожей женщиной-миллиардером в истории.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
121
0
Также советуем посмотреть
- Хорватский посол выкинул в окно диван, радуясь за победу сборной
- Лук'яненко: ви – «кольоровий», але ви свій
- В Луганске снова не работает связь Vodafone
- Почему НАБУ «наезжает» на Жуляны
- Ходули подвели: Путин дал новый повод для насмешек
- На Южно-Украинской АЭС предотвратили техногенную катастрофу
- Новый фейк: в России Мариуполь выдали за Калининградскую область
- Курс гривны: обычная экономика
- В Украине стартуют масштабные военно-морские учения
- Мандельштам чувствовал то, что хотели скрыть
- «Победит НАТО»: в Сети посмеялись над результатами ЧМ-2018
- За сутки на Донбассе ранен один военный
- Забавные фотки, доказывающие, что собак-боксеров бояться не стоит
- Смешные питомцы, которых ждет «большая стирка»
- Уморительные фотки, которые можно сделать лишь на дорогах
- Художник забавно показал, насколько абсурден наш мир
- В Украине провели акцию в поддержку Сенцова
- Очаровательные собаки, которым нет смысла доверять охранять дом
- Позитивное воскресенье: подборка лучших анекдотов недели
- В России девушка оставила автохамок «без волос»
- Порошенко призвал поляков и украинцев к взаимному прощению
- Реакцию Путина на поражение России высмеяли в соцсетях
- С Днем рыбака: смешные случаи, которые могли произойти лишь на рыбалке
- Застрял головой в банке: опоссума подвела любовь к «Нутелле»
- В Казахстане «НЛО» оставил людей без интернета
- Смешно до слез: свежие анекдоты для позитивного дня
- Соцсети с юмором отреагировали на вылет России из ЧМ по футболу
- В России пылающий грузовик тушили фекалиями
- Сеть насмешила молчаливая «схватка» за форточку в российском троллейбусе
- В Сети подняли на смех нелепое заявление спикера боевиков «ЛНР»
Оставьте свой комментарий