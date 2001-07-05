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Девушка с помощью грима превращает себя в «другого человека». Фото

Девушка с помощью грима превращает себя в «другого человека». ФотоДевушки используют «накладные» лица.

Азиатские девушки снимают свои «накладные» лица и становятся совершенно неузнаваемыми. Для некоторых девушек макияж означает не только подчёркивание выгодных сторон своего лица, но и полное изменение облика с помощью поддельного расширения кожи, накладных ресниц и всяких подобных хитростей. Но в разных частях Азии, например, в Китае, люди достигли совершенно нового уровня творчества в сфере создания красоты, что может слегка шокировать, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф..

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Девушка с помощью грима превращает себя в «другого человека». Фото
Девушка с помощью грима превращает себя в «другого человека». Фото
Девушка с помощью грима превращает себя в «другого человека». Фото
Девушка с помощью грима превращает себя в «другого человека». Фото
Девушка с помощью грима превращает себя в «другого человека». Фото
Девушка с помощью грима превращает себя в «другого человека». Фото
Девушка с помощью грима превращает себя в «другого человека». Фото
Девушка с помощью грима превращает себя в «другого человека». Фото
Девушка с помощью грима превращает себя в «другого человека». Фото
Девушка с помощью грима превращает себя в «другого человека». Фото
Девушка с помощью грима превращает себя в «другого человека». Фото
Девушка с помощью грима превращает себя в «другого человека». Фото
Девушка с помощью грима превращает себя в «другого человека». Фото
Девушка с помощью грима превращает себя в «другого человека». Фото
Девушка с помощью грима превращает себя в «другого человека». Фото
Девушка с помощью грима превращает себя в «другого человека». Фото
Девушка с помощью грима превращает себя в «другого человека». Фото
Девушка с помощью грима превращает себя в «другого человека». Фото
Девушка с помощью грима превращает себя в «другого человека». Фото
Девушка с помощью грима превращает себя в «другого человека». Фото
Девушка с помощью грима превращает себя в «другого человека». Фото

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 Теги: грим, азиатка

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Сегодня, 13:44 » Автор: Анна Мартынова
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