Раздел: Фоторепортажи
Живописные отели, которые не захочется покидать. Фото
Самые необычные отели мира.
Отправляясь в путешествие, все мы стремимся получить уйму ярких впечатлений: от банальных снимков на фоне достопримечательностей до каких-то невероятных ощущений, связанных с прогулками, экскурсиями и экзотической кухней. А если помимо всего этого стандартного набора обратить внимание на необычные отели, которые могут стать прекрасным дополнением к вышеперечисленному списку в отпуске, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Морские контейнеры, Верхний Гудаури, Грузия
В горах Грузии, на высоте более 2 тысяч метров, не так давно построили бутик-отель из морских грузовых контейнеров.
2. Стеклянный отель, Финляндия, Саариселькя
Современные иглу на территории отеля сделаны из прочного термального стекла, сквозь которое отлично видно всё вокруг.
3. Отель с «худшим в мире видом из окна», Вифлеем
Гостиница Walled Off Hotel, все окна номеров которого выходят на пограничную стену, возведенную Израилем.
4. Строительный кран, Копенгаген, Дания
Отель в грузовом кране.
5. Гостевая тюрьма, Рурмонд, Нидерланды
Гостиница в бывшей тюрьме - прекрасный вариант для тех, кто хочет почувствовать себя плохими ребятами.
6. Стеклянная капсула, Перу
Отель, состоящий из прозрачных капсул, находится на расстоянии 122 метров над землей.
7. Дом-сова, Регион Бордо, Франция
Здесь можно переночевать в очаровательных деревянных домиках в виде лесных сов. И главное – бесплатно.
8. Дом-пузырь, Ирландия
Дом-пузырь - прекрасное место для отдыха в недрах природы, которая просматривается со всех сторон.
9. Отель зеркальный куб на дереве, Швеция
Путешественникам предлагают разместиться в зеркальном кубе, который будто по волшебству держится на дереве.
10. Индивидуальный временный отель Blink
Путешественники могут переночевать в любом месте планеты (в рамках закона, конечно) в специально возведенном индивидуальном временном отеле.
11. Подводный отель, Танзания, остров Пемба
Это была бы обычная курортная гостиница на берегу моря, если бы не один номер — плавучий домик с подводной комнатой.
12. Ледяной отель, Швеция, Юккасъярви
Этому арт-проекту из снега и льда уже 25 лет. Каждую зиму помещения отеля отстраиваются по-новому. Материалом служит замороженная вода уникальной реки Турне-Эльв.
13. Сумасшедший дом, Далат, Вьетнам
«Сумасшедший дом», напоминает огромное причудливое дерево.
14. ЭКООТЕЛЬ LEAPRUS, Кабардино-Балкария, Россия
Один из самых высокогорных отелей мира (3912 м) расположился на южном склоне Эльбруса.
15. Замок Баньоль, Рона, Франция
Исторический памятник, который многие во Франции считают шедевром романской архитектуры, на девятом веку своего существования был превращен в роскошный отель.
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16. Самолёт, Швеция, Стокгольм
Боинг 747–212B (Jumbo Jet), принадлежавший обанкротившейся в 2002 году шведской компании, в 2008-м переделали в хостел и поставили у въезда в стокгольмский аэропорт Арланда.
Отправляясь в путешествие, все мы стремимся получить уйму ярких впечатлений: от банальных снимков на фоне достопримечательностей до каких-то невероятных ощущений, связанных с прогулками, экскурсиями и экзотической кухней. А если помимо всего этого стандартного набора обратить внимание на необычные отели, которые могут стать прекрасным дополнением к вышеперечисленному списку в отпуске, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
1. Морские контейнеры, Верхний Гудаури, Грузия
В горах Грузии, на высоте более 2 тысяч метров, не так давно построили бутик-отель из морских грузовых контейнеров.
2. Стеклянный отель, Финляндия, Саариселькя
Современные иглу на территории отеля сделаны из прочного термального стекла, сквозь которое отлично видно всё вокруг.
3. Отель с «худшим в мире видом из окна», Вифлеем
Гостиница Walled Off Hotel, все окна номеров которого выходят на пограничную стену, возведенную Израилем.
4. Строительный кран, Копенгаген, Дания
Отель в грузовом кране.
5. Гостевая тюрьма, Рурмонд, Нидерланды
Гостиница в бывшей тюрьме - прекрасный вариант для тех, кто хочет почувствовать себя плохими ребятами.
6. Стеклянная капсула, Перу
Отель, состоящий из прозрачных капсул, находится на расстоянии 122 метров над землей.
7. Дом-сова, Регион Бордо, Франция
Здесь можно переночевать в очаровательных деревянных домиках в виде лесных сов. И главное – бесплатно.
8. Дом-пузырь, Ирландия
Дом-пузырь - прекрасное место для отдыха в недрах природы, которая просматривается со всех сторон.
9. Отель зеркальный куб на дереве, Швеция
Путешественникам предлагают разместиться в зеркальном кубе, который будто по волшебству держится на дереве.
10. Индивидуальный временный отель Blink
Путешественники могут переночевать в любом месте планеты (в рамках закона, конечно) в специально возведенном индивидуальном временном отеле.
11. Подводный отель, Танзания, остров Пемба
Это была бы обычная курортная гостиница на берегу моря, если бы не один номер — плавучий домик с подводной комнатой.
12. Ледяной отель, Швеция, Юккасъярви
Этому арт-проекту из снега и льда уже 25 лет. Каждую зиму помещения отеля отстраиваются по-новому. Материалом служит замороженная вода уникальной реки Турне-Эльв.
13. Сумасшедший дом, Далат, Вьетнам
«Сумасшедший дом», напоминает огромное причудливое дерево.
14. ЭКООТЕЛЬ LEAPRUS, Кабардино-Балкария, Россия
Один из самых высокогорных отелей мира (3912 м) расположился на южном склоне Эльбруса.
15. Замок Баньоль, Рона, Франция
Исторический памятник, который многие во Франции считают шедевром романской архитектуры, на девятом веку своего существования был превращен в роскошный отель.
Читайте также: Фотограф показал красоту природы Японии. Фото
16. Самолёт, Швеция, Стокгольм
Боинг 747–212B (Jumbo Jet), принадлежавший обанкротившейся в 2002 году шведской компании, в 2008-м переделали в хостел и поставили у въезда в стокгольмский аэропорт Арланда.
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