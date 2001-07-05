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Раздел: Фоторепортажи  
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Живописные отели, которые не захочется покидать. Фото

Живописные отели, которые не захочется покидать. ФотоСамые необычные отели мира.

Отправляясь в путешествие, все мы стремимся получить уйму ярких впечатлений: от банальных снимков на фоне достопримечательностей до каких-то невероятных ощущений, связанных с прогулками, экскурсиями и экзотической кухней. А если помимо всего этого стандартного набора обратить внимание на необычные отели, которые могут стать прекрасным дополнением к вышеперечисленному списку в отпуске, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

1. Морские контейнеры, Верхний Гудаури, Грузия

Живописные отели, которые не захочется покидать. Фото


В горах Грузии, на высоте более 2 тысяч метров, не так давно построили бутик-отель из морских грузовых контейнеров.

2. Стеклянный отель, Финляндия, Саариселькя

Живописные отели, которые не захочется покидать. Фото


Современные иглу на территории отеля сделаны из прочного термального стекла, сквозь которое отлично видно всё вокруг.

3. Отель с «худшим в мире видом из окна», Вифлеем

Живописные отели, которые не захочется покидать. Фото


Гостиница Walled Off Hotel, все окна номеров которого выходят на пограничную стену, возведенную Израилем.

4. Строительный кран, Копенгаген, Дания

Живописные отели, которые не захочется покидать. Фото


Отель в грузовом кране.

5. Гостевая тюрьма, Рурмонд, Нидерланды

Живописные отели, которые не захочется покидать. Фото


Гостиница в бывшей тюрьме - прекрасный вариант для тех, кто хочет почувствовать себя плохими ребятами.

6. Стеклянная капсула, Перу

Живописные отели, которые не захочется покидать. Фото


Отель, состоящий из прозрачных капсул, находится на расстоянии 122 метров над землей.

7. Дом-сова, Регион Бордо, Франция

Живописные отели, которые не захочется покидать. Фото


Здесь можно переночевать в очаровательных деревянных домиках в виде лесных сов. И главное – бесплатно.

8. Дом-пузырь, Ирландия

Живописные отели, которые не захочется покидать. Фото


Дом-пузырь - прекрасное место для отдыха в недрах природы, которая просматривается со всех сторон.

9. Отель зеркальный куб на дереве, Швеция

Живописные отели, которые не захочется покидать. Фото


Путешественникам предлагают разместиться в зеркальном кубе, который будто по волшебству держится на дереве.

10. Индивидуальный временный отель Blink

Живописные отели, которые не захочется покидать. Фото


Путешественники могут переночевать в любом месте планеты (в рамках закона, конечно) в специально возведенном индивидуальном временном отеле.

11. Подводный отель, Танзания, остров Пемба

Живописные отели, которые не захочется покидать. Фото


Это была бы обычная курортная гостиница на берегу моря, если бы не один номер — плавучий домик с подводной комнатой.

12. Ледяной отель, Швеция, Юккасъярви

Живописные отели, которые не захочется покидать. Фото


Этому арт-проекту из снега и льда уже 25 лет. Каждую зиму помещения отеля отстраиваются по-новому. Материалом служит замороженная вода уникальной реки Турне-Эльв.

13. Сумасшедший дом, Далат, Вьетнам

Живописные отели, которые не захочется покидать. Фото


«Сумасшедший дом», напоминает огромное причудливое дерево.

14. ЭКООТЕЛЬ LEAPRUS, Кабардино-Балкария, Россия

Живописные отели, которые не захочется покидать. Фото


Один из самых высокогорных отелей мира (3912 м) расположился на южном склоне Эльбруса.

15. Замок Баньоль, Рона, Франция

Живописные отели, которые не захочется покидать. Фото


Исторический памятник, который многие во Франции считают шедевром романской архитектуры, на девятом веку своего существования был превращен в роскошный отель.

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16. Самолёт, Швеция, Стокгольм

Живописные отели, которые не захочется покидать. Фото


Боинг 747–212B (Jumbo Jet), принадлежавший обанкротившейся в 2002 году шведской компании, в 2008-м переделали в хостел и поставили у въезда в стокгольмский аэропорт Арланда.
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 Теги: отели, туризм

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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