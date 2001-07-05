Раздел: Фоторепортажи
Как в Финляндии избавляются от мусора на природе. Фото
Здесь всегда чисто.
Петербурженка Таня под ником chellove4ishe, искренне влюбленная в свой солнечный город, рассказала про соседнюю Финляндию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Представьте себе гектары леса, национальные парки с местами для костра, запасом дров, столами и беседками, местами для палаток, биотуалетами, в конце концов. Когда для того, чтобы отдохнуть в лесу, нет необходимости собирать мусор, битые бутылки за теми, кто был здесь до тебя.
Впервые столкнувшись с лааву (в переводе с финского — «навес»), я была в легком шоке — знакомство с ними происходило в Реповеси, и, помимо красоты самого парка, вот эта забота и продуманность очень подкупала.
Оборудованные места во многих точках по всей стране — и доступны всем бесплатно: как местному населению, так и туристам. Для наглядности на сайте laavu.org выбрала ближайшее приграничье.
На сайте отмечены лааву — навес (как домик в одну комнату, но лишь три стены и пол) плюс место для костра и коты (домик с дверью и окнами и очаг внутри — идеален для зимних ночевок в тепле).
На фото специально самое аскетичное из всех встреченных лааву (но даже у него рядом дрова, место под очаг).
Весь остальной рассказ строится на примере парка Реповеси, хотя таких точек по Финляндии уйма.
Рассмотрим детально самую популярную лааву близ входа в парк, рядом с мостом Лапинсалми.
Но для начала изучим правила, главное из которых гласит: «Весь сжигаемый мусор — сжигается, остальное уносится с собой». В парке нет ни одной урны, и ни одного фантика на тропинке вы не встретите.
Костры можно жечь лишь в оборудованных местах, обозначенных на карте.
Да и возникнет ли иное желание, если в оборудованных местах есть дрова и топор? Во многих местах встречается и короб для угля, и лопаточка, дабы оставить все после себя чистым. Представили, насколько быстро утащат у нас в лесу вот такой заготовленный запас дров и топор?
А само место под очаг продумано и под жарку мяса и сосисок, и под котелок. И даже о том, как спрятать очаг от дождя, тоже подумали.
Рядом с костром столики и скамейки, а поскольку место пользуется спросом, то очагов несколько.
И все это происходит в непосредственной близости к источнику воды.
К стоянке можно подплыть на лодке, перекусить и двинуть дальше.
На случай ветра есть столы и скамейки, которые спрятаны под навесом.
Казалось бы, ничего сложного — просто немного финансирования и желания сделать отдых на природе для людей комфортным и одновременно обезопасить природу от людей.
Ни один человек не побежит разводить костер где-то там, если вот лежат готовые дрова и на случай снега или дождя очаг под навесом.
В Реповеси множество промаркированных пешеходных и водных маршрутов, и, уйдя на весь день, можно быть уверенным, что встретишь несколько очагов.
Или стоянок побольше, как вот эта, рядом с бывшим лесосплавом.
То же с дровами.
И с причалом. Видите хоть где-то мусор? При этом количество приезжающих людей в парк огромно. На входе в парк есть парковки, все вещи держат либо в рюкзаке, либо в лодке или на велосипеде; но отдыхающие находят в себе желание и в своих рюкзаках место, чтобы унести весь мусор с собой.
И последний пункт — туалет, я не стала фотографировать его внутри (но мешок с древесной стружкой есть и инструкция, что делать), туалетная бумага (и тут, простите, крик души — да у нас даже на российской стороне границ туалетная бумага не водится), справа туалет для инвалидов — видите угол наклона въезда?
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Ну и ответ на вопрос, как избавиться от мусора и пожаров: создавать места и условия, чтобы у людей не возникало желания мусорить и разводить костры где попало. И конечно, вовремя убирать. Если вы прогуляетесь в Хельсинки в выходные утром, часиков в 5-6, вы увидите, насколько замусорен гуляющей молодежью просыпающийся город, особенно у вокзалов, но уже к 7 ни одной бумажки не останется и улицы будут не только убраны, но и вымыты.
Петербурженка Таня под ником chellove4ishe, искренне влюбленная в свой солнечный город, рассказала про соседнюю Финляндию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Представьте себе гектары леса, национальные парки с местами для костра, запасом дров, столами и беседками, местами для палаток, биотуалетами, в конце концов. Когда для того, чтобы отдохнуть в лесу, нет необходимости собирать мусор, битые бутылки за теми, кто был здесь до тебя.
Впервые столкнувшись с лааву (в переводе с финского — «навес»), я была в легком шоке — знакомство с ними происходило в Реповеси, и, помимо красоты самого парка, вот эта забота и продуманность очень подкупала.
Оборудованные места во многих точках по всей стране — и доступны всем бесплатно: как местному населению, так и туристам. Для наглядности на сайте laavu.org выбрала ближайшее приграничье.
На сайте отмечены лааву — навес (как домик в одну комнату, но лишь три стены и пол) плюс место для костра и коты (домик с дверью и окнами и очаг внутри — идеален для зимних ночевок в тепле).
На фото специально самое аскетичное из всех встреченных лааву (но даже у него рядом дрова, место под очаг).
Весь остальной рассказ строится на примере парка Реповеси, хотя таких точек по Финляндии уйма.
Рассмотрим детально самую популярную лааву близ входа в парк, рядом с мостом Лапинсалми.
Но для начала изучим правила, главное из которых гласит: «Весь сжигаемый мусор — сжигается, остальное уносится с собой». В парке нет ни одной урны, и ни одного фантика на тропинке вы не встретите.
Костры можно жечь лишь в оборудованных местах, обозначенных на карте.
Да и возникнет ли иное желание, если в оборудованных местах есть дрова и топор? Во многих местах встречается и короб для угля, и лопаточка, дабы оставить все после себя чистым. Представили, насколько быстро утащат у нас в лесу вот такой заготовленный запас дров и топор?
А само место под очаг продумано и под жарку мяса и сосисок, и под котелок. И даже о том, как спрятать очаг от дождя, тоже подумали.
Рядом с костром столики и скамейки, а поскольку место пользуется спросом, то очагов несколько.
И все это происходит в непосредственной близости к источнику воды.
К стоянке можно подплыть на лодке, перекусить и двинуть дальше.
На случай ветра есть столы и скамейки, которые спрятаны под навесом.
Казалось бы, ничего сложного — просто немного финансирования и желания сделать отдых на природе для людей комфортным и одновременно обезопасить природу от людей.
Ни один человек не побежит разводить костер где-то там, если вот лежат готовые дрова и на случай снега или дождя очаг под навесом.
В Реповеси множество промаркированных пешеходных и водных маршрутов, и, уйдя на весь день, можно быть уверенным, что встретишь несколько очагов.
Или стоянок побольше, как вот эта, рядом с бывшим лесосплавом.
То же с дровами.
И с причалом. Видите хоть где-то мусор? При этом количество приезжающих людей в парк огромно. На входе в парк есть парковки, все вещи держат либо в рюкзаке, либо в лодке или на велосипеде; но отдыхающие находят в себе желание и в своих рюкзаках место, чтобы унести весь мусор с собой.
И последний пункт — туалет, я не стала фотографировать его внутри (но мешок с древесной стружкой есть и инструкция, что делать), туалетная бумага (и тут, простите, крик души — да у нас даже на российской стороне границ туалетная бумага не водится), справа туалет для инвалидов — видите угол наклона въезда?
Читайте также: Фотограф показал красоту природы Японии. Фото
Ну и ответ на вопрос, как избавиться от мусора и пожаров: создавать места и условия, чтобы у людей не возникало желания мусорить и разводить костры где попало. И конечно, вовремя убирать. Если вы прогуляетесь в Хельсинки в выходные утром, часиков в 5-6, вы увидите, насколько замусорен гуляющей молодежью просыпающийся город, особенно у вокзалов, но уже к 7 ни одной бумажки не останется и улицы будут не только убраны, но и вымыты.
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