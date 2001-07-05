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ХХ век в ироничных снимках талантливого фотографа. Фото

ХХ век в ироничных снимках талантливого фотографа. ФотоРаботы Марка Штейнбока.

Марк Штейнбок получил техническое образование, работал научным сотрудником в НИИ и даже защитил кандидатскую диссертацию. Но настоящим его призванием была фотография. Он долгое время работал в популярном советском журнале «Огонёк», а с 2002 года в журнале «7 дней». Каждый его снимок, это не просто отпечаток событий, а история из жизни отдельного человека и история большой страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.

1. «Ритуальный магазин. Фотография. Духовой оркестр»

ХХ век в ироничных снимках талантливого фотографа. Фото


Кадр, сделанный замечательным советским фотографом Марком Штейнбоком.

2. Как это было…

ХХ век в ироничных снимках талантливого фотографа. Фото


Очередь в вино-водочный магазин № 86.

3. Тракторист

ХХ век в ироничных снимках талантливого фотографа. Фото


Трактористы в советское время были почитаемыми людьми.

4. Оленеводство

ХХ век в ироничных снимках талантливого фотографа. Фото


Оленеводство на Камчатке.

5. Сандуновские бани

ХХ век в ироничных снимках талантливого фотографа. Фото


Лучшие бани в Москве.

6. Владимир Познер

ХХ век в ироничных снимках талантливого фотографа. Фото


Первый президент Академии российского телевидения.

8. Оздоровительный сеанс

ХХ век в ироничных снимках талантливого фотографа. Фото


Лечебный сеанс Алана Чумака.

9. Ялтинский пляж

ХХ век в ироничных снимках талантливого фотографа. Фото


Яблоку негде упасть.

10. Стена Плача

ХХ век в ироничных снимках талантливого фотографа. Фото


Величайшая святыня иудаизма.

11. Патрульный полицейский

ХХ век в ироничных снимках талантливого фотографа. Фото


Из жизни нью-йоркской полиции.

12. Приехавшие на вызов пожарные

ХХ век в ироничных снимках талантливого фотографа. Фото


Пожар в жилом доме в Нью-Йорке.

13. Последние приготовления

ХХ век в ироничных снимках талантливого фотографа. Фото


Купание свиньи перед закланием.

14. Международный рок-фестиваль

ХХ век в ироничных снимках талантливого фотографа. Фото


Рок-концерт в Тушине.

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15. Грандиозный концерт

ХХ век в ироничных снимках талантливого фотографа. Фото


Рок-концерт в Кремле.
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 Теги: фотограф, ирония

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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