Раздел: Фоторепортажи
ХХ век в ироничных снимках талантливого фотографа. Фото
Работы Марка Штейнбока.
Марк Штейнбок получил техническое образование, работал научным сотрудником в НИИ и даже защитил кандидатскую диссертацию. Но настоящим его призванием была фотография. Он долгое время работал в популярном советском журнале «Огонёк», а с 2002 года в журнале «7 дней». Каждый его снимок, это не просто отпечаток событий, а история из жизни отдельного человека и история большой страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
1. «Ритуальный магазин. Фотография. Духовой оркестр»
Кадр, сделанный замечательным советским фотографом Марком Штейнбоком.
2. Как это было…
Очередь в вино-водочный магазин № 86.
3. Тракторист
Трактористы в советское время были почитаемыми людьми.
4. Оленеводство
Оленеводство на Камчатке.
5. Сандуновские бани
Лучшие бани в Москве.
6. Владимир Познер
Первый президент Академии российского телевидения.
8. Оздоровительный сеанс
Лечебный сеанс Алана Чумака.
9. Ялтинский пляж
Яблоку негде упасть.
10. Стена Плача
Величайшая святыня иудаизма.
11. Патрульный полицейский
Из жизни нью-йоркской полиции.
12. Приехавшие на вызов пожарные
Пожар в жилом доме в Нью-Йорке.
13. Последние приготовления
Купание свиньи перед закланием.
14. Международный рок-фестиваль
Рок-концерт в Тушине.
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15. Грандиозный концерт
Рок-концерт в Кремле.
Марк Штейнбок получил техническое образование, работал научным сотрудником в НИИ и даже защитил кандидатскую диссертацию. Но настоящим его призванием была фотография. Он долгое время работал в популярном советском журнале «Огонёк», а с 2002 года в журнале «7 дней». Каждый его снимок, это не просто отпечаток событий, а история из жизни отдельного человека и история большой страны, передает Хроника.инфо со ссылкой на photoiskusstvo.info.
1. «Ритуальный магазин. Фотография. Духовой оркестр»
Кадр, сделанный замечательным советским фотографом Марком Штейнбоком.
2. Как это было…
Очередь в вино-водочный магазин № 86.
3. Тракторист
Трактористы в советское время были почитаемыми людьми.
4. Оленеводство
Оленеводство на Камчатке.
5. Сандуновские бани
Лучшие бани в Москве.
6. Владимир Познер
Первый президент Академии российского телевидения.
8. Оздоровительный сеанс
Лечебный сеанс Алана Чумака.
9. Ялтинский пляж
Яблоку негде упасть.
10. Стена Плача
Величайшая святыня иудаизма.
11. Патрульный полицейский
Из жизни нью-йоркской полиции.
12. Приехавшие на вызов пожарные
Пожар в жилом доме в Нью-Йорке.
13. Последние приготовления
Купание свиньи перед закланием.
14. Международный рок-фестиваль
Рок-концерт в Тушине.
Читайте также: Манящая женственность в снимках талантливого фотографа. Фото
15. Грандиозный концерт
Рок-концерт в Кремле.
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