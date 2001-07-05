Этот парень фотографируется с огромными насекомыми на лице. Фото

Кажется, что он по-настоящему бесстрашен.



Адриан Козакевич - безумный любитель редких экзотических насекомых, прославившийся на весь интернет, сообщает



Страница Адриана в Instagram насчитывает более 400 000 подписчиков и это не спроста. Трудно найти какого-то другого бесстрашного парня, любящего насекомых также, как Адриан и фотографирующегося с ними на своем лице.



Да-да, вы все правильно прочитали. Он не просто симпатичный парень со значительной коллекцией необычных насекомых, он буквально помещает их на свое лицо, и фотографируется в таком виде. Многие из нас и на 10 метров не подошли бы к его воспитанников, а он на лицо ...



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В общем, знакомьтесь с Адрианом и его многочисленными воспитанниками.



















Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Адриан Козакевич - безумный любитель редких экзотических насекомых, прославившийся на весь интернет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UAinfo Страница Адриана в Instagram насчитывает более 400 000 подписчиков и это не спроста. Трудно найти какого-то другого бесстрашного парня, любящего насекомых также, как Адриан и фотографирующегося с ними на своем лице.Да-да, вы все правильно прочитали. Он не просто симпатичный парень со значительной коллекцией необычных насекомых, он буквально помещает их на свое лицо, и фотографируется в таком виде. Многие из нас и на 10 метров не подошли бы к его воспитанников, а он на лицо ...В общем, знакомьтесь с Адрианом и его многочисленными воспитанниками.



