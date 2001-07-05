Раздел: Фоторепортажи
Этот парень фотографируется с огромными насекомыми на лице. Фото
Кажется, что он по-настоящему бесстрашен.
Адриан Козакевич - безумный любитель редких экзотических насекомых, прославившийся на весь интернет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UAinfo.
Страница Адриана в Instagram насчитывает более 400 000 подписчиков и это не спроста. Трудно найти какого-то другого бесстрашного парня, любящего насекомых также, как Адриан и фотографирующегося с ними на своем лице.
Да-да, вы все правильно прочитали. Он не просто симпатичный парень со значительной коллекцией необычных насекомых, он буквально помещает их на свое лицо, и фотографируется в таком виде. Многие из нас и на 10 метров не подошли бы к его воспитанников, а он на лицо ...
Читайте также: Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото
В общем, знакомьтесь с Адрианом и его многочисленными воспитанниками.
Адриан Козакевич - безумный любитель редких экзотических насекомых, прославившийся на весь интернет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UAinfo.
Страница Адриана в Instagram насчитывает более 400 000 подписчиков и это не спроста. Трудно найти какого-то другого бесстрашного парня, любящего насекомых также, как Адриан и фотографирующегося с ними на своем лице.
Да-да, вы все правильно прочитали. Он не просто симпатичный парень со значительной коллекцией необычных насекомых, он буквально помещает их на свое лицо, и фотографируется в таком виде. Многие из нас и на 10 метров не подошли бы к его воспитанников, а он на лицо ...
Читайте также: Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото
В общем, знакомьтесь с Адрианом и его многочисленными воспитанниками.
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