» » Так выглядят сторожевые обезьяны из Таиланда. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Так выглядят сторожевые обезьяны из Таиланда. Фото

Так выглядят сторожевые обезьяны из Таиланда. Фото Этих приматов используют вместо сторожевых собак.

В Таиланде вместо сторожевых собак используют обезьян. Их сажают на цепь, которая прикреплена к веревке, натянутой между двумя деревьями, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Обезьяна может бегать вдоль этой веревки и охраняет периметр.

Обезьяны очень агрессивные, и даже если ты подходишь к ней вместе с хозяином, она все равно на тебя бросается. При этом она ведет себя гораздо умнее, чем собака.

Читайте также: Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото

Если собака просто все время рвется с цепи и лает без остановки, то обезьяна садится себе спокойно и делает вид, что занимается своими делами, а когда ты подходишь поближе, срывается с места и бросается на тебя, в попытке достать.

Так выглядят сторожевые обезьяны из Таиланда. Фото
Так выглядят сторожевые обезьяны из Таиланда. Фото
Так выглядят сторожевые обезьяны из Таиланда. Фото
Так выглядят сторожевые обезьяны из Таиланда. Фото
Так выглядят сторожевые обезьяны из Таиланда. Фото
Так выглядят сторожевые обезьяны из Таиланда. Фото
Так выглядят сторожевые обезьяны из Таиланда. Фото
Так выглядят сторожевые обезьяны из Таиланда. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Таиланд, обезьяны

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
     619
     0

Похожие новости по теме

Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото Невероятно красивые своды мечетей в Иране. Фото

Эти точные геометрические узоры зачаровывают.

Самые смешные альтернативы табличке Самые смешные альтернативы табличке "Осторожно, злая собака". Фото

У этих хозяев сторожевых собак есть чувство юмора.

Эта обезьяна поплатились за свои «преступления». Фото Эта обезьяна поплатились за свои «преступления». Фото

Наглая обезьяна попала за решетку.

Самые агрессивные породы собак, которых стоит остерегаться. Фото Самые агрессивные породы собак, которых стоит остерегаться. Фото

Собака – это большая ответственность.

Собака этой породы стоит более 1,5 миллионов долларов. Фото Собака этой породы стоит более 1,5 миллионов долларов. Фото

Этот щенок был продан за огромные деньги.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх