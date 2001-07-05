Раздел: Фоторепортажи
Впечатляющие преображения людей, записавшихся в "тренажерку". Фото
Одно решение может изменить жизнь.
Предлагаем взглянуть на фото людей, которые сумели преобразиться из гадких утят в прекрасных красавиц и красавцев. Теперь выглядят гораздо лучше, чем раньше, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Чудеса медицины: ослепительные преображения азиаток. Фото
Предлагаем взглянуть на фото людей, которые сумели преобразиться из гадких утят в прекрасных красавиц и красавцев. Теперь выглядят гораздо лучше, чем раньше, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Чудеса медицины: ослепительные преображения азиаток. Фото
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