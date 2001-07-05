Раздел: Фоторепортажи
Назван самый трендовый цвет этого лета. Фото
Лавандовый - хит сезона.
Нежный лавандовый оттенок — главный тренд текущего сезона. Этот цвет будет идеально сочетаться с загорелой после отпуска кожей и подчеркнет твою женственность. Ищи 6 вещей в нашей новой подборке, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Лавандовый жакет носи на работу с классической рубашкой и узкими светлыми брюками. Если захочешь пойти в нем на свидание, надень платье с цветочным принтом и мюли, пишет Cosmo.
Например, такие. Они выглядят необычно и подчеркнут твою индивидуальность! Сочетай их не только с платьями, но и с джинсами, плиссированной юбкой или кюлотами.
А если решишься составить лавандовый total look, надень с мюлями эти джинсы и простую футболку.
В таком платье стоит отправиться на первое свидание в ресторан или на торжественное мероприятие (свадьба подруги или день рождения босса).
А в свитшоте отправляйся гулять с подругами. Советуем носить его со светлыми джинсами и кроссовками с глиттером.
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И не забудь об аксессуарах! Маленькая лавандовая сумочка станет отличным дополнением к твоему деловому или повседневному образу.
Нежный лавандовый оттенок — главный тренд текущего сезона. Этот цвет будет идеально сочетаться с загорелой после отпуска кожей и подчеркнет твою женственность. Ищи 6 вещей в нашей новой подборке, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Лавандовый жакет носи на работу с классической рубашкой и узкими светлыми брюками. Если захочешь пойти в нем на свидание, надень платье с цветочным принтом и мюли, пишет Cosmo.
Например, такие. Они выглядят необычно и подчеркнут твою индивидуальность! Сочетай их не только с платьями, но и с джинсами, плиссированной юбкой или кюлотами.
А если решишься составить лавандовый total look, надень с мюлями эти джинсы и простую футболку.
В таком платье стоит отправиться на первое свидание в ресторан или на торжественное мероприятие (свадьба подруги или день рождения босса).
А в свитшоте отправляйся гулять с подругами. Советуем носить его со светлыми джинсами и кроссовками с глиттером.
Читайте также: Назван самый модный цвет 2018 года. Фото
И не забудь об аксессуарах! Маленькая лавандовая сумочка станет отличным дополнением к твоему деловому или повседневному образу.
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