Раздел: Фоторепортажи
Румынская одежда, вдохновляющая современных дизайнеров. Фото
Идею использовали Dior.
Модные бренды очень часто подвергаются жёсткой критике за бесстыдное воровство у других брендов или художников и заимствование элементов из различных культур, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
В прошлом году, когда вышла pre-fall коллекция Диора, люди стали замечать, что некоторые вещи из этой коллекции выглядят странно знакомо. В новых моделях одежды в центре внимания оказались традиционные наряды небольшого румынского региона Бихор. Как оказалось, жакет Диора имеет потрясающее сходство с традиционным костюмом Бихора. Сегодня знаменитый модный дом продаёт такой жакет за умопомрачительную сумму в 30 000 евро, однако, ни копейки от этой суммы не пойдёт региону Бихор, поскольку Диор никогда не упоминал источник, принёсший ему вдохновение.
Вся эта ситуация положила начало новому гениальному способу борьбы с культурной апроприацией. Румынский модный журнал Beau Monde начал кампанию по расстановке вещей на свои места. С помощью мастеров и дизайнеров Бихора они создали новый модный бренд, который помогает сохранить их традиции. Вот так и появился Бихор Кутюр. Проект позволяет модникам покупать аутентичные традиционные бихорские наряды за гораздо более приемлемую цену, оплачивая при этом напрямую труд дизайнеров, создавших эту одежду.
Ниже представлены примеры бихорских моделей одежды.
Бихор – это маленький румынский регион, полный уникальных и красивых культурных традиций.
Люди в Бихоре очень гордятся своими народными костюмами.
Это заметная часть их культуры.
Однако, в прошлом году, когда вышла pre-fall коллекция Диора, люди стали замечать, что некоторые вещи из этой коллекции выглядят странно знакомо.
Как оказалось, жакет Диора имеет потрясающее сходство с традиционным костюмом Бихора.
Вот наглядный пример:
Сходство просто невероятное.
Диор продаёт свои наряды по 30 000 евро.
Однако, ни копейки от этой суммы не пойдёт региону Бихор, поскольку Диор никогда не упоминал источник, принёсший ему вдохновение.
В целях борьбы с культурной апроприацией румынский модный журнал Beau Monde организовал замечательную кампанию.
С помощью мастеров и дизайнеров Бихора они создали новый модный бренд Бихор Кутюр.
Читайте также: Роскошные интерьеры от современных дизайнеров. Фото
Проект позволяет модникам покупать аутентичные традиционные бихорские наряды за гораздо более приемлемую цену, оплачивая при этом напрямую труд дизайнеров, создавших эту одежду.
Модные бренды очень часто подвергаются жёсткой критике за бесстыдное воровство у других брендов или художников и заимствование элементов из различных культур, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
В прошлом году, когда вышла pre-fall коллекция Диора, люди стали замечать, что некоторые вещи из этой коллекции выглядят странно знакомо. В новых моделях одежды в центре внимания оказались традиционные наряды небольшого румынского региона Бихор. Как оказалось, жакет Диора имеет потрясающее сходство с традиционным костюмом Бихора. Сегодня знаменитый модный дом продаёт такой жакет за умопомрачительную сумму в 30 000 евро, однако, ни копейки от этой суммы не пойдёт региону Бихор, поскольку Диор никогда не упоминал источник, принёсший ему вдохновение.
Вся эта ситуация положила начало новому гениальному способу борьбы с культурной апроприацией. Румынский модный журнал Beau Monde начал кампанию по расстановке вещей на свои места. С помощью мастеров и дизайнеров Бихора они создали новый модный бренд, который помогает сохранить их традиции. Вот так и появился Бихор Кутюр. Проект позволяет модникам покупать аутентичные традиционные бихорские наряды за гораздо более приемлемую цену, оплачивая при этом напрямую труд дизайнеров, создавших эту одежду.
Ниже представлены примеры бихорских моделей одежды.
Бихор – это маленький румынский регион, полный уникальных и красивых культурных традиций.
Люди в Бихоре очень гордятся своими народными костюмами.
Это заметная часть их культуры.
Однако, в прошлом году, когда вышла pre-fall коллекция Диора, люди стали замечать, что некоторые вещи из этой коллекции выглядят странно знакомо.
Как оказалось, жакет Диора имеет потрясающее сходство с традиционным костюмом Бихора.
Вот наглядный пример:
Сходство просто невероятное.
Диор продаёт свои наряды по 30 000 евро.
Однако, ни копейки от этой суммы не пойдёт региону Бихор, поскольку Диор никогда не упоминал источник, принёсший ему вдохновение.
В целях борьбы с культурной апроприацией румынский модный журнал Beau Monde организовал замечательную кампанию.
С помощью мастеров и дизайнеров Бихора они создали новый модный бренд Бихор Кутюр.
Читайте также: Роскошные интерьеры от современных дизайнеров. Фото
Проект позволяет модникам покупать аутентичные традиционные бихорские наряды за гораздо более приемлемую цену, оплачивая при этом напрямую труд дизайнеров, создавших эту одежду.
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