Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото

Двенадцать невероятных идей.



Давно забытые архитектурные хитрости прошлых веков – потайные кабинеты для встреч, сокровищницы и оружейные, милые будуары постепенно завоевывают новых почитателей сегодня. Ведь невозможно пройти мимо столь удобных и самобытных дизайнерских решений. Обязательно стоит обратить внимание, как дизайнеры сумели обыграть потайные комнаты в современных интерьерах, передает







Тайная дверь в будуар фрейлины.



Кого не удивляли и не завораживали, при чтении книг, описания великолепных, а главное тайных будуаров королев и фрейлин, сокровищниц, сияющих драгоценными камнями и золотом?! Никто не оставался равнодушным к столь изысканным изобретениям человеческого гения и хитрости.







Современный вход на потайную лестницу.



В наше время эти невероятные конструкции занимают достойное место в проектировании и планировке своего жилища, при том неважно, каких оно размеров. Такое оригинальное решение придаст не только индивидуальность, но поможет расширить функциональные возможности применения жилплощади.







Тайная комната для хранения оружия.



Сделать тайники для хранения особо ценных или опасных вещей.







Шкаф превращенный в спальню.



И даже мебель, привычная с виду, может выполнять очень неожиданные функции.







Потайной вход в погреб.



Рассмотрим несколько оригинальных идей как организовать и спрятать комнату или добавить функциональности предметам интерьера.



Вход в скрытые комнаты можно замаскировать, используя множество ухищрений:



1. Книжный шкаф







Во все времена он является неотъемлемой частью интерьера как огромных замков и вилл, так и обычной современной квартиры.







При этом задействуется сам шкаф, создавая приятную «картинку» интерьеру комнаты, в которой он находится. Функциональное применение пространства за ним можно организовать на любой вкус, например, спрятать вход в огромную библиотеку.







Или замаскируйте маленькую уютную комнату для чтения и просто уединения.







Можете спрятать лестницу, ведущую на чердак или в подвал.







Какую комнату вы скроете за такой дверью: кабинет, спальню или уединенный IT-центр? Главное, что книжный шкаф не нарушит привычного и гармоничного интерьера вашего дома, при этом никто не догадается, что это дверь.







Если же совсем мало места, то свой мини-бар все-таки удастся спрятать от любопытных глаз.



2. Сервант, буфет или платяной шкаф







Они умело скрывают вход в потайные комнаты или прячут некоторые предметы интерьера.











Особенно оригинально и многофункционально можно оформить детские комнаты, здесь реализуются фантазии не только детей, но и взрослых!



3. Большая картина







Если вы любитель огромных размеров картин, то такая идея спрятать, например, гардеробную, для вас. Полотно будет радовать глаз всем присутствующим, а вам еще и душу. Потому что вы очень оригинально пристроили 120 пар туфелек и очередную блузочку, но никто этого и не заметил.



4. Стена







Вам не хочется загромождать лишней мебелью квартиру, вы поклонник минимализма, значит возьмите эту идею за основу. Такая потайная дверь не нарушит гармонии вашей гостиной или прихожей.







Дверь из ванной в сауну, скроет от ваших глаз лавки и атрибуты парилки.







Такой загадочный вход в винный погреб придаст стиля и роскоши в интерьер вашего дома.



5. Штора







Нет ничего проще, как завесить свою любимую комнату обычной шторой, сделав ее изолированной и при этом уютной. Такой укромный уголок может позволить себе каждый.



6. Камин







Если вам посчастливилось иметь большие апартаменты и в них имеется камин, то дверь можно завуалировать даже в нем. И вход спрятан, и общий помпезный вид комнаты не нарушен.



7. Лестница







Как известно, места под лестницей хоть и не много, но его тоже можно рационально использовать,

как кладовку, например, это позволит хранить всякую бытовую мелочь и не только.







Или сделать игровую, что бы игрушки не валялись по всему дому.







Можно использовать как вход в подвал или гараж.







Такая конструкция лестницы сама откроет вам вход в потайные комнаты.



8. Зеркало







Присутствие огромного зеркала в комнате всегда придает интерьеру стильный вид, добавляя света и пространства. Потайную комнату можно спрятать и за ним.



9. Пол







Если в доме есть подвал, а вход с улицы невозможно сделать или вам просто хочется иметь доступ туда прямо под ногами - есть несколько вариантов решения: можете оформить вход так, как обычно делали это с незапамятных времен, пряча свои съестные припасы.







Если же очень хочется похвастаться своим достатком, тогда такое оформление настоящего портала в погреб, вам точно понравится.







Есть еще и немыслимые варианты использования потайных мест под полом: опустить ванную ниже пола, закрыть решетчатой крышкой, и вот она не занимает место в душевой.







Самое невероятная маскировка стола для романтических встреч - скрыть его под полом и поставить сверху диван.



10. Кровать







Самая громоздкая часть интерьера спальни – кровать, но применив немного смекалки и творческого подхода, можно и ее использовать для необычного входа в спальню.







Или создайте дополнительную комнату под кроватью, например, гардеробную. Сразу решится куча проблем с хранением вещей.







Если в доме есть любимцы, то нужно позаботиться и об их спальном месте в личных апартаментах.



11. Стол







Что можно спрятать под обеденным столом, ну разве что табуретки. Оказывается, можно скрыть целую входную дверь! Авторы этой идеи умудрились разместить под ним не только табуретки, но и вход в подвал.



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12. Современные модульные системы







Мебельные модули тоже можно использовать как дополнительную комнату или даже несколько для создания не только комфортного и многофункционального жилья, но и оригинального оформления интерьера. Где не будет нагромождения всевозможной мебели и лишних перегородок.







Если у вас нет возможности иметь тайную комнату, но очень хочется, можно переоборудовать даже пианино для создания своей зоны отдыха, не нарушая при том общую гармонию интерьера. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Давно забытые архитектурные хитрости прошлых веков – потайные кабинеты для встреч, сокровищницы и оружейные, милые будуары постепенно завоевывают новых почитателей сегодня. Ведь невозможно пройти мимо столь удобных и самобытных дизайнерских решений. Обязательно стоит обратить внимание, как дизайнеры сумели обыграть потайные комнаты в современных интерьерах, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate Тайная дверь в будуар фрейлины.Кого не удивляли и не завораживали, при чтении книг, описания великолепных, а главное тайных будуаров королев и фрейлин, сокровищниц, сияющих драгоценными камнями и золотом?! Никто не оставался равнодушным к столь изысканным изобретениям человеческого гения и хитрости.Современный вход на потайную лестницу.В наше время эти невероятные конструкции занимают достойное место в проектировании и планировке своего жилища, при том неважно, каких оно размеров. Такое оригинальное решение придаст не только индивидуальность, но поможет расширить функциональные возможности применения жилплощади.Тайная комната для хранения оружия.Сделать тайники для хранения особо ценных или опасных вещей.Шкаф превращенный в спальню.И даже мебель, привычная с виду, может выполнять очень неожиданные функции.Потайной вход в погреб.Рассмотрим несколько оригинальных идей как организовать и спрятать комнату или добавить функциональности предметам интерьера.Вход в скрытые комнаты можно замаскировать, используя множество ухищрений:1. Книжный шкафВо все времена он является неотъемлемой частью интерьера как огромных замков и вилл, так и обычной современной квартиры.При этом задействуется сам шкаф, создавая приятную «картинку» интерьеру комнаты, в которой он находится. Функциональное применение пространства за ним можно организовать на любой вкус, например, спрятать вход в огромную библиотеку.Или замаскируйте маленькую уютную комнату для чтения и просто уединения.Можете спрятать лестницу, ведущую на чердак или в подвал.Какую комнату вы скроете за такой дверью: кабинет, спальню или уединенный IT-центр? Главное, что книжный шкаф не нарушит привычного и гармоничного интерьера вашего дома, при этом никто не догадается, что это дверь.Если же совсем мало места, то свой мини-бар все-таки удастся спрятать от любопытных глаз.2. Сервант, буфет или платяной шкафОни умело скрывают вход в потайные комнаты или прячут некоторые предметы интерьера.Особенно оригинально и многофункционально можно оформить детские комнаты, здесь реализуются фантазии не только детей, но и взрослых!3. Большая картинаЕсли вы любитель огромных размеров картин, то такая идея спрятать, например, гардеробную, для вас. Полотно будет радовать глаз всем присутствующим, а вам еще и душу. Потому что вы очень оригинально пристроили 120 пар туфелек и очередную блузочку, но никто этого и не заметил.4. СтенаВам не хочется загромождать лишней мебелью квартиру, вы поклонник минимализма, значит возьмите эту идею за основу. Такая потайная дверь не нарушит гармонии вашей гостиной или прихожей.Дверь из ванной в сауну, скроет от ваших глаз лавки и атрибуты парилки.Такой загадочный вход в винный погреб придаст стиля и роскоши в интерьер вашего дома.5. ШтораНет ничего проще, как завесить свою любимую комнату обычной шторой, сделав ее изолированной и при этом уютной. Такой укромный уголок может позволить себе каждый.6. КаминЕсли вам посчастливилось иметь большие апартаменты и в них имеется камин, то дверь можно завуалировать даже в нем. И вход спрятан, и общий помпезный вид комнаты не нарушен.7. ЛестницаКак известно, места под лестницей хоть и не много, но его тоже можно рационально использовать,как кладовку, например, это позволит хранить всякую бытовую мелочь и не только.Или сделать игровую, что бы игрушки не валялись по всему дому.Можно использовать как вход в подвал или гараж.Такая конструкция лестницы сама откроет вам вход в потайные комнаты.8. ЗеркалоПрисутствие огромного зеркала в комнате всегда придает интерьеру стильный вид, добавляя света и пространства. Потайную комнату можно спрятать и за ним.9. ПолЕсли в доме есть подвал, а вход с улицы невозможно сделать или вам просто хочется иметь доступ туда прямо под ногами - есть несколько вариантов решения: можете оформить вход так, как обычно делали это с незапамятных времен, пряча свои съестные припасы.Если же очень хочется похвастаться своим достатком, тогда такое оформление настоящего портала в погреб, вам точно понравится.Есть еще и немыслимые варианты использования потайных мест под полом: опустить ванную ниже пола, закрыть решетчатой крышкой, и вот она не занимает место в душевой.Самое невероятная маскировка стола для романтических встреч - скрыть его под полом и поставить сверху диван.10. КроватьСамая громоздкая часть интерьера спальни – кровать, но применив немного смекалки и творческого подхода, можно и ее использовать для необычного входа в спальню.Или создайте дополнительную комнату под кроватью, например, гардеробную. Сразу решится куча проблем с хранением вещей.Если в доме есть любимцы, то нужно позаботиться и об их спальном месте в личных апартаментах.11. СтолЧто можно спрятать под обеденным столом, ну разве что табуретки. Оказывается, можно скрыть целую входную дверь! Авторы этой идеи умудрились разместить под ним не только табуретки, но и вход в подвал.12. Современные модульные системыМебельные модули тоже можно использовать как дополнительную комнату или даже несколько для создания не только комфортного и многофункционального жилья, но и оригинального оформления интерьера. Где не будет нагромождения всевозможной мебели и лишних перегородок.Если у вас нет возможности иметь тайную комнату, но очень хочется, можно переоборудовать даже пианино для создания своей зоны отдыха, не нарушая при том общую гармонию интерьера.



