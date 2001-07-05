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Раздел: Фоторепортажи  
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Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. ФотоДвенадцать невероятных идей.

Давно забытые архитектурные хитрости прошлых веков – потайные кабинеты для встреч, сокровищницы и оружейные, милые будуары постепенно завоевывают новых почитателей сегодня. Ведь невозможно пройти мимо столь удобных и самобытных дизайнерских решений. Обязательно стоит обратить внимание, как дизайнеры сумели обыграть потайные комнаты в современных интерьерах, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Тайная дверь в будуар фрейлины.

Кого не удивляли и не завораживали, при чтении книг, описания великолепных, а главное тайных будуаров королев и фрейлин, сокровищниц, сияющих драгоценными камнями и золотом?! Никто не оставался равнодушным к столь изысканным изобретениям человеческого гения и хитрости.

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Современный вход на потайную лестницу.

В наше время эти невероятные конструкции занимают достойное место в проектировании и планировке своего жилища, при том неважно, каких оно размеров. Такое оригинальное решение придаст не только индивидуальность, но поможет расширить функциональные возможности применения жилплощади.

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Тайная комната для хранения оружия.

Сделать тайники для хранения особо ценных или опасных вещей.

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Шкаф превращенный в спальню.

И даже мебель, привычная с виду, может выполнять очень неожиданные функции.

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Потайной вход в погреб.

Рассмотрим несколько оригинальных идей как организовать и спрятать комнату или добавить функциональности предметам интерьера.

Вход в скрытые комнаты можно замаскировать, используя множество ухищрений:

1. Книжный шкаф

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Во все времена он является неотъемлемой частью интерьера как огромных замков и вилл, так и обычной современной квартиры.

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


При этом задействуется сам шкаф, создавая приятную «картинку» интерьеру комнаты, в которой он находится. Функциональное применение пространства за ним можно организовать на любой вкус, например, спрятать вход в огромную библиотеку.

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Или замаскируйте маленькую уютную комнату для чтения и просто уединения.

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Можете спрятать лестницу, ведущую на чердак или в подвал.

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Какую комнату вы скроете за такой дверью: кабинет, спальню или уединенный IT-центр? Главное, что книжный шкаф не нарушит привычного и гармоничного интерьера вашего дома, при этом никто не догадается, что это дверь.

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Если же совсем мало места, то свой мини-бар все-таки удастся спрятать от любопытных глаз.

2. Сервант, буфет или платяной шкаф

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Они умело скрывают вход в потайные комнаты или прячут некоторые предметы интерьера.

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Особенно оригинально и многофункционально можно оформить детские комнаты, здесь реализуются фантазии не только детей, но и взрослых!

3. Большая картина

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Если вы любитель огромных размеров картин, то такая идея спрятать, например, гардеробную, для вас. Полотно будет радовать глаз всем присутствующим, а вам еще и душу. Потому что вы очень оригинально пристроили 120 пар туфелек и очередную блузочку, но никто этого и не заметил.

4. Стена

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Вам не хочется загромождать лишней мебелью квартиру, вы поклонник минимализма, значит возьмите эту идею за основу. Такая потайная дверь не нарушит гармонии вашей гостиной или прихожей.

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Дверь из ванной в сауну, скроет от ваших глаз лавки и атрибуты парилки.

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Такой загадочный вход в винный погреб придаст стиля и роскоши в интерьер вашего дома.

5. Штора

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Нет ничего проще, как завесить свою любимую комнату обычной шторой, сделав ее изолированной и при этом уютной. Такой укромный уголок может позволить себе каждый.

6. Камин

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Если вам посчастливилось иметь большие апартаменты и в них имеется камин, то дверь можно завуалировать даже в нем. И вход спрятан, и общий помпезный вид комнаты не нарушен.

7. Лестница

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Как известно, места под лестницей хоть и не много, но его тоже можно рационально использовать,
как кладовку, например, это позволит хранить всякую бытовую мелочь и не только.

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Или сделать игровую, что бы игрушки не валялись по всему дому.

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Можно использовать как вход в подвал или гараж.

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Такая конструкция лестницы сама откроет вам вход в потайные комнаты.

8. Зеркало

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Присутствие огромного зеркала в комнате всегда придает интерьеру стильный вид, добавляя света и пространства. Потайную комнату можно спрятать и за ним.

9. Пол

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Если в доме есть подвал, а вход с улицы невозможно сделать или вам просто хочется иметь доступ туда прямо под ногами - есть несколько вариантов решения: можете оформить вход так, как обычно делали это с незапамятных времен, пряча свои съестные припасы.

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Если же очень хочется похвастаться своим достатком, тогда такое оформление настоящего портала в погреб, вам точно понравится.

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Есть еще и немыслимые варианты использования потайных мест под полом: опустить ванную ниже пола, закрыть решетчатой крышкой, и вот она не занимает место в душевой.

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Самое невероятная маскировка стола для романтических встреч - скрыть его под полом и поставить сверху диван.

10. Кровать

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Самая громоздкая часть интерьера спальни – кровать, но применив немного смекалки и творческого подхода, можно и ее использовать для необычного входа в спальню.

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Или создайте дополнительную комнату под кроватью, например, гардеробную. Сразу решится куча проблем с хранением вещей.

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Если в доме есть любимцы, то нужно позаботиться и об их спальном месте в личных апартаментах.

11. Стол

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Что можно спрятать под обеденным столом, ну разве что табуретки. Оказывается, можно скрыть целую входную дверь! Авторы этой идеи умудрились разместить под ним не только табуретки, но и вход в подвал.

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12. Современные модульные системы

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Мебельные модули тоже можно использовать как дополнительную комнату или даже несколько для создания не только комфортного и многофункционального жилья, но и оригинального оформления интерьера. Где не будет нагромождения всевозможной мебели и лишних перегородок.

Оригинальные идеи для тех, кто мечтал о личной тайной комнате. Фото


Если у вас нет возможности иметь тайную комнату, но очень хочется, можно переоборудовать даже пианино для создания своей зоны отдыха, не нарушая при том общую гармонию интерьера.
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 Теги: идеи, тайник

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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