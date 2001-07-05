National Geographic выбрал лучшие снимки со всего мира. Фото

Результаты National Geographic Travel Photographer of the Year 2018.



Журнал National Geographic традиционно выступает организатором конкурса Travel Photographer of the Year, и недавно были объявлены имена победителей. Гран-при получила японский фотограф Рейко Такахаши, которая сняла горбатого кита у острова Кумедзима. Фото оказалось лучшим из 13 тысяч присланных на конкурс. Впрочем, интересных фотографий огромное количество. Впечатляют и тысячи фламинго, пролетающих над озером Натрон в Танзании, и портретное фото девушки из Монголии, и фото японского города из окна автобуса, передает



1. «Русалка»







Горбатый кит неподалеку от острова Кумедзима, Япония. Автор фотографии: Рейко Такахаши (Reiko Takahashi).



2. «Фламинго на взлёте»







Тысячи взлетающих фламинго у красочного озера Натрон, Танзания. Автор фотографии: Хао Джиянг (Хао Jiang).



3. «Марс»







Земные пирамиды в Южном Тироле, Италия. Автор фотографии: Марко Грасси (Marco Grassi).



4. «Формация»







Крокодилы в реке Тарколес провинции Пунтаренас, Коста-Рика. Автор фотографии: Никлас Вебер (Niklas Veber).



5. «В Нагасаки ещё один дождливый день»







Вид на тихую главную улицу из окна трамвая в Нагасаки, Япония. Автор фотографии: Хиро Курашина (Hiro Kurashina).



6. «Геометрия солнца»







Теотиуакан - древний город, расположенный на территории Мексики. Автор фотографии: Энрико Пескантини (Enrico Pescantini).



7. «Отражение»







Туман в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Автор фотографии: Гаанеш Прасад (Ganesh Prasad).



8. «Один в окружении»







Сложные условия жизни Гонконга, Китай. Автор фотографии: Гэри Камминс (Gary Cummins).



9. «Путешествие в рай»





Велосипедист, движущийся к небу Уттаракханд, Индия. Автор фотографии: Триканш Шарма (Trikansh Sharma).



10. «Чайная культура»







Девушка из Баян-Улгий, Монголия. Автор фотографии: Алессандра Мениконзи (Alessandra Meniconzi).



11. «Лейда и Лаэль – я подниму тебя»







Лейда и Лаэлль, беженки из Гаити Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия. Автор фотографии: Тати Итат (Tати Iтат).



12. «Сложный путь»







Мужчина с семьей отправляется в родную деревню из Дакки, Бангладеш. Автор фотографии: Танвир Хасан Рохан (Tanveer Hassan Rohan).



Читайте также: Лучшие снимки мая от National Geographic. Фото



13. «Девочка, покорившая время»







Девушка в зеркальном лабиринте Гонконг, Китай. Автор фотографии: Дэниел Чунг (Daniel Cheung). Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Журнал National Geographic традиционно выступает организатором конкурса Travel Photographer of the Year, и недавно были объявлены имена победителей. Гран-при получила японский фотограф Рейко Такахаши, которая сняла горбатого кита у острова Кумедзима. Фото оказалось лучшим из 13 тысяч присланных на конкурс. Впрочем, интересных фотографий огромное количество. Впечатляют и тысячи фламинго, пролетающих над озером Натрон в Танзании, и портретное фото девушки из Монголии, и фото японского города из окна автобуса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию 1. «Русалка»Горбатый кит неподалеку от острова Кумедзима, Япония. Автор фотографии: Рейко Такахаши (Reiko Takahashi).2. «Фламинго на взлёте»Тысячи взлетающих фламинго у красочного озера Натрон, Танзания. Автор фотографии: Хао Джиянг (Хао Jiang).3. «Марс»Земные пирамиды в Южном Тироле, Италия. Автор фотографии: Марко Грасси (Marco Grassi).4. «Формация»Крокодилы в реке Тарколес провинции Пунтаренас, Коста-Рика. Автор фотографии: Никлас Вебер (Niklas Veber).5. «В Нагасаки ещё один дождливый день»Вид на тихую главную улицу из окна трамвая в Нагасаки, Япония. Автор фотографии: Хиро Курашина (Hiro Kurashina).6. «Геометрия солнца»Теотиуакан - древний город, расположенный на территории Мексики. Автор фотографии: Энрико Пескантини (Enrico Pescantini).7. «Отражение»Туман в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Автор фотографии: Гаанеш Прасад (Ganesh Prasad).8. «Один в окружении»Сложные условия жизни Гонконга, Китай. Автор фотографии: Гэри Камминс (Gary Cummins).9. «Путешествие в рай»Велосипедист, движущийся к небу Уттаракханд, Индия. Автор фотографии: Триканш Шарма (Trikansh Sharma).10. «Чайная культура»Девушка из Баян-Улгий, Монголия. Автор фотографии: Алессандра Мениконзи (Alessandra Meniconzi).11. «Лейда и Лаэль – я подниму тебя»Лейда и Лаэлль, беженки из Гаити Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия. Автор фотографии: Тати Итат (Tати Iтат).12. «Сложный путь»Мужчина с семьей отправляется в родную деревню из Дакки, Бангладеш. Автор фотографии: Танвир Хасан Рохан (Tanveer Hassan Rohan).13. «Девочка, покорившая время»Девушка в зеркальном лабиринте Гонконг, Китай. Автор фотографии: Дэниел Чунг (Daniel Cheung).



