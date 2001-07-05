Раздел: Фоторепортажи
National Geographic выбрал лучшие снимки со всего мира. Фото
Результаты National Geographic Travel Photographer of the Year 2018.
Журнал National Geographic традиционно выступает организатором конкурса Travel Photographer of the Year, и недавно были объявлены имена победителей. Гран-при получила японский фотограф Рейко Такахаши, которая сняла горбатого кита у острова Кумедзима. Фото оказалось лучшим из 13 тысяч присланных на конкурс. Впрочем, интересных фотографий огромное количество. Впечатляют и тысячи фламинго, пролетающих над озером Натрон в Танзании, и портретное фото девушки из Монголии, и фото японского города из окна автобуса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. «Русалка»
Горбатый кит неподалеку от острова Кумедзима, Япония. Автор фотографии: Рейко Такахаши (Reiko Takahashi).
2. «Фламинго на взлёте»
Тысячи взлетающих фламинго у красочного озера Натрон, Танзания. Автор фотографии: Хао Джиянг (Хао Jiang).
3. «Марс»
Земные пирамиды в Южном Тироле, Италия. Автор фотографии: Марко Грасси (Marco Grassi).
4. «Формация»
Крокодилы в реке Тарколес провинции Пунтаренас, Коста-Рика. Автор фотографии: Никлас Вебер (Niklas Veber).
5. «В Нагасаки ещё один дождливый день»
Вид на тихую главную улицу из окна трамвая в Нагасаки, Япония. Автор фотографии: Хиро Курашина (Hiro Kurashina).
6. «Геометрия солнца»
Теотиуакан - древний город, расположенный на территории Мексики. Автор фотографии: Энрико Пескантини (Enrico Pescantini).
7. «Отражение»
Туман в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Автор фотографии: Гаанеш Прасад (Ganesh Prasad).
8. «Один в окружении»
Сложные условия жизни Гонконга, Китай. Автор фотографии: Гэри Камминс (Gary Cummins).
9. «Путешествие в рай»
Велосипедист, движущийся к небу Уттаракханд, Индия. Автор фотографии: Триканш Шарма (Trikansh Sharma).
10. «Чайная культура»
Девушка из Баян-Улгий, Монголия. Автор фотографии: Алессандра Мениконзи (Alessandra Meniconzi).
11. «Лейда и Лаэль – я подниму тебя»
Лейда и Лаэлль, беженки из Гаити Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия. Автор фотографии: Тати Итат (Tати Iтат).
12. «Сложный путь»
Мужчина с семьей отправляется в родную деревню из Дакки, Бангладеш. Автор фотографии: Танвир Хасан Рохан (Tanveer Hassan Rohan).
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13. «Девочка, покорившая время»
Девушка в зеркальном лабиринте Гонконг, Китай. Автор фотографии: Дэниел Чунг (Daniel Cheung).
Журнал National Geographic традиционно выступает организатором конкурса Travel Photographer of the Year, и недавно были объявлены имена победителей. Гран-при получила японский фотограф Рейко Такахаши, которая сняла горбатого кита у острова Кумедзима. Фото оказалось лучшим из 13 тысяч присланных на конкурс. Впрочем, интересных фотографий огромное количество. Впечатляют и тысячи фламинго, пролетающих над озером Натрон в Танзании, и портретное фото девушки из Монголии, и фото японского города из окна автобуса, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. «Русалка»
Горбатый кит неподалеку от острова Кумедзима, Япония. Автор фотографии: Рейко Такахаши (Reiko Takahashi).
2. «Фламинго на взлёте»
Тысячи взлетающих фламинго у красочного озера Натрон, Танзания. Автор фотографии: Хао Джиянг (Хао Jiang).
3. «Марс»
Земные пирамиды в Южном Тироле, Италия. Автор фотографии: Марко Грасси (Marco Grassi).
4. «Формация»
Крокодилы в реке Тарколес провинции Пунтаренас, Коста-Рика. Автор фотографии: Никлас Вебер (Niklas Veber).
5. «В Нагасаки ещё один дождливый день»
Вид на тихую главную улицу из окна трамвая в Нагасаки, Япония. Автор фотографии: Хиро Курашина (Hiro Kurashina).
6. «Геометрия солнца»
Теотиуакан - древний город, расположенный на территории Мексики. Автор фотографии: Энрико Пескантини (Enrico Pescantini).
7. «Отражение»
Туман в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Автор фотографии: Гаанеш Прасад (Ganesh Prasad).
8. «Один в окружении»
Сложные условия жизни Гонконга, Китай. Автор фотографии: Гэри Камминс (Gary Cummins).
9. «Путешествие в рай»
Велосипедист, движущийся к небу Уттаракханд, Индия. Автор фотографии: Триканш Шарма (Trikansh Sharma).
10. «Чайная культура»
Девушка из Баян-Улгий, Монголия. Автор фотографии: Алессандра Мениконзи (Alessandra Meniconzi).
11. «Лейда и Лаэль – я подниму тебя»
Лейда и Лаэлль, беженки из Гаити Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия. Автор фотографии: Тати Итат (Tати Iтат).
12. «Сложный путь»
Мужчина с семьей отправляется в родную деревню из Дакки, Бангладеш. Автор фотографии: Танвир Хасан Рохан (Tanveer Hassan Rohan).
Читайте также: Лучшие снимки мая от National Geographic. Фото
13. «Девочка, покорившая время»
Девушка в зеркальном лабиринте Гонконг, Китай. Автор фотографии: Дэниел Чунг (Daniel Cheung).
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