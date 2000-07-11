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Необычные футбольные традиции разных стран. Фото
У этой игры богатая история.
Чемпионат мира по футболу заставил следить за этой игрой даже тех, кто в обычное время к ней равнодушен и не вникает в тонкости правил. Что уж говорить о болельщиках, которые не пропускают ни одного матча своей любимой команды – они сейчас и вовсе ни о чем другом не могут думать. И в этом мы, люди XXI века, не слишком отличаемся от тех, кто жил в более ранние эпохи, в том числе и самые древние. Игры с мячом были популярны во все времена, правда, порой выглядел древний футбол совсем по-другому, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Большая честь для победителей
Первыми в такие игры начали играть индейцы Южной и Центральной Америки – задолго до того, как на их земли пришли европейцы. Что и не удивительно – именно у них была возможность сделать прыгающие мячи из природного каучука. Разные индейские племена играли с такими мячами по-разному: иногда их перебрасывали друг другу, в том числе через какое-нибудь препятствие, что делало игру отдаленно похожей на современный волейбол, а иногда пинали ногами, как в футболе. При этом мячи были вовсе не такими легкими, как сейчас, это были сплошные резиновые шары, без воздуха внутри, очень тяжелые и жесткие. А игры с ними были не просто развлечением – индейцы таким образом развивали мышцы и тренировались в силе и выносливости. Благодаря таким тренировкам, у них потом хватало сил для охоты или для битвы с соседними племенами.
А индейцы племен майя и тольтеков придавали игре в мяч еще и ритуальный смысл, что делало их матчи не только самыми зрелищными, но и самыми кровавыми на обоих американских континентах. В этой игре каучуковые шары нужно было закидывать в кольца, так что они больше всего напоминали баскетбол. При этом весь матч, проводившийся обычно по случаю какого-нибудь праздника, сопровождался жертвоприношениями: перед его началом в жертву богам могли принести кого-нибудь из болельщиков, а после игры эта участь ожидала и одну из команд в полном составе. Причем историки долгое время не могли сойтись во мнениях о том, какая из команд отправлялась к индейским богам – проигравшая или победившая. Современные болельщики, возмущающиеся проигрышем любимой команды, возможно, одобрили бы первый вариант, но, скорее всего, древние индейцы все-таки приносили в жертву победителей, так как «понравиться богам» в том обществе считалось очень почетным.
К счастью, этот кровавый обычай не дожил до наших дней – иначе желающих участвовать в спортивных соревнованиях было бы немного. Теперь же победители чемпионатов рискуют разве что быть задушенными в объятиях своих радостных болельщиков.
Порка для проигравших
На других континентах не росли каучуковые деревья, и древние жители этих мест не были знакомы с аналогом резины, но игры с мячами у них тоже существовали. Мячи для них шили из кожи и набивали травой, перьями или еще каким-нибудь рыхлым материалом. Они были не особо прыгучими, но их все равно можно было кидать друг другу или забрасывать ногами в сетки с отверстиями.
Именно так играли в мяч в Древнем Китае: игровое поле перегораживала натянутая на некоторой высоте шелковая сеть с отверстием, и две команды должны были забить в это отверстие кожаный шар. Называлась эта смесь волейбола с футболом «Чжу-кэ», и этот вид спорта был опасным не для победителей, а для проигравших. Нет, в жертву их не приносили, но могли публично выпороть – современные болельщики, наверное, это тоже одобрили бы. Победителям же дарили подарки и угощали разными деликатесами, а самые умелые игроки могли получить повышение на работе или новое воинское звание.
Мяч, «зависший» в воздухе
В Японии с древних времен существовала игра «Кемари», сохранившаяся и в наши дни, для которой используется кожаный мяч, набитый опилками. Игроки в ней должны как можно дольше удерживать этот мяч в воздухе, подбрасывая его ногами и не давая ему коснуться земли. «Кемари» была настолько популярна, что в ней участвовали даже некоторые японские императоры, и существует легенда о том, как один из них сумел продержать мяч над землей, ударив по нему больше тысячи раз.
Наиболее успешные японские игроки в «Кемари» могли получить высокий титул, а поскольку монарха повышать дальше было уже некуда, император из этой легенды присвоил громкий титул… мячу, с которым он поставил рекорд.
Предок британского футбола
В Спарте в аналог современного футбола, носивший название «Эпискирос» или «Фаининда», могли играть не только мужчины, но и женщины. Игровое поле было разделено на две половины, и каждая команда, в которой могло быть от пяти до двенадцати человек, старалась удержать мяч на своей территории, а если его захватывала команда противника – отобрать его и вернуть к себе. Мяч, скрученный из льняных и шерстяных ниток и обмотанный сверху веревками – по сути это был огромный клубок – разрешалось отбивать и ногами, и руками.
Древние римляне переняли у греков множество разных традиций, и «Эпискирос» не стал исключением. Римляне стали называть эту игру «Гарпастум» и разработали множество сложных комбинаций, позволяющих игрокам завладеть мячом и отбить его членам своей команды. Именно от римских завоевателей об игре в мяч узнали на Британских островах, где много позже сформировалась игра, предшествующая современному футболу.
Разные футболы, разные мячи…
Поначалу в Англии играли в футбол по разным правилам. Чаще всего, отбивать мяч можно было и ногами, и руками, а число игроков в команде не было строго ограничено. И так продолжалось до середины XIX века: у каждой частной школы и университета была своя футбольная команда и свои правила, что нередко приводило к конфликтам при встречи разных команд. Конец этому положили принятые в 1846 году «Кембриджские правила», близкие к современным. Впоследствии они несколько раз корректировались, и в итоге появилась та знакомая нам всем игра, за звание чемпиона мира в которой сейчас борются сборные разных стран.
После принятия единых правил многие команды продолжали играть по своим правилам, и в итоге возникло еще несколько спортивных командных игр, похожих на футбол: регбилиг, или австралийский футбол, а также американский, канадский и гэльский футбол. В этих видах спорта правила заметно отличаются от обычного футбола, в большинстве из них мяч можно брать руками, а в канадском футболе мяч, к тому же, имеет не круглую, а овальную форму.
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Но самой популярной из всех этих игр уже больше ста лет остается классический футбол, играть в который можно только «без рук».
Чемпионат мира по футболу заставил следить за этой игрой даже тех, кто в обычное время к ней равнодушен и не вникает в тонкости правил. Что уж говорить о болельщиках, которые не пропускают ни одного матча своей любимой команды – они сейчас и вовсе ни о чем другом не могут думать. И в этом мы, люди XXI века, не слишком отличаемся от тех, кто жил в более ранние эпохи, в том числе и самые древние. Игры с мячом были популярны во все времена, правда, порой выглядел древний футбол совсем по-другому, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
Большая честь для победителей
Первыми в такие игры начали играть индейцы Южной и Центральной Америки – задолго до того, как на их земли пришли европейцы. Что и не удивительно – именно у них была возможность сделать прыгающие мячи из природного каучука. Разные индейские племена играли с такими мячами по-разному: иногда их перебрасывали друг другу, в том числе через какое-нибудь препятствие, что делало игру отдаленно похожей на современный волейбол, а иногда пинали ногами, как в футболе. При этом мячи были вовсе не такими легкими, как сейчас, это были сплошные резиновые шары, без воздуха внутри, очень тяжелые и жесткие. А игры с ними были не просто развлечением – индейцы таким образом развивали мышцы и тренировались в силе и выносливости. Благодаря таким тренировкам, у них потом хватало сил для охоты или для битвы с соседними племенами.
А индейцы племен майя и тольтеков придавали игре в мяч еще и ритуальный смысл, что делало их матчи не только самыми зрелищными, но и самыми кровавыми на обоих американских континентах. В этой игре каучуковые шары нужно было закидывать в кольца, так что они больше всего напоминали баскетбол. При этом весь матч, проводившийся обычно по случаю какого-нибудь праздника, сопровождался жертвоприношениями: перед его началом в жертву богам могли принести кого-нибудь из болельщиков, а после игры эта участь ожидала и одну из команд в полном составе. Причем историки долгое время не могли сойтись во мнениях о том, какая из команд отправлялась к индейским богам – проигравшая или победившая. Современные болельщики, возмущающиеся проигрышем любимой команды, возможно, одобрили бы первый вариант, но, скорее всего, древние индейцы все-таки приносили в жертву победителей, так как «понравиться богам» в том обществе считалось очень почетным.
К счастью, этот кровавый обычай не дожил до наших дней – иначе желающих участвовать в спортивных соревнованиях было бы немного. Теперь же победители чемпионатов рискуют разве что быть задушенными в объятиях своих радостных болельщиков.
Порка для проигравших
На других континентах не росли каучуковые деревья, и древние жители этих мест не были знакомы с аналогом резины, но игры с мячами у них тоже существовали. Мячи для них шили из кожи и набивали травой, перьями или еще каким-нибудь рыхлым материалом. Они были не особо прыгучими, но их все равно можно было кидать друг другу или забрасывать ногами в сетки с отверстиями.
Именно так играли в мяч в Древнем Китае: игровое поле перегораживала натянутая на некоторой высоте шелковая сеть с отверстием, и две команды должны были забить в это отверстие кожаный шар. Называлась эта смесь волейбола с футболом «Чжу-кэ», и этот вид спорта был опасным не для победителей, а для проигравших. Нет, в жертву их не приносили, но могли публично выпороть – современные болельщики, наверное, это тоже одобрили бы. Победителям же дарили подарки и угощали разными деликатесами, а самые умелые игроки могли получить повышение на работе или новое воинское звание.
Мяч, «зависший» в воздухе
В Японии с древних времен существовала игра «Кемари», сохранившаяся и в наши дни, для которой используется кожаный мяч, набитый опилками. Игроки в ней должны как можно дольше удерживать этот мяч в воздухе, подбрасывая его ногами и не давая ему коснуться земли. «Кемари» была настолько популярна, что в ней участвовали даже некоторые японские императоры, и существует легенда о том, как один из них сумел продержать мяч над землей, ударив по нему больше тысячи раз.
Наиболее успешные японские игроки в «Кемари» могли получить высокий титул, а поскольку монарха повышать дальше было уже некуда, император из этой легенды присвоил громкий титул… мячу, с которым он поставил рекорд.
Предок британского футбола
В Спарте в аналог современного футбола, носивший название «Эпискирос» или «Фаининда», могли играть не только мужчины, но и женщины. Игровое поле было разделено на две половины, и каждая команда, в которой могло быть от пяти до двенадцати человек, старалась удержать мяч на своей территории, а если его захватывала команда противника – отобрать его и вернуть к себе. Мяч, скрученный из льняных и шерстяных ниток и обмотанный сверху веревками – по сути это был огромный клубок – разрешалось отбивать и ногами, и руками.
Древние римляне переняли у греков множество разных традиций, и «Эпискирос» не стал исключением. Римляне стали называть эту игру «Гарпастум» и разработали множество сложных комбинаций, позволяющих игрокам завладеть мячом и отбить его членам своей команды. Именно от римских завоевателей об игре в мяч узнали на Британских островах, где много позже сформировалась игра, предшествующая современному футболу.
Разные футболы, разные мячи…
Поначалу в Англии играли в футбол по разным правилам. Чаще всего, отбивать мяч можно было и ногами, и руками, а число игроков в команде не было строго ограничено. И так продолжалось до середины XIX века: у каждой частной школы и университета была своя футбольная команда и свои правила, что нередко приводило к конфликтам при встречи разных команд. Конец этому положили принятые в 1846 году «Кембриджские правила», близкие к современным. Впоследствии они несколько раз корректировались, и в итоге появилась та знакомая нам всем игра, за звание чемпиона мира в которой сейчас борются сборные разных стран.
После принятия единых правил многие команды продолжали играть по своим правилам, и в итоге возникло еще несколько спортивных командных игр, похожих на футбол: регбилиг, или австралийский футбол, а также американский, канадский и гэльский футбол. В этих видах спорта правила заметно отличаются от обычного футбола, в большинстве из них мяч можно брать руками, а в канадском футболе мяч, к тому же, имеет не круглую, а овальную форму.
Читайте также: Так выглядят самые необычные футбольные поля в мире. Фото
Но самой популярной из всех этих игр уже больше ста лет остается классический футбол, играть в который можно только «без рук».
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