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Слепые коты стали героями необычного фотопроекта. Фото

Слепые коты стали героями необычного фотопроекта. ФотоИм тоже нужна любовь.

Фотограф из Лос-Анджелеса под псевдонимом Кейси (Casey) делает снимки слепых котов, чтобы помочь им найти себе хозяев. Она сотрудничает с множеством местных приютов, таких как Milo’s Sanctuary, где содержатся животные с разнообразными особенностями, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

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«Несколько месяцев назад я заметила, что число слепых котов в списках обитателей приюта возросло. Я восприняла это как знак, поэтому решила сделать серию фотографий, героями которых станут слепые коты. Я надеюсь, что мои снимки помогут этим замечательным животным найти любящих хозяев», — рассказала Кейси.

Слепые коты стали героями необычного фотопроекта. Фото
Слепые коты стали героями необычного фотопроекта. Фото
Слепые коты стали героями необычного фотопроекта. Фото
Слепые коты стали героями необычного фотопроекта. Фото
Слепые коты стали героями необычного фотопроекта. Фото
Слепые коты стали героями необычного фотопроекта. Фото
Слепые коты стали героями необычного фотопроекта. Фото
Слепые коты стали героями необычного фотопроекта. Фото
Слепые коты стали героями необычного фотопроекта. Фото
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 Теги: коты, фотопроект

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Сегодня, 16:40 » Автор: Анна Мартынова
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