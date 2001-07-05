Раздел: Фоторепортажи
Слепые коты стали героями необычного фотопроекта. Фото
Им тоже нужна любовь.
Фотограф из Лос-Анджелеса под псевдонимом Кейси (Casey) делает снимки слепых котов, чтобы помочь им найти себе хозяев. Она сотрудничает с множеством местных приютов, таких как Milo’s Sanctuary, где содержатся животные с разнообразными особенностями, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
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«Несколько месяцев назад я заметила, что число слепых котов в списках обитателей приюта возросло. Я восприняла это как знак, поэтому решила сделать серию фотографий, героями которых станут слепые коты. Я надеюсь, что мои снимки помогут этим замечательным животным найти любящих хозяев», — рассказала Кейси.
Фотограф из Лос-Анджелеса под псевдонимом Кейси (Casey) делает снимки слепых котов, чтобы помочь им найти себе хозяев. Она сотрудничает с множеством местных приютов, таких как Milo’s Sanctuary, где содержатся животные с разнообразными особенностями, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Читайте также: Совы стали героями необычного фотопроекта. Фото
«Несколько месяцев назад я заметила, что число слепых котов в списках обитателей приюта возросло. Я восприняла это как знак, поэтому решила сделать серию фотографий, героями которых станут слепые коты. Я надеюсь, что мои снимки помогут этим замечательным животным найти любящих хозяев», — рассказала Кейси.
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