Так выглядят самые необычные африканские альбиносы. Фото

Фотограф Эрик Ляфорг задокументировал трагические истории танзанийских детей-альбиносов, чья плоть, по мнению колдунов, приносит удачу. Страна готовится к президентским выборам, и нападения на альбиносов могут участиться — жители болеют за своих кандидатов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture Ляфорг посетил учреждение, управляемое благотворительной организацией Under the Same Sun. Там под круглосуточной охраной живут дети-альбиносы. Их выпускают на улицу только в сопровождении охранников.«В Танзании тела альбиносов на вес золота. Колдуны используют части их тел — носы, гениталии, языки, пальцы и уши — для приготовления снадобий, которые якобы приносят счастье», — рассказывает Ляфорг.С 2000 года в стране было зарегистрировано 76 убийств альбиносов, хотя на самом деле их произошло намного больше. Президент страны Джакайя Киквете назвал нападения «отвратительными» и «большим позором для страны». Конечность альбиноса стоит от 500 до 75 тысяч долларов — и это в стране, где средняя месячная зарплата менее 40 долларов.Фотограф побеседовал с детьми. 14-летний Эммануэль Фесто пережил жестокое нападение с мачете. Ему отрубили руку по локоть и отрезали пальцы на другой руке. Еще он потерял четыре зуба и повредил язык.Несмотря на увечья, Эммануэль любит рисовать. Он стать хочет премьер-министром — чтобы «служить своей стране».Девочка Кабула Нгаранго также пострадала от нападения. В 12 лет ей отрубили руку, пока она спала рядом со своей матерью. Она мечтает стать юристом и защищать других альбиносов.У шестилетнего Бараки Космаса одна из самых ужасных историй. По делу об отрубании его руки было задержано 17 подозреваемых, включая его отца и младшего брата. Они отрезали ему руку и продали ее за пять тысяч долларов.11-летний Мвигулу Матонанге вспоминает, как ему отрубили руку: «Они завернули ее в грязные тряпки и исчезли в кустах». 32-летняя Мариам тоже альбинос, она этим детям как мать. В 2008 году она потеряла обе руки и ребенка, которого носила на тот момент.Сестре Мариам Дженифер 16 лет. После нападения на Мариам Дженифер две недели пряталась в лесу, опасаясь, что они вернутся. Она единственная в учреждении, на кого не нападали.На 14-летнего Адама Роберта напали с мачете. Ему повредили три пальца. Адам остался жив и сказал полиции, что к нападению причастны его отец, мачеха и старший брат. Соседи подтвердили его показания, и преступники были арестованы. «Я никогда не вернусь в свою семью».