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Так выглядят самые необычные африканские альбиносы. Фото

Так выглядят самые необычные африканские альбиносы. Фото Танзанийские альбиносы часто становятся жертвами насилия.

Фотограф Эрик Ляфорг задокументировал трагические истории танзанийских детей-альбиносов, чья плоть, по мнению колдунов, приносит удачу. Страна готовится к президентским выборам, и нападения на альбиносов могут участиться — жители болеют за своих кандидатов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Ляфорг посетил учреждение, управляемое благотворительной организацией Under the Same Sun. Там под круглосуточной охраной живут дети-альбиносы. Их выпускают на улицу только в сопровождении охранников.

«В Танзании тела альбиносов на вес золота. Колдуны используют части их тел — носы, гениталии, языки, пальцы и уши — для приготовления снадобий, которые якобы приносят счастье», — рассказывает Ляфорг.

С 2000 года в стране было зарегистрировано 76 убийств альбиносов, хотя на самом деле их произошло намного больше. Президент страны Джакайя Киквете назвал нападения «отвратительными» и «большим позором для страны». Конечность альбиноса стоит от 500 до 75 тысяч долларов — и это в стране, где средняя месячная зарплата менее 40 долларов.

Фотограф побеседовал с детьми. 14-летний Эммануэль Фесто пережил жестокое нападение с мачете. Ему отрубили руку по локоть и отрезали пальцы на другой руке. Еще он потерял четыре зуба и повредил язык.

Несмотря на увечья, Эммануэль любит рисовать. Он стать хочет премьер-министром — чтобы «служить своей стране».

Девочка Кабула Нгаранго также пострадала от нападения. В 12 лет ей отрубили руку, пока она спала рядом со своей матерью. Она мечтает стать юристом и защищать других альбиносов.

У шестилетнего Бараки Космаса одна из самых ужасных историй. По делу об отрубании его руки было задержано 17 подозреваемых, включая его отца и младшего брата. Они отрезали ему руку и продали ее за пять тысяч долларов.

11-летний Мвигулу Матонанге вспоминает, как ему отрубили руку: «Они завернули ее в грязные тряпки и исчезли в кустах». 32-летняя Мариам тоже альбинос, она этим детям как мать. В 2008 году она потеряла обе руки и ребенка, которого носила на тот момент.

Сестре Мариам Дженифер 16 лет. После нападения на Мариам Дженифер две недели пряталась в лесу, опасаясь, что они вернутся. Она единственная в учреждении, на кого не нападали.

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На 14-летнего Адама Роберта напали с мачете. Ему повредили три пальца. Адам остался жив и сказал полиции, что к нападению причастны его отец, мачеха и старший брат. Соседи подтвердили его показания, и преступники были арестованы. «Я никогда не вернусь в свою семью».

Так выглядят самые необычные африканские альбиносы. Фото
Так выглядят самые необычные африканские альбиносы. Фото
Так выглядят самые необычные африканские альбиносы. Фото
Так выглядят самые необычные африканские альбиносы. Фото
Так выглядят самые необычные африканские альбиносы. Фото
Так выглядят самые необычные африканские альбиносы. Фото
Так выглядят самые необычные африканские альбиносы. Фото
Так выглядят самые необычные африканские альбиносы. Фото
Так выглядят самые необычные африканские альбиносы. Фото
Так выглядят самые необычные африканские альбиносы. Фото
Так выглядят самые необычные африканские альбиносы. Фото
Так выглядят самые необычные африканские альбиносы. Фото
Так выглядят самые необычные африканские альбиносы. Фото
Так выглядят самые необычные африканские альбиносы. Фото
Так выглядят самые необычные африканские альбиносы. Фото
Так выглядят самые необычные африканские альбиносы. Фото
Так выглядят самые необычные африканские альбиносы. Фото
Так выглядят самые необычные африканские альбиносы. Фото
Так выглядят самые необычные африканские альбиносы. Фото
Так выглядят самые необычные африканские альбиносы. Фото
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 Теги: Танзания, альбиносы

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Сегодня, 07:33 » Автор: Евгений Шевченко
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